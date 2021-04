Michael Winiarski: Därför är det så svårt att avsluta USA:s längsta krig

Joe Biden är inte den förste USA-president som har våndats över hur han ska hantera Afghanistan. ”Biden vacklar, och vi behöver ett beslut”, hördes frustrerade amerikanska militärer beklaga sig i amerikanska medier.

På onsdagen bestämde sig Biden: Det planerade amerikanska uttåget, som var tänkt att ske den 1 maj, skjuts upp till den 11 september. Det är ett högst symboliskt datum: tjugoårsdagen av den terrorattack mot USA som blev startpunkten för det amerikanska kriget i Afghanistan.

Bidens tvekan är inget förvånande. Tre tidigare amerikanska presidenter, George W Bush, Barack Obama och Donald Trump, hade gått bet på att betvinga de obändiga afghanerna, i likhet med ryssarna på 1900-talet eller britterna på 1800-talet.

Ingen stormakt har lyckats underkuva denna ”imperiernas gravplats”. Afghanistan är nästan omöjligt att ockupera och desto svårare att regera.

Jag gjorde min första resa genom norra Afghanistans svindlande vackra bergslandskap i september 2001, en dryg vecka efter terrorattacken mot USA.

USA:s president Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Det stod då klart att USA snart skulle slå till mot Afghanistan, vars styrande talibaner gett en fristad åt terrorgruppen al-Qaida, som stod bakom dådet.

Jag trodde mig på en gång begripa varför utländska makter aldrig har lyckats lägga under sig detta land.

Redan de hisnande stupen och ravinerna, bergsformationerna och de raserade vägarna såg ut att skapa tillräckliga problem för en erövrare.

Därtill ett beväpnat, krigsvant folk.

Längs vår färd låg nakna, utplundrade skelett av sovjetiska stridsvagnar, pansarfordon och vägmaskiner som varnande exempel från det senaste försöket av en stormakt att civilisera Afghanistan.

Sovjetunionens sista soldater lämnade landet för över 30 år sedan efter ett brutalt men fruktlöst krig.

För den som i dag uppnått medelåldern har det ”alltid” krigats i Afghanistan.

Amerikanernas krig har pågått mycket längre än ryssarnas, i nära två årtionden. Så lång tid att många inte ens har några minnen av varför det började.

Ironiskt nog tycks det vara lika omöjligt att dra sig ur kriget.

USA:s dåvarande president Donald Trump besöker soldater vid Bagram Airfield i Afghanistan, 28 november 2019. Foto: TT

I februari förra året skrev sändebud för Donald Trump och talibanerna på ett avtal om att de återstående närmare 3.500 USA-soldaterna ska ha lämnat i Afghanistan den 1 maj 2021.

Det är en bråkdel av de 100.000 soldater som USA hade som mest för tio år sedan.

Trumps efterträdare Biden uttryckte tvekan om att det skulle hinnas med.

Vid en presskonferens för tre veckor sedan sade Biden att 1 maj-målet ”blir svårt att uppnå”. Han betonade att det var ett taktiskt beslut som inte innebär att USA har någon avsikt att ”stanna där för en längre tid”.

Fördröjningen har praktiska skäl, som Biden pekade på: USA:s militära personal ska kunna dra sig tillbaka från Afghanistan på ett säkert och ordnat sätt. Efter nära 20 års krigföring och militär närvaro finns det infrastruktur som inte kan monteras ned på bara några veckor. Att flyga ut tusentals soldater med utrustning på så kort tid är en övermäktig uppgift.

Dessutom måste USA samordna reträtten med medlemsländer i Nato, som tillsammans har närmare 10.000 soldater i landet.

Avtalet ärvdes från Trump. Det försatte Biden i en svår situation, eftersom USA:s deadline för uttåg är den 1 maj, utan att det finns någon ”inter-afghansk” uppgörelse om hur den framtida regeringen ska se ut.

Afghanska säkerhetsstyrkor och brittiska soldater övervakar platsen där en självmordsattack ägde rum i centrala Kabul, augusti 2015. Samma år hade Nato 12.000 soldater kvar i landet, men inte längre som stridande trupper, utan för att utbilda och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna. Foto: Massoud Hossaini/AP

Men samtidigt finns en mer grundläggande orsak till Vita husets tvekan; det är vad som brukar kallas för ”säkerhetssituationen i Afghanistan”. I klartext betyder det att regimen i Kabul inte tros kunna överleva utan västligt stöd, med följd att det bara är en tidsfråga innan den extrema sunnimuslimska talibanrörelsen tar kontroll över huvudstaden efter att de utländska styrkorna har dragits bort.

