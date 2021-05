Mexico City blev en tillflyktsort för amerikaner under pandemin

– Mexiko stängde aldrig ned. Det är klart att amerikaner kom, säger John Vance, pressekreterare på den amerikanska ambassaden i Mexico City.

Han har svårt att uppskatta hur många det rör sig om. Den enda tillgängliga siffran är att enbart i november förra året kom över en halv miljon amerikaner till Mexiko, uppger New York Times. En av dem som anlände då var Raoul Kouamou, rådgivare för en investmentbank på Wall Street. Han lämnade en trång lägenhet på Manhattan och hyrde en rymligare i Mexico City, trots att den amerikanska folkhälsomyndigheten avrådde från resor hit.

– När alla satt inomhus fanns det ingen anledning att vara kvar i New York. Här är det mer liv och rörelse, säger Raoul Kouamou.

Raoul Kouamo, ekonomisk rådgivare på en europeisk investmentbank i New York, har valt att arbeta från distans i Mexico City under pandemin. Foto: Emilio Espejel

Han trivs så bra att han bestämt sig för att stanna kvar. Han har inte ens behövt ändra sina rutiner.

– I New York brukade jag springa i Central Park om morgnarna. Här springer jag i Chapultepecparken.

I januari drabbades Mexico City, med sina 22 miljoner invånare, väldigt hårt av coronaviruset. Sjukhussystemet kollapsade och det rådde brist på syrgas. Blev du inte rädd att bli smittad?

– Klart jag var orolig, men alla mexikaner bär munskydd och jag höll mig för mig själv.

Varje amerikan får automatiskt ett visum på sex månader när de anländer till Mexiko. För mexikaner som vill resa till USA är det betydligt svårare.

– Jag tycker att mitt land gör fel. Vi borde vara lika öppna som Mexiko. Men jag ser inte det hända, säger Raoul Kouamou.

Mexico City har varit ett populärt tillhåll för amerikaner sedan några år tillbaka. Foto: Emilio Espejel

Redan innan pandemin var det populärt bland trendmedvetna amerikaner att resa till Mexico City för att slippa höga hyror i New York och Los Angeles. De flesta söker sig till de angränsande stadsdelarna Roma och Condesa som med sina grönskande alléer, vackra arkitektur och fashionabla restauranger kallas för Mexico Citys ”hipsterbälte” i amerikanska medier. Det är så gott som omöjligt att gå förbi en uteservering i dessa stadsdelar utan att se en amerikan framför en laptop med hörsnäckor i öronen.

– För mig är Mexico City perfekt. Billigt och vänligt. Internet fungerar väl, säger Kevin Today, 29 år, från Chicago.

Han arbetar på ett amerikanskt techföretag som tillverkar digitala plattformar. När vinter kom till Chicago i november förra året flydde han de hårda coronarestriktionerna och var en av 50.000 amerikaner som den månaden landade på Mexico Citys internationella flygplats.

– Många har fördomar och tror att Mexikos huvudstad är farlig. Det är den inte alls, säger han.

Brottsligheten ligger på ungefär samma nivå som Chicago, men när det gäller antalet mord per 100.000 invånare ligger Mexico City betydligt lägre än Chicago och Atlanta. Kartellernas våld på landsbygden har inte fått fäste i huvudstaden. En anledning anses vara att Mexico City är en av de städer i världen med flest antal poliser per capita. I snitt går det en polis på hundra invånare.

– Jag trivs väldigt bra här, säger Kevin Today som börjat ta spansklektioner.

Den amerikanska invasionen har däremot inte tagits emot lika väl av alla. Många har beskyllt grannfolket för att ha tagit med sig viruset till Mexiko och spritt det. Andra har kritiserat amerikaner för att inte använda munskydd. På lyktstolpar i stadsdelen Roma har invånare klistrat upp affischer där det står ”Turister: Respektera vår stad. Ta på er munskydd nu!”

Det finns också kritik mot att den ökade efterfrågan på lägenheter drivit upp hyrorna, vilket tvingat invånare i Condesa och Roma att flytta ut. Nästa stadsdel att gentrifieras är San Rafael som ligger en kilometer från Roma Norte. Här finns många äldre fastigheter som köpts upp av investerare för att bli lägenhetshotell.

Raquel Fucheck, 27, jobbar extra som cykelbud i Mexico City under pandemin. Foto: Emilio Espejel

En av amerikanarna som flyttat in här är 27-åriga Raquel Fucheck. Hon arbetade som bartender i New York, men förlorade jobbet under pandemin.

– Jag kände att jag lika gärna kunde tillbringa min arbetslösa vinter i Mexico City.

Nu trivs hon så bra att hon bestämt sig för att stanna.

– Alla restauranger jag jobbat på i New York har latinos i köket. Jag är van vid att prata spanska, säger Raquel Fucheck som jobbar extra som cykelbud i Mexico City.

Ralph Rodne (mitten) från New York träffar andra amerikaner som också valt att jobba på distans från Mexico City under pandemin. Foto: Emilio Espejel

33-årige Ralph Rodne arbetar på den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs och lämnade New York förra hösten för att arbeta från Mexico City. Han var inte bara trött på restriktionerna utan även på rasismen i USA.

– Efter att George Floyd kvävdes ihjäl blev jag radikal. Jag kunde knappt prata med en vit person. När jag kom till Mexiko insåg jag att n-ordet inte existerar här. Det finns ingen rasism mot svarta. Tvärtom. De vill ta selfies med mig, säger Ralph Rodne, 33, och skrattar.