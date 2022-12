Massiv snöstorm drar in över USA – Biden: ”Väldigt allvarligt”

De amerikanska vädertjänsterna varnar nu för den ”bombcyklon” som väntas dra in över landet under julhelgen. Stormen väntas nå sin fulla styrka under torsdagskvällen lokal tid. Över hundra miljoner amerikaner väntas bli påverkade.

Enligt CNN ska redan runt 8 000 flyg ställts in eller blivit försenade. Över 100 miljoner invånare väntas bli påverkade av stormen som den nationella vädertjänsten kallar en storm man bara upplever ”en gång per generation”. De varnar också för ”livshotande temperaturer”.

Temperaturen kan falla med över 20 grader på bara några timmar och rekordkyla uppmäts i flera delstater. Som kallast just nu är det i staden Bozeman, Montana, 34 minusgrader.

Flera guvernörer och borgmästare varnar för ”förrädiska” vägar och uppmanar folk att stanna hemma. Även president Joe Biden uppmanar befolkningen till att lyssna på sina lokala politiker och ta stormen på allvar, rapporterar CNN.

– Detta är en väldigt allvarig vädervarning. Och den sträcker sig från Oklahoma hela vägen till Wyoming, och från Wyoming till Maine. Och den kommer få allvarliga konsekvenser, säger president Biden.

Med väderkartan framför sig varnar nu president Joe Biden befolkningen för den storm som är på väg in över USA. Foto: Brendan Smialowski/AFP

I över 18 delstater har temperaturen fallit under nollan och vädret väntas hålla i sig över helgen. Beräkningar visar att 75 procent av landets yta kommer ha minusgrader de kommande dagarna, rapporterar The Washington Post.