Den bistra militära och politiska verkligheten är att talibanerna är på väg att vinna kriget. Talibanerna kontrollerar allt större delar av landet och de Nato-utbildade afghanska säkerhetsstyrkorna utrymmer många av sina posteringar inför vad som ser ut att vara en oundviklig utgång av kriget. Bara i december förra året ska nära 200 vägspärrar i provinsen Kandahar ha övergetts.

Därför lär det inte bli tal om något ”peace with honor”, som president Richard Nixon fantiserade om när USA insåg att kriget i Vietnam var förlorat. Biden får nöja sig med att få ett avslut på den amerikanska militära närvaron – ett mål han aldrig övergivit – som inte alltför uppenbart framstår som en kapitulation.

Ändå kan ingen komma ifrån att Afghanistan är USA:s tredje stora krigsnederlag efter Vietnam och Irak

Det är ingen hemlighet att Biden som vicepresident 2009–2017 var djupt skeptisk mot den ”surge” (upptrappning) som Obama genomförde.

Fram till för några dagar sedan fanns det planer på att vid ett möte i Turkiet göra ett sista försök att nå en uppgörelse mellan talibanerna, regimen i Kabul och USA om att nå en kompromiss om det framtida styret i Afghanistan. Det såg ut att vara bråttom: Talibanernas årliga våroffensiv, som infaller efter snösmältningen i april, närmar sig. USA har tillsammans med Ryssland och Kina uppmanat talibanerna att ställa in denna offensiv.

Talibanerna har aldrig haft lika bråttom, utan har haft tiden på sin sida: det militära läget på marken, insikten om att Kabulregimen är dödsdömd utan uppbackning från USA och Nato, och den oundvikliga USA-reträtten, oavsett om tidsfristen 1 maj skulle hållas.

USA:s sändebud Zalmay Khalilzad. Foto: Michael Brochstein/TT

Enligt källor i Vita huset övervägde Joe Biden att inför mötet i Istanbul - som nu inte tycks bli av - lägga fram ett förslag om ett slags ”maktdelning” som USA:s fredssändebud Zalmay Khalilzad skulle sälja till Kabulregimen och talibanerna. Ett sådant avtal, var meningen, skulle finnas på plats inför USA:s reträtt, samtidigt som talibanernas vålds- och terrorattacker mot regeringsmål skulle upphöra. I Trumps avtal med talibanerna saknades en sådan garanti.

Dessutom hade regimen i Kabul och president Ashraf Ghani avvisat tidigare propåer från Zalmay Khalilzad att upprätta en koalitionsregering med talibanerna. Det, menar Ghani, skulle bara vara en genväg för talibanerna att gripa makten.

En del företrädare för Vita huset argumenterade för att en försening av reträtten skulle ge mer tid för förhandlingar, och är ett incitament för talibanerna att nå en uppgörelse om maktdelning med Kabul. När reträttdatumet väl är satt har USA inga kort kvar att spela.

En kvinna i Kabul röstar i presidentvalet, 28 september 2019. Foto: Rahmat Gul/AP

Problemet var att det knappast är förenligt med talibanernas mentalitet att dela med sig av makten till någon, lika lite som de månar om demokrati och lika rättigheter för kvinnor. Och när de nu kan skryta med att ha visat den utländska ockupanten – världens största militära supermakt – på dörren, anser de att det är en betydligt enklare match att hantera de interna politiska motståndarna.

Bidens dilemma är att han bara har haft dåliga alternativ. En upptrappad militär amerikansk operation? Uteslutet. Bushs, Obamas och Trumps krig fick bara inte bli Bidens krig.

Så vad kunde han erbjuda talibanerna sedan han har brutit avtalets tidpunkt för USA-reträtt? Den viktigaste presenten till talibanerna - som USA-tjänstemän förklarade inför Bidens besked - är att USA:s reträtt inte alls är ”villkorad”. Tillbakadragandet senast den 11 september är hugget i sten och gäller oavsett vad som händer på marken.

En sådan villkorslös USA-reträtt, om än fem månader försenad, kan bara välkomnas av talibanerna. Nu finns det inte längre något som tvingar dem att dela makten med någon. Och efter den 11 september finns det inget som tvingar talibanerna att hålla igen sina fanatiska impulser.

