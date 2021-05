Michael Winiarski: Bombdåd riktades mot extremisternas hatobjekt

De värsta farhågorna om vad som händer när USA börjar dra sig ur Afghanistan tycks snabbt ha bekräftats. Det tog bara en vecka efter starten för den amerikanska militära reträtten från det krigsdrabbade landet innan våldet fick ett nytt utbrott.

Lördagens bombdåd mot en skola i huvudstaden Kabul riktade sig mot två av de sunnimuslimska extremisternas främsta hatobjekt: flickor som går i skolan och den shiamuslimska hazariska minoriteten.

Drygt ett dygn senare sprängdes en buss av en vägbomb i provinsen Zabol i sydöstra Afghanistan. Minst elva personer dödades och 25 skadades.

Anhöriga går igenom de tillhörigheter, så som skolböcker och väskor, som lämnats vid skolan där bombdådet ägde rum i lördags. Foto: Mariam Zuhaib/AP

Attentatet mot gymnasieskolan i stadsdelen Dasht-e Barchi genomfördes enligt ett bekant mönster, allt i syfte att förorsaka största möjliga död och förstörelse. Först sprängde en självmordsbombare en bil, fullastad med sprängämnen, framför skolans ingång.

När de unga kvinnliga eleverna i panik sprang ut från skolbyggnaden exploderade två bomber till, som dödade ytterligare flickor. Antalet dödsoffer har nu räknats till minst 60, och dussintals svårt skadade vårdas på sjukhus.

President Ashraf Ghani i Kabul anklagar talibanerna för terrordådet, men en talesperson för rörelsen förnekar all inblandning i attentatet. Det är inte osannolikt att det är IS (Islamiska staten), som de senaste åren skaffat sig fotfäste i landet, ligger bakom massakern. Flera tidigare blodiga attacker från IS har riktats mot just hazarer.

Grafik: Elin Lindwall Källa: FDD´s Long War Journal

I nyhetsrapporteringen förmedlades hjärtskärande scener när de sörjande hazariska familjerna begravde sina tonåriga döttrar. En del av flickorna var så illa tilltygade att de inte hade gått att identifiera.

Utanför skolan syntes spåren av attentatet och de mördade eleverna: sönderslitna ryggsäckar, förbrända anteckningsböcker, sönderklämda sandaler, krossat glas.

Hazarerna, den tredje största folkgruppen i Afghanistan (efter pashtuner och tadzjiker), har länge varit utsatta för marginalisering och diskriminering. Av sunnimuslimska fundamentalister, som talibaner och IS-anhängare, betraktas de kättare som inte är värda att leva.

Förutom skolflickor och hazarer har mordattentat på senare tid riktats mot politiker och journalister, särskilt kvinnliga, som terroristerna betraktar som redskap för USA.

President Joe Biden har beslutat att USA efter nära 20 års krig ska dra sig ur Afghanistan, och reträtten ska vara avslutad före den 11 september. Uttåget sker villkorslöst, eftersom det saknas ett fredsavtal mellan talibanerna och regimen i Kabul.

Biden är väl medveten om att Kabulregimen inte överlever när USA är borta, att talibanerna då sannolikt återtar makten och att terrorgrupper stärker sitt fotfäste i Afghanistan.

Blommor utanför skolan efter den dödliga attacken. Foto: Mariam Zuhaib/AP

Många afghaner bävar för den humanitära katastrof som då inträffar: sharia, strikt islamisk lag enligt den mest fundamentalistiska sunnimuslimska tolkningen, kommer åter att härska. Med en återgång till en samhällsmodell som innefattar slöjtvång, offentliga avrättningar, stopp mot politiska partier och förbud mot flickor över 10 år att gå i skolan.

Men innan dess väntar en blodig maktkamp, där olika krigsherrar slåss mot talibaner och jihadister från IS. Freden är fortfarande avlägsen i det land som har plågats av oavbrutet krig i 40 år.