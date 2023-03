Michael Winiarski: Ingenting i Nordstream-fallet är så enkelt som det kan se ut

Cui bono - ”till vems gagn” - är standardfrågan när en oförklarad händelse inträffar. I detta fall bör svaret vara den som hade störst intresse av att förstöra den rysk-tyska fossilgasledningen under Östersjön.

När gasledningarna utanför Danmarks och Sveriges kuster sprängdes den 26 september 2022 började beskyllningarna omedelbart hagla. Ukrainas presidentrådgivare Mychajlo Podoljak slog fast att det var ett av Ryssland planlagt attentat och en aggressionshandling mot EU, med syfte att destabilisera den ekonomiska situationen i Europa och skapa panik inför vintern. Även i Polen pekades Ryssland ut.

Här ägde explosionerna rum Grafik: DN Källa: Sjöfartsverket, Kustbevakningen

Men några egentliga fakta fanns inte att tillgå. Det enda säkra var att det fanns en koppling till Rysslands krig i Ukraina. Såväl Nord Stream 1 som 2 hade under åratal varit viktiga vapen i den ryska energistrategin mot Europa. Den gick ut på att leveranserna av fossila bränslen skulle runda Ukraina och Polen samtidigt som Tyskland och andra EU-länder bands vid ett kraftigt beroende av rysk gas och olja.

Mycket talade därför för att inte bara Ukraina utan även dess västliga allierade i USA och EU hade intresse av att få ett slut på Nord Stream. Det hade president Joe Biden uttryckligen sagt strax före det ryska anfallet mot Ukraina i februari 2022: ”Om Ryssland invaderar… kommer det inte längre att finnas något Nord Stream 2. Vi kommer att få ett slut på det”.

Arbetet med att bygga Nord Stream 2 inleddes i Ryssland 2011. Foto: Dmitry Lovetsky, TT-AP

Men det finns annat som talar emot: Vid det här laget, ett halvt år in på kriget, skulle ett sabotage i hög grad bli ett slag i luften. När sprängladdningarna detonerade hade ingen rysk gas pumpats via dessa ledningar på över en månad, sedan Ryssland stoppat leveranserna via Nord Stream 1. Och Nord Stream 2, som var färdigbyggd och fyllts med miljoner kubikmeter gas, hade inte hunnit tas i bruk, efter att starten stoppats av den tyska regeringen två dagar före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina den 24 februari.

Europas gasdepåer hade dessutom fyllts på av andra leverantörer, och det stod klart att den stundande vintern skulle klaras utan stora problem. Därmed var Kremls energivapen redan till stor del desarmerat.

Några resultat av de utredningar om explosionerna som pågår i Tyskland, Danmark och Sverige har inte offentliggjorts. Men de senaste dagarna har först New York Times och därefter tyska tidningar, med hänvisning till myndighetskällor, pekat ut ukrainsk inblandning i Nord Stream-sprängningarna. Enligt tyska tidningen Die Zeit hade utredare funnit tecken på att gärningsmännen hade kopplingar till Ukraina, men man tillade att det inte fastställts vem som gett order om sabotaget.

Ukrainas regering har inte haft något att göra med ”missödet i Östersjön”, enligt presidentrådgivaren Mychajlo Podoljak. Foto: Joey Abrait

Att Ukraina tillbakavisar dessa uppgifter överraskar inte. Mychajlo Podoljak kallade dem för ”konspirationsteorier” och skrev på Twitter att Ukraina inte har någonting att göra med ”missödet i Östersjön” och inte har någon information om ”proukrainska sabotagegrupper”.

Intressant nog visade inte heller Ryssland oförställd glädje över att Ukraina utpekas. Ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova säger att det kan vara ett sätt för amerikanerna att blanda bort korten, eftersom det enligt henne var USA som låg bakom Nord Stream-sabotaget.

Det ligger i linje med Kremls påstående att den ”militära specialoperationen” i Ukraina egentligen är riktad mot USA och Nato. Tidigare har ryska företrädare gärna framhållit de obekräftade påståendena från den amerikanske journalisten Seymour Hersh om att USA genomfört sprängningen på order av president Biden.

