Michael Winiarski: Hela Donbass kan gå förlorat för Ukraina

Ett område som består av två av Ukrainas län, Luhansk och Donetsk, som båda gränsar till Ryssland. Ordet är en sammandragning av det ryska ”Donetskij kamenno-ugolnyj bassejn”, vilket kan översättas ”Donetsks stenkolbassäng”. Det första ledet syftar på att det är ett avrinningsområde för floden Donets, som är en biflod till Don i Ryssland. Det andra ledet syftar på den viktigaste naturtillgången, som är synlig för den som besöker området i form av stora slagghögar från koksverken.

Ekonomin i Donbass har varit starkt inriktad på kolbrytning och metallurgi. Största staden är Donetsk, länshuvudstad, som sedan våren 2014 är ryskkontrollerad. Andra större städer är industri- och hamnstaden Mariupol, som Ryssland nu har förvandlat till grus, Luhansk (länshuvudstad), Makijivka, Horlivka, Kramatorsk, Slovjansk och Severodonetsk.

Före kriget låg mycket av makten hos Donbass starke man, finansmagnaten Rinat Achmetov, som ägde ett eget mobilnät, bank, fotbollslag, gruvor, tv-kanal, koksverk och fabriker - däribland det gigantiska stålverket AzovStal, som nu har bombats sönder av Ryssland.

Donbass kontrollerades länge omväxlande av de ukrainska kosackernas hetmanat och det turkiska khanatet Krim. Det erövrades av Rysslands kejsarinna Katarina den stora i slutet av 1700-talet, och kom i Sankt Petersburg att kallas för ”Nyryssland” (Novorossija).

I mitten av 1800-talet inleddes en industriell revolution, och koltillgångarna började exploateras. Den största staden hette till en början Juzovka, efter industrimannen John Hughes från Wales, som drev gruvor och stålverk från mitten av 1800-talet. Efter upprepade etniska rensningar, framkallade svältkatastrofer, rysk kolonisering och förryskningspolitik under sovjetledaren Josef Stalin på 1930-talet blev Donbass övervägande ryskspråkigt. 1924 hade staden döpts om till Stalin, sedan Stalino.

Först 1961, samma år som diktatorns balsamerade lik avlägsnades från mausoleet vid Röda torget i Moskva, fick staden namnet Donetsk.

*Områden som ISW bedömer att ryska styrkor har opererat i eller inlett attacker mot, men inte kontrollerar.

Grafik: DN Källa: Institute for the Study of War (senast publicerad rapport från Söndag 27 mars)