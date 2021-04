Mer pengar till miljöarbete på Kangaroo Island efter jättebranden

Mil efter mil ser vi den knallgröna undervegetationen som ligger som en matta på marken. De utbrända trädstammarna sticker upp som bladlösa riskvastar mot himlen. Men inte ett djur är i sikte.

Vi är på väg till Flinders Chase National Park. Här rasade bränderna som mest runt julen 2019. 96 procent av vegetationen i nationalparken försvann i lågorna. När DN:s reportageteam var här förra året brann det fortfarande och räddningsarbetet för koalor och andra djur var i ett akut skede.

En av bränderna på Kangaroo Island i januari 2020. Foto: Lotta Härdelin

Men för några månader sedan öppnades parken i liten skala för besökare. Statliga pengar har pumpats in för att snabbt reparera de allra nödvändigaste vägarna och i delstatshuvudstaden Adelaide drömmer politikerna fortfarande om att få se parken återskapas i sin helhet.

Mitt emot entrén låg förr ett informationscenter och ett litet kafé. Kvar finns bara gråbrända träflisor på en yta stor som en halv fotbollsplan. De två tjänstgörande parkvakterna tar istället emot utanför ett nybyggt plåtskjul.

– Det är fantastiskt att ha besökare tillbaka i parken även om antalet är lägre än vanligt på grund av covid-19. Eftersom gränserna är stängda har vi inte kunnat välkomna några utländska besökare. Men många inhemska turister har kommit för att visa sitt stöd och se parken efter branden, säger Andrew Heinrich, ordförande i Kangaroo Islands landskapsstyrelse som jobbar fram regionala femårsplaner för en hållbar miljö tillsammans med lokala intressenter.

Andrew Heinrich, ordförande i Kangaroo Islands landskapsstyrelse, är glad över att besökare åter kan besöka nationalparken. Foto: Kangaroo Island Landscape Board

Kartläggningen av djurlivet i nationalparken har varit massiv under året och flera organisationer har samarbetat med miljödepartementet. Läget befarades vara mycket kritiskt för vissa utrotningshotade arter som det unika pungdjuret Kangaroo Island dunnart, liten som en mus.

Men det var inte lika illa som många fruktade. Dunnarts har setts på 45 av 131 övervakningskameror i området och ett exemplar lyckades till och med fångas in vilket är väldigt ovanligt.

Dunnart är ett pungdjur, liten som en mus. Foto: Auscape International Pty Ltd / Alamy

– Att vi sett dunnarts på flera ställen under de senaste tio månaderna och det visar på dess förmåga att överleva en katastrofal brand och sedan anpassa sig till nya levnadsförhållanden i ett brandhärjat område, säger Andrew Heinrich.

Andra något mer vanliga arter som kortnäst punggrävling, med små öron och brun nos, och myrpiggsvin, som liknar igelkotten men lägger ägg, har setts vid 75 procent av de övervakningskameror som finns i området.

Myrpiggsvin på Kangaroo Island. Foto: Science Photo Library

Den främsta lokalkändisen för fågelskådare från när och fjärran är den svarta glanssotskakaduan. Fågeln har sedan branden fått extrainsatt hjälp från volontärer på ön som planterat över 7.000 skott av trädet drooping sheoak (tårkasuarina på svenska enligt Göteborgs botaniska trädgård). Det är nämligen det enda träd som den sällsynta arten bor i och livnär sig på. Hälften av dessa träd i nationalparken försvann i branden.

Trots ödeläggelsen har antalet exemplar av kakaduan faktiskt ökat med 23 procent sedan senaste räkningen för fyra år sedan.

För den som befarade att hela djurarter skulle utplånas är detta trots allt positiva nyheter. Men, påpekar många: bränderna innebar att hela ekosystem förstördes och att många års arbete för att bevara den biologiska mångfalden gick till spillo.

Före bränderna flockades turisterna till Kangaroo Island för att vara säkra på att få uppleva Australiens vilda kängurur och koalor på nära håll. Det sägs att koalorna brukade gå omkring fritt på parkeringsplatsen här i Flinders Chase före bränderna.

