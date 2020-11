Michael Winiarski: Därför sparkar Trump sin försvarsminister

USA-valet 2020

Varför sparkar Trump Esper?

Trump tål inte att någon säger emot honom, särskilt inte offentligt. Att Mark Esper var på väg ut har det talats om länge. Uppgifter om att Trump inte längre ville ha honom kvar som försvarsminister tilltog i styrka i juni, i samband med att Trump ville sätta in reguljära militära styrkor mot de antirasistiska demonstrationer som pågick i Washington och andra städer runt om i USA efter att polismän dödat afroamerikaner. Det var ett beslut som Esper tog öppet avstånd ifrån. Tidigare hade Esper till Trumps stora irritation sagt sig vara redo att överväga att döpa om amerikanska militärbaser som bar namn efter officerare i Konfederationens – de slavägande sydstaternas – armé under det amerikanska inbördeskriget. Det motsatte sig Trump, eftersom dessa figurer enligt honom var en del av USA:s ärorika historia. Senare på sommaren förklarade försvarsdepartementet Pentagon att Konfederationens flagga från och med nu skulle förbjudas på alla militära anläggningar.

Brukar en avgående president sparka ministrar?

Det är ovanligt. Under en så kallad ”lame duck”-period brukar en president som inte ska vara kvar inte vidta så drastiska åtgärder. Det är ganska normalt att en president som fortsätter in på en andra fyraårig mandatperiod byter några av sina tunga ministrar, men nu har Trump sannolikt bara två månader kvar i Vita huset. Mark Esper är den andra ordinarie, av senaten godkände, försvarsministern som har tjänat under Trump. Den förste var general James Mattis, som avgick i december 2018 i protest mot att Trump plötsligt – och i strid mot Pentagons vilja – beslöt att dra bort USA:s mindre styrka i norra Syrien.

Det är fullt möjligt, till och med förväntas det, att Trump också ska avskeda andra viktiga chefer; det handlar i första hand om FBI-direktören Chris Wray och CIA-chefen Gina Haspel.

Hur länge blir den nya försvarsministern kvar på sin post?

Den nye tillförordnade försvarsministern, som heter Christopher Miller och som fram till nu varit chef för nationella kontraterrorism-centret, kommer inte att hinna bli bekräftad av senaten innan president Trump lämnar sin post den 20 januari. Det vill säga blir han kvar i 70 dagar, om han inte blir avskedad innan dess.