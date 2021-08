Michael Winiarski: Därför vill Polen hålla distans till Ryssland – ett undantag bland högernationalister

Ungerns premiärminister Viktor Orbán framhåller ofta sin goda relation till Vladimir Putin. Det är något som han har gemensamt med Marine Le Pens nationalistparti i Frankrike, ultrahögerpartiet Alternativ för Tyskland och Matteo Salvinis EU-fientliga parti Lega i Italien.

Dessa högerpopulister driver också en rad frågor som Putin uppskattar. De motsätter sig globalisering, invandring och feminism, är djupt skeptiska mot EU, vill häva sanktionerna mot Ryssland, bekämpar hbtq-rättigheter och – liksom Putin – stödde Donald Trump i presidentvalet.

Rysslands president Vladimir Putin och Ungerns premiärminister Viktor Orbán i Budapest 2019. Foto: Zoltan Mathe/AP

Som tack för hjälpen har både Le Pen och Salvini fått finansiellt stöd från Kreml.

På alla dessa punkter – förutom den öppna sympatin för Ryssland – befinner sig Polens starke man Jarosław Kaczyński, ledare för Lag och rättvisa (PIS), på samma sida. Kaczynski delar Putins syn på hur ett land ska styras: en starkt centraliserad statsmakt i allians med kyrkan, grundad på konservativa värderingar, nationalism och fientlighet mot liberalism.

Putin är i det avseendet en förebild; han har lyckats ta kontroll över sitt land genom att strypa såväl oppositionen som medierna. Det har Kaczynski ännu inte uppnått, men hans färdriktning är klar.

Kaczynski deltar dock inte i Orbáns öppna flirt med Putin. Det beror på att det inte är någon framgångsväg för en polsk politiker att vara prorysk. Polackernas minne av ryskt herravälde, inklusive ockupationer och massakrer, är högst levande. En utsträckt hand till Moskva vore likvärdigt med politisk harakiri. Därför är Ryssland i PIS-retoriken fortfarande en fiende.

Så har det inte alltid varit bland nationalkonservativa polacker. Tvärtom finns en prorysk tradition på den polska högerkanten. Redan 1792 kallade en del av adeln på tsarens arméer för att krossa självständigheten i Polen och säkra sin egen makt. Därav följde Polens delning mellan Ryssland, Preussen och Österrike.

Efter att Polen återuppstod som självständig stat 1918 tydde sig mellankrigstidens nationaldemokrater (ND), ett antisemitiskt högerparti, till Ryssland. De såg Tyskland som det främsta existentiella hotet mot Polen. Ryssland var ett mindre ont, dessutom ett slaviskt land.

Jarosław Kaczyński under cermoni till minne för Warszawaupproret, 31 juli 2020. Foto: Jaap Arriens/NurPhoto/Shuttersto

På samma sätt betraktar flertalet av dagens polska högernationalister väst, EU och Tyskland som fienderna, inte Ryssland. Den regeringstrogna katolska kanalen Radio Maryja är öppet prorysk. Det ultrakonservativa polska institutet Ordo Iuris har intima förbindelser med högerextrema organisationer i andra länder som har stöd av ryska oligarker.

I Kaczynskis närhet finns högerkatoliken Antoni Macierewicz, som var PIS-regeringens försvarsminister 2015–2018. Han omgav sig med motståndare till Nato och flera av hans medarbetare besökte det illegalt annekterade Krim.

Enligt den undersökande reportern Tomasz Piątek, som har avslöjat mycket av Macierewiczs ryska förbindelser, har också PIS attacker mot hbtq-personer och immigranter från muslimska länder, hämtat inspiration från Ryssland. Dessutom genomförde Macierewicz så stora utrensningar i officerskåren och den militära underrättelsetjänsten att det fick en del bedömare att ställa frågan om vem det tjänade.

Liknande frågor har ställts om varför Polen så intensivt vänder sig bort från EU och, så länge Trump var president, till USA. Att Kreml uppskattar det är ingen hemlighet.

Det finns också de som frågar varför Polen, sedan PIS-regeringens tillträde 2015, förhållit sig så passivt i förhållande till Belarus och Ukraina.