Omhändertagna koalor vilar ut i tvättkorgar i januari 2020. Foto: Lotta Härdelin

Men nu möts vi inte av några djur över huvud taget när vi kliver ur bilen. Utsikten är storslagen men det hörs inte några fåglar, bara vinden som ett stilla sus genom trädens förkolnade grenar. De senaste siffrorna från kartläggningen av öns koalapopulation visar att beståndet sjunkit med mer än 80 procent, från 48.000 till 8.000. 40.000 koalor dog alltså i bränderna.

Den buskliknande skogen är tät och vass och river sår på smalbenen för den som vågar sig ut. Detta är faunaekologen Pat Hodgsons arbetsplats. Sedan bränderna koncentrerar han och hans kollegor sig på att bevara och kartlägga de 4.500 hektar privat skogsmark som finns kvar norr om nationalparken.

– Under bränderna var vi alla i chock och jobbade på så mycket vi orkade. Just här hade vi tur, all hotad fauna finns kvar, säger Pat Hodgson.

Året som gått har varit kaotiskt. Först bränderna och sedan covid-19. Kangaroo Island stängdes snabbt för besökare och har bara haft ett fåtal fall av viruset. För turismen var det förkrossande men Pat Hodgson upplevde att lokalsamhället blev mer sammansvetsat.

– Det var bara vi som bor här kvar på ön och gick alla samman och hjälpte varandra. Det har varit fint, säger han.

Och något positivt hände: tack vare statliga bidrag och privata donationer finns det för första gången gott om resurser till miljöarbete.

Faunaekologen Pat Hodgson hoppas att de ökade resurserna för miljöarbete blir långsiktiga. Foto: Lotta Härdelin

– Det är sorgligt att det ska krävas så mycket för att intresset ska väckas från myndigheterna. Nu är jag mest orolig för att det bara blir kortsiktigt stöd. Ska mångfalden bevaras krävs ett långsiktigt arbete, säger han och slår undan buskarna så vi kommer fram till ett lågt viltstängsel.

Hans arbetslag i frivilligorganisationen Land for Wildlife har anställt en botaniker som kartlägger växtarterna och en brandekolog som tar fram en plan för att förhindra framtida bränder. Planen innebär till exempel kontrollerad avbränning av frisk skog för att skapa brandkorridorer.

Dessutom jobbar de flitigt med vildmarkskameror som dokumenterar djurlivet dygnet runt. 150 stycken finns uppsatta i skogen och Pat öppnar en för att visa några av bilderna. Totalt finns 800 bilder på djur som har passerat just här den senaste månaden. Pat pekar glatt på bilder av kortnäst punggrävling.

– Titta, här ser man tydligt att det är två olika exemplar. Det är jättebra. De behöver gammal, rymlig skog att gräva runt i och samtidigt tillräckligt ogenomtränglig för att gömma sig för vildkatter, säger han.

Efter skogsbränderna har vildkatter blivit ett ännu större problem än tidigare eftersom de är med och slåss om födan på en krympande yta. Ett stort antal fällor har satts ut och ett 400 hektar långt viltstängsel har satts upp i den friska skogen för att skydda det inhemska djurlivet.

– Vi vet att de är mycket skickliga jägare och våra analyser visar att de definitivt äter dunnarts så vi måste får bort dem. Vi har velat ha ett viltstängsel i flera år, säger han och smäller igen en av de tomma fällorna som står gömd under en buske. Sedan bränderna har 450 vildkatter avlivats, Pat Hodgson.

Men det tar många år innan den brända skogen blir återställd, trots att undervegetationen växer kraftigt efter en regnig vinter.

– Det ser positivt ut när det blir grönt och växer på nytt, men den nya växtligheten blir så tät att det inte passar alla arter. Om några år kommer den att vara så tjock att man inte kan ta sig igenom den alls och då ökar risken för nya bränder igen, säger Pat Hodgson.