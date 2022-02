Michael Winiarski: Fem argument i Putins tal som kan användas för ett militärt angrepp

1. ”De östra delarna av Ukraina är historiskt ryskt land. Det moderna Ukraina skapades helt och hållet av Ryssland, genom Vladimir Lenins och bolsjevikernas beslut att skapa detta land efter den ryska revolutionen 1917.

Det underförstådda budskapet är att vad Ryssland gav (alltså ukrainsk självständighet) kan det också ta tillbaka. Problemet är att tesen grundar sig på ren historieförfalskning. Dels har Ukraina en egen tusenårig identitet, även om det dröjde till 1900-talet innan den första moderna statsbildningen föddes: Ukrainska folkrepubliken bildades 1917 och existerade i några år tills just Lenins bolsjeviker krossade den oberoende Kiev-regeringen.

2. ”Ukraina har aldrig haft en konsekvent tradition av att vara en verklig nation, så i stället började de följa utländska modeller som inte fanns grundad i deras historia.”

I själva verket är den ukrainska kulturen och nationen knappast ett nyare påfund än den ryska. När Moskvariket började expandera under medeltiden hamnade Ukraina under den ryska tsarens domvärjo, och det var först under 1800-talet en stark nationell, kulturell och språklig identitet började växa fram.

Det enda som har varit konsekvent är att Ryssland, antingen i form av det tsarryska imperiet eller Sovjetunionen, har försökt trycka ned alla självständighetssträvanden bland ukrainarna. Antingen genom russificering (förbud mot att tala annat än ryska) eller genom att försöka utrota ukrainarna, som under Holodomor (den av Stalin framkallade svältkatastrofen i början av 1930-talet).

3. Den ukrainska militären planerar ett blixtkrig, som tidigare 2014, mot Donbass.

Den bistra sanningen är att Ukrainas armé aldrig har genomfört några ”blixtkrig”. I februari och senare på våren 2014 var det ukrainska försvaret i uselt skick och existerade mest på papperet. Det var därför ryska specialstyrkor (”små gröna män”) nästan utan motstånd kunde ta kontroll över Krim och delar av östra Ukraina. Att Ukraina ens skulle överväga att anfalla när landet belägras av nära 200 000 ryska soldater vid sin gräns låter som en fantasi.

4. ”Väst agerar som om det inte finns några fasor och inget folkmord, som nära fyra miljoner människor är underkastade. Hur länge kan denna tragedi pågå?”

Putins ord ligger i linje med åratal av rysk propaganda i såväl statliga som sociala medier, om massgravar och att Ukrainas regering till och med förbereder användning av kemiska stridsmedel mot befolkningen i Donetsk och Luhansk.

Det finns inte skymten av fakta som stödjer denna karikatyr av verkligheten. Minst 14 000 människor har förvisso mist livet i konflikten sedan den ryska ockupationen inleddes: soldater som stupat i skyttegravskriget vid demarkationslinjen och många civila, till stor del genom granat- och artilleribeskjutning från ”separatisternas” sida.

Begreppet ”folkmord” används felaktigt, eftersom det definieras som ”avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, politisk, religiös eller nationell grupp”. Något sådant är inte Donbass i närheten av.

5. ”Av dem som grep makten i Kiev kräver vi ett omedelbart slut på fientligheterna. Annars kommer det fulla ansvaret för ytterligare blodspillan helt och hållet vila på dem som har makten på Ukrainas territorium”.

Det är Putins hittills mest öppna hot om en större rysk invasion, som kan utlösas av en mindre skärmytsling vid demarkationslinjen i Donbass, vilken enkelt kan provoceras fram av Ryssland.