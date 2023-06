Medarbetare till Trump åtalas

Logga in

Under fredagen åtalades USA:s expresident Donald Trump för sju olika brott kopplade till utredningen om undangömda hemligstämplade dokument. Även Trumps medhjälpare Walt Nauta har åtalats, uppger expresidenten på sin sociala medie-plattform Truth Social.

”De försöker förstöra hans liv, liksom de gjort för så många andra, och hoppas att han ska säga dåliga saker om ´Trump´. Han är stark, modig, och en fantastisk patriot. FBI och DOJ är KORRUPTA!”, skriver Trump.

Utredare har hittat övervakningsfilmer som visar hur Nauta flyttar de kartonger som innehöll dokumenten innan FBI genomförde husrannsakan i Trumps Floridaresort Mar-a-Lago, rapporterar Reuters. Han ska först ha nekat till anklagelserna, men senare medgett att han hjälpt till att flytta några av lådorna.

Omkring 13 000 dokument beslagtogs från Mar-a-Lago i augusti 2022. 100 av dessa var sekretessbelagda, trots att Trumps advokater tidigare hävdat att allt hemligstämplat material var återlämnat till regeringen.

Under fredagen meddelade även två av Trumps advokater, Jim Trusty och John Rowley, att de lämnar sina uppdrag, rapporterar The New York Times. Trusty och Rowley säger samtidigt att det har varit ”en ära” att få företräda Trump.

Donald Trump meddelade själv att advokaterna avsäger sig sina uppdrag och tackade dem för sina insatser. Han skriver att han nu kommer att företrädas av en annan advokatbyrå i utredningen av ”den största häxjakten genom tiderna”.