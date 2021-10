Medlem i Nobelkommittén kritiseras för uttalande om Greta Thunberg

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Asle Toje, som är en konservativ norsk statsvetare och bland annat med i den svenska SD-kopplade tankesmedjan Oikos, utsågs 2018 av den tidigare norska högerledda regeringen till ny representant i Nobelstiftelsen.

Sedan dess har Toje, som är vice ordförande för den norska Nobelstiftelsen, flera gånger gett sig in i klimatdebatten. Så sent som i slutet av september i år gick han till angrepp mot klimatrörelsen i en artikel på sin egen hemsida, under rubriken ”Klimatprofeterna” och underrubriken ”hur jag lärde mig att sluta bekymra mig och älska klimatkatastrofen”.

I artikeln skriver Toje bland annat att klimataktivisten Greta Thunbergs ”domedagsprofetior” inte är vetenskapligt baserade. Enligt Toje finns också tecken på att klimatfrågan har blivit ett sorts substitut för religion i det sekulariserade samhället och att ”domedagens profeter är journalister” och att ”dess evangelister är oftast universitetsanställda”.

Asle Toje argumenterar också för att alarmism och skrämsel har en lång historia från miljörörelsen och att det inte finns några tecken på att det är motiverat nu, även om ”klimatutmaningen är reell”.

DN har sökt Asle Toje, som för närvarande befinner sig på resa och därför varit svår att nå.

Den norska Nobelstiftelsens ordförande, Olav Njølstad, har själv inte läst artikeln som Asle Toje skrivit men är kritisk mot att Toje kommenterar Greta Thunberg.

– Jag känner inte till artikeln. Men Asle Toje är en känd samhällsdebattör i Norge och han har starka uppfattningar om många saker. Så det är inte överraskande, säger Olav Njølstad.

Är det lämpligt att han skriver så om en person som är nominerad till fredspriset, så snart innan det ska offentliggöras?

– Det som står där får stå för honom. Men generellt bör inte kommittémedlemmarna uttala sig offentligt om personer som man vet är kandidater till Nobels fredspris. Det har vi en tydlig regel om, inte nedskriven men outtalad.

Vet alla ledamöter om det?

– Ja, det vet alla.

Greta Thunberg var en av favoriterna till att få årets fredspris. Olav Njølstad påpekar att det hade varit möjligt för kommittén att utse henne till vinnare, även om Asle Toje varit emot ett sådant beslut. Det krävs inte konsensus i besluten utan endast majoritet, även om kommittén strävar mot att vara enig om vinnaren.

– Att en medlem av kommittén är kritisk mot en kandidat betyder alltså inte att kandidaten inte kan få priset, säger Olav Njølstad.

Det har hänt tidigare att beslut inte har fattats genom konsensus, bland annat 1973 när den dåvarande amerikanska utrikesministern fick priset mitt under Vietnamkriget. Efter det avgick två medlemmar i kommittén. Även när den palestinska presidenten Yassir Arafat utsågs till en av tre fredsprisvinnare 1994 avgick en medlem i kommittén.