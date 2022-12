Michael Winiarski: Kommer Lukasjenko ansluta sig till Putins krig?

Ända sedan Ryssland började drabbas av motgångar i sitt anfallskrig mot Ukraina – vilket inträffade redan efter några dagar – har frågan hängt i luften: Kommer Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko tvingas gå in i kriget mot Ukraina med landets egen militär?

Alltså utöver den hjälp som Ryssland får genom att Belarus upplåter sitt territorium, sin infrastruktur – vägar, järnvägar och flygfält – åt den ryska krigsmakten. Det var från Belarus en stor del av den inledande attacken mot Kiev utgick, och det är från ryska robotramper i Belarus som ukrainska skolor, bostäder och sjukhus beskjuts.

Hittills har inga belarusiska soldater direkt deltagit i krigföringen mot sitt södra grannland. Det finns såväl politiska som militära skäl till det.

Vladimir Putin har förvisso en ordentlig hållhake på Lukasjenko, som räddades kvar vid makten när Kreml hjälpte regimen i Minsk att slå ned de folkliga protesterna som utbröt efter det riggade valet i augusti 2020.

Vladimir Putin och Aleksandr Lukasjenko under ett möte i juni i år. Foto: Mikhail Metzel/Kreml/AP

Det kan finnas skäl för Putin att få tillgång till belarusiska soldater att sätta in i Ukraina: med nära 100 000 ryska soldater dödade eller sårade behöver Kreml mer kanonmat till köttkvarnen vid den ukrainska fronten.

Men Lukasjenko spjärnar emot. Han kan inte vara säker på vad som skulle inträffa om han sände tusentals av landets egna söner till en säker död i Ukraina. Möjligen har han tvekat därför att han inte vet om armén skulle lyda en sådan befallning. I Belarus finns ingen motsvarighet till det i Ryssland utbredda stödet för anfallskriget. Tvärtom är belarusierna lika medvetna som ukrainarna om att deras land är utsatt för Rysslands försök att svälja det.

Ukraina har förstärkt gränsen mot Belarus med betong och taggtråd. Foto: Belarus State Border Committee/Tass

Om man lyssnar till vad oppositionella belarusier säger utesluter de inte att en del soldater kan komma att gå över till den ukrainska sidan och vända vapnen mot Lukasjenko.

Det är belagt att ett underjordiskt nätverk av belarusiska järnvägsarbetare har hjälpt Ukraina genom att utföra sabotage mot de tåglinjer som transporterar rysk militär och krigsmateriel.

Dessutom har hundratals frivilliga belarusier anslutit sig till Ukrainas väpnade styrkor i ett antal särskilda bataljoner.

Hur kommer då 64-årige Vladimir Makeis död in i sammanhanget? Att allehanda konspirationsteorier dyker upp när en höjdare i ett stängt och totalitärt land oväntat går bort är inte oväntat.

Minnesceremoni för Belarus utrikesminister Vladimir Makei. Foto: Pavel Orlovsky/Tass

Det som har fått fart på spekulationerna är att dödsorsaken inte har offentliggjorts och att Makei inte led av några kända kroniska sjukdomar. Det kan vi eventuellt så småningom få klarhet i – i varje fall om det inte var fråga om ett mord.

Till det kommer att Makei sedan drygt 20 år var Lukasjenkos nära förtrogne. Samtidigt hade han en framtoning som Lukasjenkos kanske enda förbindelse mot väst. Det togs av en del, möjligen också i Moskva, att han var redo att öppna för ett närmande till väst. Och att ryska säkerhetstjänsten FSB därför sänt sitt mordkommando för att likvidera Makei, på samma sätt som skett med andra motståndare: tidigare agenten Aleksander Litvinenko och politikerna Boris Nemtsov och Aleksej Navalnyj (den senare överlevde giftmordsförsöket).

