Michael Winiarski: Blir det ett nytt OS-krig?

Ryssland invaderade Georgien i augusti 2008, när Putin deltog i öppningen av sommar-OS i Peking. I februari 2014, när Putin var med på avslutningen av vinter-OS i Sotji, anföll rysk militär Ukraina och ockuperade Krim.

Om drygt två veckor ska Putin resa till Peking för att delta i invigningen av vinter-OS. Det sker samtidigt som det ryska krigshotet mot Ukraina åter ser ut att öka, efter förra veckans resultatlösa förhandlingar mellan USA och Ryssland.

Att den ryske presidenten beger sig till Peking, vilket han bekräftade under ett videosamtal med Kinas ledare Xi Jinping, har en maktpolitisk innebörd. Många andra ledare och politiker i världen bojkottar Peking-OS i protest mot övergreppen mot demokrati och mänskliga rättigheter i Kina.

Man ska kanske inte dra för långtgående slutsatser av att Ryssland tidigare har startat två krig mitt under olympiska spel. Kremls hot om att ta till ”militärtekniska åtgärder” om USA vägrar att garantera att Nato inte tar in fler medlemmar kanske inte ens handlar om att rulla in stridsvagnar som har placerats vid gränsen till Ukraina. Åtgärderna kan lika gärna bestå i att flytta fram kärnvapenrobotar närmare USA.

Den 8 augusti 2008 befann sig Putin – då tillfälligt i egenskap av rysk premiärminister – i Peking, för OS-invigningen. Efter att strider mellan regeringsstyrkor och separatistförband i den georgiska regionen Sydossetien utbrutit invaderades Georgien av 80 000 ryska soldater, stridsvagnar och militärflyg och Ryssland besatte även utbrytarregionen Abchazien.

Sex år senare, den 7 februari 2014, invigdes vinter-OS på Putins hemmaplan, i den subtropiska staden Sotji vid Svarta havet, som ligger bara en dryg mil från gränsen till en ockuperad del av Georgien. Vid Putins öppningstal på Olympiastadion uppmanade han världen att efterleva en ”olympisk vapenvila”.

På andra sidan Svarta havet, i Ukrainas huvudstad Kiev, pågick ett folkligt uppror mot den proryske presidenten Viktor Janukovytj, som lät sin kravallpolis skjuta skarpt mot de EU-vänliga demonstranterna på det centrala torget Majdan. Dagen innan OS avslutades, den 23 februari, hade nära 100 demonstranter skjutits ihjäl, och Janukovytj flydde landet med hjälp av den ryska säkerhetstjänsten.

Samma natt mötte Putin sina rådgivare för att planera en militär intervention i Ukraina. Vid mötets slut sade Putin: ”Vi måste sätta igång med att återföra Krim till Ryssland.”

Operationen genomfördes den 27 februari, då ”små gröna män” utan nationalitetsbeteckningar tog kontroll över parlamentsbyggnaden, tv-stationen och militära anläggningar på halvön.

Europas säkerhetsarkitektur har långtifrån alltid förändrats som en följd av krig. När det kommunistiska Sovjetimperiet upplöstes under åren 1989-1991 skedde det på grund av att systemet imploderade under trycket av ekonomisk nedgång och folkliga frihetskrav.

Ett årtionde senare kom Putin till makten i Ryssland. När han väl satt säkert i sadeln deklarerade han att Sovjets kollaps var ”århundradets största geopolitiska katastrof”. Putin började kräva en återgång till ett Europa uppdelat i stormakternas intressesfärer, till en början med små steg, vartefter allt större. I dag hotar Kreml öppet med militära åtgärder om de ryska kraven på ”säkerhetsgarantier” inte snabbt tillgodoses. Främst ingen utvidgning av Nato och att västlig militär dras bort från Rysslands närhet.

En del experter anser att en ny ”Putindoktrin”, alltså en sammanhängande syn på Rysslands utrikespolitiska roll, har växt fram efter den ryska invasionen i Ukraina och annekteringen av Krim 2014.

Ett möjligt besked på den punkten kom i förra veckan, med Rysslands militärinsats för att backa upp regimen i Kazakstan. Putin beskrev insatsen som att det var en hjälp till Kazakstan mot en ”attack från internationell terrorism”. Och han tillade att åtgärden visade ”att vi inte tillåter scenariot med så kallade färgrevolutioner”.

Med ”färgrevolutioner” menar Putin folkliga uppror mot Moskvatrogna regimer i länder som fram till för 30 år sedan var delar av Sovjetunionen, bland annat ”rosenrevolutionen” i Georgien 2003 och ”den orangea revolutionen” i Ukraina 2004. Uppror som enligt Putin inträffade med stöd från USA. I Kazakstan, sade han, blandade sig ”utländska krafter in i våra länders interna angelägenheter”.

Enligt denna övertygelse är Rysslands nära grannskap en exklusiv intressesfär för Moskva. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov förklarade i en intervju i slutet av december att Nato ägnar sig åt att ”kolonisera territorier” i det före detta Sovjetunionen.

– Nato har blivit ett rent geopolitiskt projekt som syftar till att ta över territorier som övergavs genom Warszawapaktens och Sovjetunionens kollaps, sade Lavrov.

Enligt denna 1800-talsmässiga stormaktssyn syn är de tidigare Moskvakontrollerade satellitstaterna ”territorier” att kolonisera.

Det finner ingen större förståelse i USA och Europa. Och säkerligen inte i de ”övergivna territorier”, alltså de självständiga stater som sedan 30 år har sluppit att befinna sig under ryskt herravälde.

Under de rysk-amerikanska samtalen stod det också klart hur svårt det blir att hitta en kompromiss i frågan om Nato. Det är en krock mellan två motsatta principer.

Natos linje är att hålla dörren öppen för alla länder att i framtiden bli medlemmar.

Moskva accepterar inte att andra länder ska ha frihet att själva bestämma vilka försvarsallianser de går med i.

Det spelar då ingen roll att alla vet att Nato i verkligheten ändå inte kommer att erbjuda Ukraina medlemskap inom överskådlig tid, bland annat på grund av den väpnade konflikten i östra regionerna (som Ryssland underblåser) och den utbredda korruptionen i landet.

Nato kan inte uttrycka detta öppet, vilket Ryssland kräver att få skriftliga, järnhårda garantier för, eftersom det skulle tolkas som västvärlden böjer sig för rysk utpressning.

Vart upptrappningen kommer att leda vet ingen. I Kreml kanske det finns någon slav på triumfvagnen som viskar i Putins öra att den ryska aggressionen 2014 kraftigt stärkte ukrainarnas nationella självkänsla och Natos ställning i Baltikum och Polen.

Andrew Weiss vid tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace säger till nyhetsbyrån AP:

– Problemet är att Ryssland menar allvar, och de har i flera fall visat oss, som 2008 och 2014, att de är beredda att gå i krig för dessa saker, medan vi inte är det.

Om det i så fall sker i samband med OS i Peking, eller inte alls denna gång, återstår att se. Men propagandan för att motivera ett krig är redan igång för fullt. I december sade Putin att ryssarna i östra Ukraina är utsatta för ”folkmord” som Ryssland måste försvara sig mot. Det var just den förevändningen som Moskva använde i invasionerna i Georgien och Krim.

