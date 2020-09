Mer än fyra ton explosiva kemikalier hittade i Beirut

Sökandet efter överlevande fortsätter i Beirut. Men trots uppgifter om livstecken under rasmassorna har ingen människa hittats vid liv under de senaste veckorna. Men hoppet steg på torsdagen sedan en apparat som används av de chilenska räddningsarbetarna, som arbetar på platsen, gett utslag på en svag puls och att någon andades under ett raserat hus. Arton andetag per minut.

Värmekameror har också visat att någon ligger under bråten, uppger CNN.

Natten mot fredagen rörde sig en vägg i det skadade huset ett par centimeter vilket fick räddningsstyrkan att tillfälligt avbryta sitt arbete. Något som fick människor som samlats på gatan utanför att reagera med ilska.

När väggen säkrats återvände räddningsstyrkan. Men ännu på fredagen hade ingen överlevande hittats.

Stadens guvernör Marwan Abboud har sagt till reportrar att det kan finnas flera människor under rasmassorna och att en av dem kan vara vid liv, skriver chilenska El Mercurio.

På fredagen uppgav den libanesiska tidningen Naharnet att armén upptäckt 4,35 ton med ammoniumnitrat i fyra containrar som förvarats i hamnen. Det var 3.000 ton av det explosiva ämnet som förstörde stora delar av Beirut den 4 augusti. Detta sedan det förvarats i hamnen under sex år.

Minst 191 människor dödades och fler än 6.000 skadades samtidigt som 300.000 blev hemlösa sedan deras bostäder jämnats med marken eller fått omfattande skador. Hittills har 25 personer gripits misstänkta för brott i samband med explosionen. Bland de gripna är chefen för Libanons tullverk, Badri Daher och chefen för hamnen, Hassan Koraytem.