Belarus ledare Aleksandr Lukasjenko på minnesceremonin för hastigt avlidne Vladimir Makei, landets utrikesminister. Foto: Tass

Några belägg för att Makei mördats har inte presenterats. Men om nu Makei verkligen var mer liberal än Lukasjenko var det spelet ändå över efter sommaren 2020, då massprotesterna trycktes ned av regimen i Minsk som blev än mer beroende av Kreml. Och i år blev relationerna västerut helt djupfrysta när Lukasjenko lät Ryssland använda Belarus som utgångspunkt för angreppet på Ukraina.

Lukasjenko har försökt att slippa ge sig in i angreppskriget och därmed ge ifrån sig sin sista skärva av självständighet. Makeis död ska enligt obekräftade rykten ha skrämt Lukasjenko till den grad att han i skräck för ett attentat mot honom bytt ut sina kockar och livvakter.

Den belarusiska oppositionen har inga större illusioner om vad Makei stod för. Svjatlana Tsichanouskaja, som oppositionen anser var den riktiga valsegraren 2020 och nu befinner sig i exil, kommenterade Makeis bortgång med orden: ”Vi kommer att minnas Makei som den som år 2020 förrådde den belarusiska nationen och stödde tyranniet”.

Andra påminner om att Makei, innan han blev utrikesminister, under många år var president Lukasjenkos stabschef. Då ansvarade han för den ökade repressionen mot regimens motståndare.

Lukasjenko försöker parera trycket från Moskva genom en säregen propagandakampanj: Han anklagar Ukraina och Nato för att förbereda ett angrepp mot Belarus. Samtidigt uttalar försvarsministern Viktor Chrenin att det inte pågår några krigsförberedelser och att Belarus enbart kommer att försvara sitt eget territorium.

De två uttalandena om ett hot från Nato går enligt tankesmedjan ISW (Institute for the study of war) ut på att understryka den belarusiska militären måste stanna i landet för att försvara Belarus mot ett potentiellt anfall från väst. ISW bedömer, som tidigare, att det är extremt osannolikt att Belarus går in i Rysslands krig mot Ukraina.

De ryska och belarusiska försvarsministrarna Sergei Sjojgu (till höger) och Viktor Chrenin möttes i lördags i Minsk för att fördjupa säkerhetssamarbetet mellan länderna. Foto: Ryska försvarsministeriet/AP

Den tanken får stöd av Pavel Slunkin vid European Council on Foreign Relations, som inte tror på att Lukasjenko försöker motstå Putin. I själva verket, skriver Slunkin, är såväl Minsk som Moskva nöjda med arrangemanget.

Han menar att relationerna Putin–Lukasjenko är utmärkta. Belarus har fått många ekonomiska fördelar; man får köpa rysk gas till en tiondel av det rekordhöga världsmarknadspriset. Handeln mellan länderna blomstrar (delvis på grund av västsanktioner) och den ryska oljan flödar in.

I gengäld har Lukasjenko lämnat över Belarus territorium till den ryska militären, som rör sig fritt fram och tillbaka in i landet.

En motivation till att gå in i kriget mot Ukraina skulle vara rädslan för vad det allt mer sannolika ryska nederlaget i kriget leder till: att även hans regim inte överlever.

Det som talar emot är att Belarus armé är för svag. Med enbart 15 000 stridsdugliga soldater, föråldrad utrustning, och med en motivation som är ännu lägre än hos de ryska soldaterna är det inte troligt att det skulle vända kriget till Rysslands fördel.

Belarusiska soldater under militärmanövern Zapad 2021. Foto: Eva Tedesjö

Dessutom, påpekar Pavel Slunkin, är Ukraina bättre förberett för ett angrepp norrifrån. Vid gränsen mot Belarus har vägar minerats, broar förstörts och modernt artilleri har utplacerats.

Och den yttersta risken: belarusierna är enligt mätningar till 90 procent mot att delta i kriget. Det sista Lukasjenko vill är att provocera fram ett nytt uppror mot hans regim.

