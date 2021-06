Mellanårsval kan göra Mexiko mer auktoritärt

Fakta. 95 miljoner kan rösta på söndag

Mexiko har 128 miljoner invånare av vilka 95 miljoner är berättigade att rösta på söndag.

Andrés Manuel López Obrador valdes 2018 till president och kommer sitta fram till 2024. Grundlagen tillåter inte omval.

Mexiko har drabbats hård under pandemin. Myndigheterna uppger att 220.000 har dött, men enligt the Economist är landets överdödlighet under pandemin 477.000, vilket tyder på att betydligt fler dött i sviterna av covid-19.

Bruttonationalprodukten har sjunkit med 8,5 procent under pandemin.