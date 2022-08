Michael Winiarski: Det ockuperade Krim på väg att dras in i kriget

Det var i tisdags eftermiddag som en rad explosioner inträffade på den militära flygbasen Saky i Novofedorivka vid Krims västra kust. Enligt det ukrainska flygvapnet förstördes en ammunitionsdepå, och sannolikt ett dussin ryska stridsflygplan som stod parkerade på flygfältet.

Ryssland har tillbakavisat uppgifterna om att det rörde sig om en ukrainsk attack, utan hänvisar till att slarv med brandföreskrifterna utlöste detonationerna. Man hävdar också att inga flygplan skadades, trots bilder på sociala medier som visar en omfattande förstörelse, däribland hur brandmän släcker ett brinnande plan.

Mönstret är väl bekant: ett ryskt bakslag skylls på olycksfall i arbetet. Just så skedde i samband då robotkryssaren Moskva, den ryska Svartahavsflottans flaggskepp, sänktes av ukrainska sjömålsrobotar av typen Neptun den 14 april.

Förlusten av det ryska örlogsfartyget var en förödande militär och psykologisk motgång för Rysslands krigsmakt. Men inga dåliga nyheter om krigföringen i Ukraina får nå den ryska allmänheten. Därför förklarade Kreml att det var en brand ombord som fått Moskva att förlisa.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war skriver att Kreml har låg motivation att anklaga Ukraina för att har angripit flygbasen med robotar, eftersom det skulle demonstrera hur ineffektivt det ryska luftvärnssystemet är – något som också visades vid sänkningen av Moskva.

Även Ukraina deltar på sitt sätt i den psykologiska krigföringen, genom att sända ut mångtydiga signaler. Via anonyma källor antyds att det var ukrainska vapen som förorsakade explosionerna. Till New York Times sade en ”hög militär tjänsteman” att det var ukrainska styrkor som låg bakom en attack mot flygbasen. Källan avböjde att säga vilken typ av vapen som användes, mer än att de var ”av ukrainsk tillverkning”.

Michail Podoljak, en rådgivare till president Volodymyr Zelenskyj, sade däremot att Kiev inte var inblandat i explosionerna.

Ännu är det alltså inte bekräftat vad som orsakade explosionerna. Men det är knappast sannolikt att det var slarv med brandsäkerheten. Däremot tyder mycket på att flygbasen var utsatt för någon form av attack, antingen av ukrainska robotar eller av sabotage utfört av ukrainska partisaner. Två olika anläggningar, på 500 meters avstånd från varandra, exploderade i stort sett samtidigt, vilket inte tyder på ett olycksfall.

Ett angrepp mot Krim har en stor militär och emotionell betydelse, för såväl ledarna i Kreml som för många andra ryssar

Sanningen lär komma fram så småningom, och om det då bestyrks att Ukraina stod bakom attacken innebär det en kraftig upptrappning av kriget. Den senaste tiden har Ukraina nått allt längre med sitt artilleri. För två veckor sedan ska en mindre ukrainsk drönare ha angripit flottbasen i Sevastopol. Men det sedan februari 2014 ockuperade Krim – som Ryssland har förvandlat till en militariserad befästning – har tidigare inte utsatts för något större ukrainskt angrepp.

Ett angrepp mot Krim har en stor militär och emotionell betydelse, för såväl ledarna i Kreml som för många andra ryssar. Detta återerövrade soliga semesterparadis kanske är på väg att förtäras i krigets inferno. Det vore en kraftig bakstöt för Vladimir Putin, som har framställt Krim som sin stora triumf i projektet att återuppbygga det ryska imperiet.

Därför är det förödande för krigsmoralen att sociala medier fylls med bilder på flyende ryska badturister som i panik försöker ta sig iväg från halvön, mot en bakgrund av bolmande rökmoln från en rysk brinnande militärbas.