Några kvinnor säljer grönsaker vid en marknad i Kabul. Foto: Rafiq Maqbool/AP

Den dagen USA till slut drar sig bort är ett sannolikt scenario att talibanerna snart jagar bort vad de kallar den ”amerikanska marionettregimen” i Kabul och återupprättar Islamiska Emiratet Afghanistan. Det blir i så fall än en gång en stat som styrs av sharia, strikt islamisk lag, och som präglas av brutalt förtryck mot kvinnorna, slöjtvång, förbud mot politiska partier, tv, musik och biografer samt förbud mot flickor över 10 år att gå i skola. Där överträdelser bestraffas med stening, stympning eller döden.

Det är de afghanska kvinnorna som har mest att frukta. När jag i september 2019 ringde upp den unga journalisten Najwa Alimi i Kabul, som just tilldelats det svenska Per Anger-priset, berättade hon om hur det är att leva under ständigt dödshot från talibanerna. Än värre blir det om talibanerna tar makten. Då kan hon inte stanna:

– Alla kvinnor har skäl att vara oroliga, för om talibanerna återkommer förlorar vi allt som vi har vunnit under de senaste 18 åren. Kvinnorna kommer inte få arbeta utanför hemmet och flickor får inte gå i skolan. Det priset vill jag inte betala för fred.

Vad som händer sedan blir mer komplicerat, om mönstret liknar vad som hände då en annan supermakt förra gången drog sig ur Afghanistan. Den Moskvatrogna regimen överlevde inte speciellt länge efter Sovjetunionens uttåg 1989. Sedan utbröt ett blodigt inbördeskrig och omedelbart efter att talibanerna intog Kabul 1996 avrättades den tidigare presidenten Mohammad Najubullah.

Afghanistans tidigare president, Mohammad Najubullah, avrättades 1996. Foto: Andrew Rosenthal/AP

Även om regeringen i Kabul även denna gång faller ihop som ett korthus en tid efter att de utländska styrkorna har gett sig av finns det mäktiga krigsherrar i det mångetniska Afghanistan som inte lär ge sig utan strid. Och då drabbas Afghanistan ännu en gång av ett inbördeskrig, där också ett allt aktivare IS (Islamiska staten) kan bli en av de stridande parterna. Och då finns en ny öppning för al-Qaida att återetablera sig i Afghanistan. Då är vi tillbaka på ruta ett.

Fakta. Asiens fattigaste land Officiellt namn: Islamiska republiken Afghanistan Huvudstad: Kabul Befolkning: 38 miljoner, majoriteten är pashtuner (63 procent), och den näst största gruppen är tadzjiker. Övriga större etniska grupper är hazarer och uzbeker. Statschef: President Ashraf Ghani Ekonomi: Asiens fattigaste och ett av världens mest korrupta länder. 96 procent av de offentliga utgifterna kommer från utländska givare. I landet odlas 80–90 procent av världens opium. Historia: Landet har varit erövrat av alltifrån perser och greker och mongoler. Under 1800-talet slogs den svaga afghanska staten mot Storbritannien i tre krig och landet blev självständigt 1919. År 1979 invaderades landet av Sovjetunionen, som drog sig tillbaka 1989 och lämnade efter sig ett förött Afghanistan. Det pågående USA-ledda kriget mot talibanerna inleddes i oktober 2001. Visa mer

Fakta: Svensk militär i Afganistan Även Sverige har haft soldater stationerade i Afghanistan. De första 20 anlände vid årsskiftet 2001/2002, några månader efter den USA-ledda invasionen, som en del av den Nato-ledda multinationella fredsstyrkan ”International Security Assistance Force” (ISAF). 2006 tog Sverige över ledningen för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad av fyra provinser med högkvarter i den nordliga staden Mazar-i-Sharif. Den svenska militära närvaron ökade stegvis till som mest 500 man år 2010. Från slutet av 2014 - då ISAF ersattes av Resolute Support Mission (RSM) - har den svenska militären inte längre haft stridande uppgifter i Afghanistan, utan uppgiften blev att utbilda och stödja Afghanistans armé och polis. I dag består den svenska insatsen i RSM av 16 personer. Hittills har fem soldater ur den svenska Afghanistanstyrkan dödats. Visa mer