Av många i oppositionen betraktas PIS antiryskhet som ett spel för galleriet. Donald Tusk, den förre premiärministern och nu återvändande ledare för högerliberala Medborgarplattformen, skrev på Twitter att ”allt som PIS gör stämmer exakt med Rysslands strategi för att försvaga och splittra EU och öka Polens geopolitiska isolering. I vilken mån de gör det medvetet är en andrahandsfråga”.

Han menade alltså att en regering som är fientlig mot EU, inskränker de demokratiska friheterna, omintetgör domstolarnas självständighet och slår ned medborgerliga protester gagnar Putin.

Hittills har Kaczynski inte gjort några öppna närmanden till Putin, utan istället ägnat sig åt att skrämma med Moskva. När ett regeringsplan med hans tvillingbror Lech Kaczyński ombord störtade i Smolensk i april 2010 var Jarosław snabb med att anklaga Moskva för katastrofen. Och nyligen ska enligt läckor till polska medier Jarosław Kaczyński under ett internt möte i Sejmen ha sagt att ”Moskva har färdiga planer för en invasion av Polen”.

I april 2010 störtade ett polskt regeringsplan med Jaroslaw Kaczynskis tvillingbror Lech ombord. Vladimir Putin, då premiärminister i Ryssland, lägger ner blommor vid olycksplatsen tillsammans med Polens dåvarande premiärminister Donald Tusk. Foto: Alexei Nikolsky/AP

Sławomir Sierakowski, en polsk sociolog och publicist på vänsterkanten, reagerade ironiskt på sin Facebooksida: ”Det saknas motiv till det. Varför skulle Moskva besvära en regering som förverkligar alla dess viktigaste mål i Polen och EU?”

En ungersk utveckling i Polen skulle kräva att Kaczynski utför en liknande kullerbytta som Viktor Orbán har gjort. Orbán började sin bana som en brinnande ungersk antikommunist, men är numera Putins bästa vän i EU. 1989 höll Orbán tal med slagordet ”Ryssar åk hem!”. I dag lägger han blommor på minnesmonument över stupade sovjetiska soldater, som tillhörde samma armé som slog ned det ungerska upproret 1956.

Något liknande är svårt att föreställa sig i Polen. Men marken kanske börjar brännas under fötterna på PIS-chefen. För några veckor sedan rapporterade polska veckotidningen ”Newsweek” att Kaczynski strax efter kommunismens fall, under 1989-1990, under ett och ett halvt års tid träffade den sovjetiske KGB-officeren Anatolij Vasin. Kaczynski var då senator i det polska parlamentet och rådgivare till Solidaritets ledare och blivande president Lech Walesa.

Jaroslaw Kaczynski Foto: Hubert Mathis

Kaczynski avslöjade dessa möten i en bok från 2016, men hävdade där att han informerat landets säkerhetstjänst om dem. Det förnekar myndighetens dåvarande chef.

I boken skriver Kaczynski att Vasin, som officiellt var diplomat på Sovjetunionens ambassad i Warszawa, ville veta vem som hade den verkliga makten i Polen vid den kaotiska övergången från kommunism till demokrati i Östeuropa. Var det kanske biskoparna?

Kaczynski berättade att Vasin rakt ut frågat honom om Polen kunde tänka sig en status som liknade Finlands. En sådan ”finlandisering” skulle innebära att de polska makthavarna fick sköta inrikespolitiken, men utrikespolitiken skulle vara i Rysslands händer.

Newsweek ställer frågorna: Varför träffade Kaczynski regelbundet den sovjetiske spionen? Vad diskuterade de över en vodka i agentens hem?

Och tidskriften Polityka frågar huruvida ryssarna har en hållhake på Kaczynski: ”Ett och ett halvt års möten mellan en KGB-spion och dagens polska vice premiärminister var inte något oskyldigt småprat. Det var operativa möten, och inspelningarna och analysen finns sannolikt i KGB:s arkiv”.

Hittills tycks inte Kaczynskis KGB-kontakter ha rubbat hans ställning. Men Tomasz Piątek fortsätter sitt grävande i skandalen. Om han får fram vilka informationer Kaczynski lämnade om det politiska livet i Polen till den östliga stormaktsgrannen kan det bli komprometterande läsning.