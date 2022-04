Martin Gelin: Våldsdådet ägde rum i New Yorks mångkulturella hjärta

Sunset Park, där tisdagens våldsdåd ägde rum, är ett av de vackraste områdena i USA.

Inte på grund av arkitekturen, som är oansenlig, eller för naturområdena, som är obefintliga, utan på grund av att hela världen verkar rymmas här på en gång.

Likt Brixton i London eller Belleville i Paris är det en stadsdel där latinamerikansk, asiatisk och karibisk kultur trängs i samma kvarter.

Stadsdelen får sitt namn från en park på en hög kulle med utsikt över Manhattans skyline och en mjuk sluttning där solnedgången dröjer sig kvar lite längre än i resten av staden. Varma sommarkvällar fylls parken med latinamerikanska fotbollslag och kinesiska pensionärer som utövar tai chi.

Det har länge varit ett tryggt område i en stad där brottsligheten kommit och gått i vågor.

Tisdagens våldsdåd ägde rum i en mångkulturell oas, som i århundraden attraherat migranter från hela världen. Sunset Park var länge känt som Finntown, för den stora finska befolkningen här. I dag är det framför allt latinamerikanska och kinesiska invandrare som bor här.

Nu är tjugo kvarter avspärrade runt tunnelbanestationen där attacken ägde rum. Polishelikoptrar smattrar ovanför området och stora folksamlingar har uppstått för att försöka förstå vad som hänt.

Vi vet ännu inget om gärningsmannens motiv, men i den asiatiska befolkningen här är det många som oroar för att våldsdådet spär på rädslan bland grannarna. Det finns redan en utbredd oro över ökningen av hatbrott och trakasserier som riktats mot asiater under pandemin, även om vi inte vet att det var en faktor i detta fall.

John Peng har bott i Sunset Park i 35 år och driver en exportfirma för fisk och skaldjur i stadsdelens vidsträckta Chinatown, som är dubbelt så stort som Manhattans mer berömda stadsdel med samma namn.

- När jag kom till USA var det självklart att flytta hit, för det här är ju Chinatown. Det har alltid varit tryggt här. Men under pandemin har det varit så många hatbrott mot asiater att jag börjat köra mina barn till skolan på Manhattan, säger Peng till DN.

Brottsligheten i New York är med historiska mått relativt låg, men det har skett en markant ökning av våldsbrott och skottlossningar under pandemin. Det var en viktig orsak till att den tidigare polisen Eric Adams valdes till borgmästare förra året.

Men trots att Adams kraftigt expanderat polisens närvaro i tunnelbanan, från 2 500 till 3 500 poliser, kunde inte tisdagens våldsdåd stoppas.

Nu växer kritiken från jurister, människorättsgrupper och lokalpolitiker i New York som ifrågasätter om polisen verkligen gör rätt prioriteringar.

Mer än 300 New York-bor har gripits i år för att ha plankat på tunnelbanan.

Men gärningsmannen till detta brutala våldsdåd är än så länge på fri fot.

Statistik visar att poliserna i tunnelbanan ofta är koncentrerade i svarta bostadsområden, där de framför allt ägnat sig åt att gripa unga tunnelbaneresenärer för småbrott, som att hoppa över tunnelbanespärrarna, eller säljer godis utan licens.

Många i den asiatiska befolkningen här säger att det vore bättre att använda polisens resurser till just stationer som 36:e gatan här, där attentatet ägde rum i rusningstrafiken där fyra tunnelbanelinjer möts.

- Nu är det 200 polisbilar och helikoptrar här, men det är redan försent, säger John Peng.

Borgmästare Eric Adams. Foto: Michael M Santiago/AFP

Borgmästaren Eric Adams har lovat att återinföra en rad kontroversiella metoder från den period då det rådde så kallad nolltolerans i New Yorks poliskår på 1990-talet, då antalet våldsbrott var fyra gånger högre än i dag. Forskning om nolltoleransen har visat att det skedde en kraftig ökning av diskrimineringen mot svarta och latinamerikanska män i poliskåren under den perioden.

Samtidigt pågår ett rättsfall i Högsta domstolen i Washington som kan få konsekvenser för New Yorks brottslighet och vapenlagar. Fallet NYS Rifle & Pistol v. Bruen kan leda till ett stopp för New Yorks relativt stränga förbud mot vapen på offentliga platser och i kollektivtrafik. Om den konservativa majoriteten i domstolen röstar som förväntat kan det därmed bli fritt fram att bära vapen på New Yorks tunnelbana.

Samuel Alito, en konservativ domare, har sagt att ett sådant domslut kan ge New York-bor rätt till ”självförsvar”.

Men ingen jag pratar med i Sunset Park tror att det är rätt väg framåt.

- Det är tillgången till vapen som skapar de här våldsdåden, så det är inte lösningen utan orsaken till problemet, säger Rosa Gonzales, som arbetar på ett bageri i området.

- Det finns för mycket vapen, för mycket droger och för mycket mental ohälsa, säger Dennis Cruz, som bor i samma kvarter som tunnelbanestationen där dådet ägde rum.