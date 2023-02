Mexikansk exminister dömd – hjälpte knarkkartell

Genaro García Luna döms i New York för att ha tagit emot stora summor pengar av drogkartellen Sinaloa under Joaquín ”El Chapo” Guzmáns ledning, som sitter i fängelse på livstid i USA.

54-åringen såg enligt amerikanska medier oberörd ut när han mot sitt nekande fick domen uppläst, där han fälldes på samtliga fem åtalspunkter för sin delaktighet i kokainsmuggling.

García Luna tog enligt domen emot mutor under tiden då han ledde den mexikanska federala polisen, och därefter under hela sin tid i regeringen. I utbyte tittade García Luna bort eller till och med skyddade när stora mängder kokain smugglades, från tillverkande länder som bland annat Colombia, via Mexiko till USA och Europa. Han ska också ha försett Sinaloa med underrättelser, och därmed ”hjälpt kartellen attackera rivaliserande drogkarteller”, enligt åklagarkammaren.

Åklagaren Breon Peace skriver i ett uttalande att García Luna en gång i tiden ledde rättsväsendet i Mexiko, men att han nu under resten av sitt liv kommer att ses som en förrädare bland dem som riskerar sitt liv för att bekämpa kartellerna i Mexiko.

Domen föll efter fyra veckors rättegång, där åklagarens bevis i princip uteslutande byggde på vittnesmål från personer som själva varit inblandade i kartellerna, snarare än sms och inspelningar som ofta förekommer i andra rättegångar mot kartelltoppar. En person vittnade om att han personligen fyllt två sportväskor med amerikanska dollarsedlar som överlämnades till García Luna på en restaurang i Mexiko City, enligt The New York Times.

Den nuvarande regeringen i Mexiko välkomnar domen, och har å sin sida anklagat ex-ministern för förskingrat motsvarande två miljarder kronor från allmänna medel och har begärt honom utlämnad.

Genaro García Luna var minister i president Felipe Calderóns regering 2006 till 2012. Därefter flyttade han till Miami där han startade ett säkerhetsföretag. Han greps i december 2019 i Dallas, Texas. Domen väcker också frågor om vad USA egentligen kände till om hans förehavanden. Han samarbetade nära med USA:s rättsväsende och mötte bland annat dåvarande utrikesministern Hillary Clinton.

– Jag tror att det finns frågor som USA:s regering behöver svara på: Hur gick Genaro från att vara en viktig aktör i USA:s kamp mot kriminella organisationer till att bli någon som står misstänkt i en rättssal, säger Guillermo Valdés, tidigare underrättelsechef i Mexiko, enligt The New York Times.

García Lunas kommer att få besked om sitt straff den 27 juni, mellan 20 års fängelse och livstid.