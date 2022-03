Med kvällståget till Helsingfors kommer ryssar på semester – och de som lämnar landet för gott

Kvällståget från Sankt Petersburg rullar in en minut efter utsatt tid vid järnvägsstationen i Helsingfors. Mariia Urho väntar på sin mamma Irina, som rest hit från södra Ryssland. Mamman är bosatt på gränsen till Ukraina.

Hon ska besöka familjen i Finland i tre veckor och sedan återvända hem. Dottern Mariia är orolig.

– Mamma säger att allt kommer att bli bra. Att det kommer att lugna ner sig snart. I Ryssland lyssnar man på propagandan. Vi som bor i Finland ser ju att det som händer är fruktansvärt. Eftersom mamma bor nära gränsen ser hon missiler varje dag, och ändå vill hon återvända, säger Mariia.

Mamman är barnläkare på ett sjukhus.

– Hon har ett jobb, egnahemshus, trädgård, hon har hela sitt liv där. Hon vill inte flytta.

Sami och Mariia Urho har mött Mariias mamma Irina vid tåget, med barnen Adelaida och Martin. Foto: Philip Teir

Ett ungt studentpar från Petrozavodsk säger att de nu definitivt lämnat Ryssland. De föredrar att vara anonyma, och vill inte ställa upp på bild.

– Vi studerar i Helsingfors och har bara varit på besök i Ryssland. Vi ser ingen framtid där längre. Tyvärr. Mitt bankkort fungerade plötsligt inte häromdagen. Det känns skönt att komma tillbaka till Helsingfors. Det är tryggt här, säger kvinnan.

Just nu går det två tåg från Sankt Petersburg till Helsingfors varje dag, med 350 platser per tåg. Det statliga järnvägsbolaget VR har övervägt att lägga in en tredje avgång. För en vecka sedan var tågen fullsatta, och biljetter såldes till och med på svarta börsen.

– Men efterfrågan har lagt sig lite de senaste dagarna. Nu finns det gott om plats på tågen, säger Viktoria Hurri, som ansvarar för Rysslandsresorna hos VR.

Ungefär 70 procent av de resande är ryska medborgare. Många stiger av redan vid Dickursby tågstation, som ligger närmare Helsingfors-Vanda flygplats, och reser vidare till andra länder.

För att kunna kliva på tåget måste man vara finsk eller rysk medborgare och dessutom ha ett EU-godkänt vaccinintyg eller ett färskt negativt coronatest. Det betyder att tåget inte är ett alternativ för alla som vill lämna Ryssland.

Enligt uppgifter har passagerare som saknat ryskt eller finskt pass kastats av i Viborg, på ryska sidan.

– Gränsformaliteterna sköts medan tåget är i rörelse. De börjar i Sankt Petersburg och slutar i Viborg. De ryska gränskontrollanterna har avlägsnat sådana passagerare som inte för tillfället uppfyller kriterierna för att passera gränsen med tåg, säger Hurri.

Ukrainska demonstranter vid tågstationen i Helsingfors. Foto: Philip Teir

I kväll står också tre ukrainska demonstranter på perrongen. Nadia Fedorova säger att hon är på plats för att visa de ryska resenärerna vad som händer i Ukraina. Hon har printat ut bilder av sönderbombade ukrainska städer.

– De här människorna flyr inte Putins regim. De har godkänt den regimen i åratal. Nu flyr de sanktioner. De flyr sitt ansvar och söker bekvämlighet i Europa, säger hon.

Förra veckan pratade jag med ett par killar som reste till Helsingfors för att fly en rättegång efter att de protesterat mot kriget?

– Ja, det finns en del som är emot och som protesterar. Men majoriteten av den ryska befolkningen är för det här kriget. De är för att döda civila, för att bomba förlossningssjukhus.

Hon tror inte att människor i Ryssland inte vet vad som pågår.

– Det finns alltid sätt att få reda på sanningen, även när Ryssland stänger av Facebook och Twitter. Det finns just nu ingen ursäkt blindhet och dövhet, säger hon.

I Finland har man inte i någon större utsträckning diskuterat ett scenario där det kommer en större mängd ryska asylsökande till Finland. På Migrationsverket säger man att en sådan förändring inte heller syns i siffrorna. Däremot fick man på torsdagen in 582 ansökningar för tillfälligt skydd av ukrainska medborgare.

Politikern Anders Adlercreutz från Svenska folkpartiet säger ändå att Finland och EU borde diskutera ett scenario där ryska invånare söker asyl i Finland.

– Putin håller på att förvandla Ryssland till ett slags Nordkorea. När människor riskerar upp till femton år fängelse för att de talar sanningsenligt om kriget, då är det klart att det kan uppstå ett tryck med asylsökande, säger han.

Adlercreutz påpekar att Finland tidigare ställt sig motvilligt till en fördelning av flyktingar inom EU.

– Man har helt enkelt inte tänkt att det kommer att komma stora mängder som flyr till Finland. Men de finska beslutsfattarna kan komma att få ompröva sina åsikter, säger han.

Fakta. Resan tar över 3 timmar Innan pandemin åkte tågen mellan Helsingfors och Sankt Petersburg utan restriktioner kring resenärer. En enkel biljett kostar kring hundra euro och resan tar cirka 3,5 timmar. Den senaste veckan har det förekommit uppgifter om att biljetter sålts på svarta marknaden. Under pandemin stoppades tågen tillfälligt, och när de togs upp igen har ländernas myndigheter begränsat resenärerna till ryska och finländska medborgare. Under onsdagen stoppade hundratals godsvagnar som var på väg från Finland till Ryssland eftersom vagnarna misstänkes innehålla gods som omfattades av sanktioner mot Ryssland. Visa mer

