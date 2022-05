Medvind för Ukraina – ”Putins självförtroende börjar vackla”

Världens sju viktigaste ekonomier, de så kallade G7-länderna, kommer aldrig att erkänna gränser som Ryssland har försökt att ändra genom aggression. Det meddelade ländernas utrikesministrar gemensamt efter sitt möte i Tyskland på lördagen.

Nya sanktioner som pressar Rysslands ekonomi och institutioner är att vänta, och Kina och även Belarus uppmanas att inte agera så att åtgärderna undermineras.

De senaste dagarna har Ukraina haft flera uppmärksammade framgångar. På lördagen säger den ukrainska militären att 73 ryska stridsvagnar och annan militär utrustning förstördes vid floden Donets tidigare i veckan. Närmare 1 000 ryska soldater kan ha dödats när Ukraina attackerade en rysk bataljon som försökte ta sig över floden på pontonbroar. Uppgifterna bekräftas av satellitbilder.

Enligt president Volodymyr Zelenskyj har Ukraina totalt tagit tillbaka 1 015 ryskockuperade områden, rapporterar CNN.

I Charkiv har de ryska trupperna dragit sig tillbaka långt från stadsbebyggelsen i riktning mot den ryska gränsen, enligt borgmästaren Ihor Terechov. Det har inte varit några granatbeskjutningar mot staden på fem dagar.

– Nu är det lugnt i Charkiv och folk kommer gradvis tillbaka till staden. Vi förser alla invånare med vatten, gas och elektricitet. Olyckligt nog är många bostadshus förstörda eller skadade. Det blir ofantliga renoveringar framöver, säger borgmästaren till brittiska BBC.

Även till huvudstaden Kiev har många av de invånare som flydde under krigets första veckor nu återvänt. Den här veckan har pendeltåget till förorterna Borodjanka, Butja och Irpin återigen börjat rulla, skriver The Guardian. Förorterna drabbades hårt under krigets inledningsskede och många civila dödades.

Den tidigare ryske premiärministern Michail Kasjanov tror att president Vladimir Putin har börjat vackla i sitt självförtroende när det gäller kriget i Ukraina. I en intervju med Deutsche Welle säger Michail Kasjanov att Putin kan ha vilseletts av sina generaler om i vilket skick den ryska armén var i inför invasionen.

Han säger också att han tycker att Putin verkade svag och ”lite nervös” när han talade i samband med firandet av segerdagen den 9 maj.

– Putin har börjat inse att han förlorar kriget, säger Kasjanov, som var premiärminister under 2000–2004 men har sedan dess blivit en uttalad Putinkritiker och lever i exil.

Chefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst, general Kyrylo Budanov, säger till Sky News att kriget med Ryssland går så bra att det kommer att nå en vändpunkt i mitten av augusti och vara över i slutet av året.

– Det kommer resultera i att vi återtar makten i alla de territorier som vi förlorat, inklusive Donbass och Krim, säger Kyrylo Budanov.

Det är den mest exakta och optimistiska förutsägelsen av en hög ukrainsk tjänsteman hittills. Underrättelsechefen säger att Ukrainas mål är att ta tillbaka även de områden som Ryssland ockuperar sedan länge: Donetsk och Luhansk i Donbass och Krimhalvön.