Martin Jönsson: Maria Ressa möter våldet med ett enormt tålamod

För att vara så omgiven av hot och våld skrattar hon väldigt ofta. När man möter henne ger hon ett oerhört ödmjukt och vänligt intryck. Blicken bakom de ramlösa glasögonen är nyfiken, leendet aldrig långt borta. När hon framträder på scener världen över för att diskutera pressfrihet och journalistik är det svårt att tro att denna milda personlighet är det kanske främsta röda skynket för Filippinernas maktfullkomlige president Rodrigo Duterte.

Men det är hon. Sedan hon grundade den oberoende nyhetstjänsten Rappler, först på Facebook, sedan som en fristående sajt, har hon systematiskt byggt upp och försvarat den fria journalistiken, i ett av världens farligaste länder för journalister. 2009 mördades ett stort antal journalister på ön Mindanao. Sedan Duterte tillträdde 2016 har ytterligare 19 journalister dödats, fyra bara i fjol – många av dem nära bekanta till Ressa. Landet rankas nu på plats 138 av 180 i det internationella pressfrihetsindex som Reportrar utan gränser publicerar – och fortsätter nedåt för varje år.

Själv har hon stoppats från utresa, mordhotats, fängslats otaliga gånger på väldigt kryptiska och oklara grunder och även dömts i ett uppmärksammat och uppenbart konstruerat förtalsmål. Lagar har stiftats som klassar Rapplers journalistik som terrorism och Duterte har gång på gång, i tal till folket, stämplats dem som ”fejk”, ”lögnaktiga”, ”köpta av USA” och som ett ”hot mot nationen”.

Maria Ressas svar har alltid varit att tålmodigt fortsätta - och att väcka opinionen globalt.

– En stark offensiv är alltid det bästa försvaret. När de försöker tysta dig måste du bli än mer högljudd. Vi måste kämpa för våra rättigheter. Ju hårdare de angrips, desto envisare måste vi hävda dem, sade hon när hon talade på konferensen Online News Association i New Orleans 2019.

De ständiga arresteringarna och domarna har gjort att hon fått ”en massa erfarenheter jag gärna hade varit utan”. Men hon har också använt erfarenheterna att hitta nya vägar att nå ut. Rappler har alltid använt sociala medier, som är den helt dominerande nyhetskällan i Filippinerna på väldigt smarta sätt och byggt upp internationella kontakter som ständigt håller koll på vad som händer i landet. Den uppmärksamhet hon fått internationellt genom året, med flera priser (bland annat Tucholskypriset och pressfrihetsutmärkelsen från Committee to Protect Journalists), flera dokumentärer (bland annat tyske filmaren Marc Wiesers ”Mördaren i Manila” som visats på SVT och i CBS-filmen ”Fake news, real consequences”) och utnämningen till en av Årets personer av Time Magazine, har hon använt skickligt för att freda sitt bolag och sina anställda.

Hon har också satt press på techjättar som Facebook att hantera de extrema påverkanskampanjer och propagandainsatser som görs av Dutertes regim och anhängare.

– Algoritmerna stöder polariseringen, ökar förvirringen och minskar tilliten. Om ingen vet vad som är verkliga fakta, utan dränks i en flod av attacker, hat, trollande och fejk, då är det nästan omöjligt att nå ut. Lögnerna är så mycket fler och sprids så mycket snabbare – och teknikjättarna saknar moralen och värderingarna för att stoppa det, sade hon från ONA-scenen 2019.

En författare och debattör som uppmärksammat informationskriget i Filippinerna är Peter Pomerantsev, i sin bok ”This is not propaganda”. Pomerantsev sammanfattar det effektivt, i skildringen av den filippinske influerare, kallad P, han möter i Manila. P startade ett antal Facebookgrupper i flera av landets städer – till synes oskyldiga grupper som först bara handlade om vad som hände i området. Sedan började han lägga upp ett inlägg varje dag om en lokal våldshändelse, alltid vid en tidpunkt då sidan hade som flest besökare. Så småningom utökade han det till två, sedan tre och sedan – utan att någon riktigt märkt vad som hänt – hade gruppen förvandlat berättelsen om staden till en berättelse om okontrollerbart våld. Och den politiska agendans män stod redan i kulisserna och väntade på att kliva in och prata högljutt om hårda lösningar.

Resutatet blev världens mest våldsamma regimstyrda – och populistiskt understödda – aktion mot drogtrafiken, men i grunden mot allt motstånd. När sedan Maria Ressa och Rappler konsekvent uppmärksammade övergreppen i sin journalistik blev de nästa måltavla. Retoriken var densamma som diktatorer världen över brukar använda: att journalisterna bedriver en ”olaglig kampanj”. Vilket med makthavarens logik då motiverar alla tänkbara motmedel.

– Jag har varit krigskorrespondent och sett mycket, men det har aldrig varit farligare att vara journalist än nu, konstaterade hon när jag träffade henne.

– Och aldrig viktigare.