Medvedev: Zelenskyj måste elimineras

Frågan om vem som skickade två drönare mot Kreml hade på torsdagens ännu inget svar. Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev kallade händelsen för en terrorattack och krävde att Ukrainas president ”nu måste elimineras rent fysiskt”. Den tidigare chefen för Rysslands rymdorgan Dmytro Rogozin menade å sin sida att Ukrainas planerade offensiv måste stoppas med hjälp av kärnvapen:

”Enligt vår doktrin har vi all rätt att använda taktiska kärnvapen. Det är därför de finns. De blir en utjämnande faktor när det är tydligt att fienden har ett överläge då det gäller konventionella vapen. Bästa metoden att stoppa hans offensiv är att använda taktiska kärnvapen, som har tydliga konsekvenser, men just nu verkar det inte finnas några andra möjligheter”, sa Rogozin i en video på Telegram.

USA:s högsta underrättelsechef, Avril Haines, sa på torsdagen att det trots uttalandena och det faktum att Ryssland lider stora förluster på slagfältet, ”är mycket osannolikt” att Ryssland skulle komma att använda kärnvapen i kriget, skriver Reuters.

Tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, tillhör dem som tvivlar på att onsdagens drönarattack mot Kreml kom från Ukraina eller från någon grupp som står Ukraina nära. I sin analys skriver ISW att ”Ryssland sannolikt iscensatte den här attacken i ett försök att ta kriget till Ryssland och en inhemsk publik för att skapa förutsättningar för en mera omfattande mobilisering av samhället”.

Som belägg för att det rörde sig om en rysk och inte ukrainsk attack nämner ISW bland annat att de ryska myndigheterna nyligen förstärkt luftförsvaret runt Moskva och att det skulle vara ”extremt osannolikt” att två drönare skulle kunna ta sig igenom det, än mindre hela vägen fram till Kreml.

Dessutom var Kremls snabba och koordinerade svar på händelsen ett tecken på att de ryska myndigheterna kände till händelsen i förväg, skriver ISW. Om det hade rört sig om en överraskningsattack genomförd av Ukraina borde de första reaktionerna ha varit mindre samordnade, mer disparata.

”Kreml har tidigare misslyckats att ge snabba och sammanhängande reaktioner i samband med andra militära förnedringar som de inte kunnat styra över”, skriver ISW och nämner bland annat när städerna Balaklija och Cherson i september och november 2022.

ISW varnar också för att Ryssland kan komma att genomföra andra så kallade ”false flag”-operationer, alltså attacker som ska få omvärlden att tro att de har utförts av Ukraina medan det i själva verket är Ryssland som ligger bakom dem.

Mot teorin att det var Ryssland som genomförde ”attacken” står att den skulle ha visat på en svaghet i det ryska försvaret av Moskva, något Kreml knappast vill sprida, säger Steve Hall, en fristående säkerhetsanalytiker till CNN. Steve Hall var tidigare CIA:s chef för operationer i Ryssland.

– Ryssland har genomfört falska attacker tidigare men jag tror inte att ryssarna behöver fler argument för att fortsätta kriga mot Ukraina, sa Hall i en CNN-intervju.

På torsdagen anklagade Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov USA för att ha beordrat den påstådda drönarattacken:

– Vi vet mycket väl att beslut om sådana handlingar, om sådana terroristattacker, inte fattas i Kiev, utan i Washington, och Kiev gör vad de säger, sa Peskov till reportrar skriver Washington Post.

USA har svarat med att kalla Peskov för en lögnare och sagt att man inte kände till drönarna på förhand.

– Vi hade ingenting att göra med det här. Peskov ljuger bara, utan att blinka, sa John Kirby, talesperson för USA:s nationella säkerhetsråd, till mediebolaget MSNBC.

I en kommentar till DN på onsdagen kallade överstelöjtnant Joakim Paasikivi teorin att det skulle vara Ukraina som genomfört attacken för ”långsökt”. Experten på rysk utrikes- och säkerhetspolitik och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut Gudrun Persson var inne på samma linje och pekade på att attacken kan bidra till att Ryssland nu ställer in en trad militärparader. Detta skulle bli en tydlig signal till den ryska befolkningen att Ukraina utgör ett hot mot det egna landet.

