Michael Winiarski: Nu fängslas även krigshetsare som kritiserar Putin

Det var länge sedan det fanns oppositionella i Ryssland värda namnet. I dag befinner de sig antingen i landsflykt, i fängelse (som Aleksej Navalnyj) eller har mördats.

De som har tillåtits att verka är olika slags ultranationalister. De delar Putins utopi om ett återupprättat Stor-Ryssland, men har avvikande synpunkter på hur landets militära ledning bedriver krigföringen.

Nu ska också de tystas. Men inte heller de behandlas lika.

Det första fallet där en ledande högerextremist har tystats gäller Igor Girkin, alias Igor Strelkov. Ända sedan Ryssland gick till storanfall mot Ukraina i februari 2022 har Girkin på sin Telegramkanal riktat hård kritik mot hur president Putin och arméledningen bedriver kriget i Ukraina.

Girkin är en utpräglad nationalist, med bakgrund i armén och säkerhetstjänsten FSB. Han har under drygt 30 år deltagit i ett flertal krigsföretag; han stred för utbrytarrepubliken Transnistrien i Moldavien 1992, i Tjetjenien 1995, och därefter ledde han ”de små gröna männen” på Krim och i Donbass våren 2014. Under några månader hade han titeln försvarsminister i ”folkrepubliken Donetsk”. I juli 2014 var han inblandad i nedskjutningen av det malaysiska trafikflygplanet MH17 över Donbass, som dödade samtliga 298 ombord. För det dömdes han av en nederländsk domstol i sin frånvaro till livstids fängelse.

Girkin ska sitta i häktet fram till slutet på september, inför den väntade rättegången. Han anklagas för att ”offentligt uppmanat till extremistiska handlingar”.

Kritik som liknar Girkins, främst riktad mot försvarsministern Sergej Sjojgu och generalstabschefen Valerij Gerasimov, har haft medhåll av många i den ryska officerskåren, om än i tysthet.

För en månad sedan kom dessa sprickor i dagen, då Putins långvarige vän, oligarken Jevgenij Prigozjin, iscensatte ett myteri mot den ryska militärledningen. Prigozjin, som äger privatarmén Wagner, hade upprepade gånger anklagat Sjojgu och Gerasimov för att de inte försåg hans soldater med vad de behövde av ammunition och andra förnödenheter.

Jevgenij Prigozjin (mitten), ledaren för Wagnergruppen, med ett par av sina soldater i samband med att de lämnade Bachmut. Foto: Prigozhin Press Service/SIPA/Shutterstock

Wagnerarmén plockade samtidigt popularitetspoäng under vad som framställdes som det framgångsrika ”slaget om Bachmut”. Den ryska allmänheten verkar inte nämnvärt ha störts av Wagners bestialitet, som att påstådda förrädare fick sina huvuden krossade av en slägga, mord som spreds i olika filmklipp.

Efter månader av blodig krigföring intogs Bachmut av Wagnerstyrkorna, men priset var högt. Staden var jämnad med marken och förlusterna var väldiga. Enligt en Wagnerofficer som går under pseudonymen ”Marx”, ska 22 000 av de 78 000 soldaterna som ingick i Wagners styrka i Ukraina – till stor del straffångar – ha stupat.

Efter Bachmut intensifierades maktkampen mellan Prigozjin och försvarsledningen. Till slut valde Putin, som under åratal finansierat Wagner med stora belopp, sina lojala generalers sida. I det läget beslöt Prigozjin att tåga med sina trupper från Ukraina mot Moskva. Först tog de kontroll över Rostov vid Don, högkvarter för Rysslands sydliga militärdistrikt. Sedan inleddes marschen mot Moskva med 25 000 man, utan att de mötte nämnvärt motstånd. I Moskva rådde panik, människor tömde sina bankkonton och en skakad Putin framträdde i ett extrainsatt tv-tal där han stämplade upprorsmännen som förrädare. Det ryktades om att Putin flytt Moskva.

Wagnersoldater i Rostov vid Don under myteriet i juni. Foto: TT

Men efter ett dygn var myteriet över. Prigozjin avbröt marschen sedan han gjort en deal med Putin om att flytta sin verksamhet till Belarus mot att åtalet för upprorsförsöket lades ned.

Vad som exakt hände har ännu inte fått någon riktig förklaring. Varför avbröt Prigozjin sin marsch? Och varför lät Putin upprorsledaren Prigozjin löpa?

Det är intressant att se hur olika Kreml har behandlat Girkin och Prigozjin.

Propagandisten Girkin, som nöjt sig med att i ord kritisera Kreml, har arresterats och kommer sannolikt att dömas till ett mångårigt fängelsestraff. Det tolkas allmänt som en varning för andra ultranationalister var gränser för kritik mot Kreml går.

Droppen för Putin kan ha varit när Girkin skrev på sin Telegramkanal: ”Landet kan inte överleva ytterligare sex år med detta fega kräk vid makten”.

Kanske var det den förolämpningen som fick Putin att se honom som ett större hot än krigsherren Prigozjin, som stod 20 mil från Moskva med sin privatarmé och dömdes ut som förrädare.

Ändå är det Prigozjin som är på fri fot.

Det betyder inte att Prigozjin kan känna sig säker. En del bedömare räknar med att Putins hämnd kommer, men först så småningom. Det kan ske efter att han har rensat ut de höga officerare som sympatiserade med myteriet eller inte tog klar ställning mot det. En av dem är general Sergej Surovikin, som står Prigozjin nära och under en period i vintras ledde den ryska krigföringen i Ukraina. Han har inte synts till på över en månad och ska enligt vissa rapporter ha gripits.

Tills vidare har en del av Wagners soldater blivit stationerade i Belarus, där de ägnar sig åt att utbilda det lokala nationalgardet. Andra har flyttat till Afrika, där Wagnerförband sedan länge är aktiva. De övriga väntas signera ett avtal om att tjänstgöra inom den ryska försvarsmakten.

President Vladimir Putin besökte en klosterkyrka i nordvästra Ryssland tidigare i veckan. Foto: TT

Det finns ett samband mellan Prigozjins och Girkins öden, men de är långt ifrån vänner. Girkin har under hela den tid som Wagner-armén stridit kring Bachmut häcklat Prigozjin och hans militärstyrka. Girkin hade mycket att invända mot vad ”Putins kock” (den benämning som Prigozjin fått på grund av att hans cateringfirma betjänat den ryske presidenten) ägnade sig åt som ägare av Wagner, inte minst det sätt som han sände in illa utbildade soldater in i ”köttkvarnen” i Bachmut.

Efter legoarméns myteriförsök, där bland annat flera ryska helikoptrar och flygplan sköts ned, fördömde Girkin kuppförsöket och krävde att de ansvariga borde straffas hårt:

”Jag tycker inte att Wagners alla befäl och krigare förtjänar att skjutas. Men det är nödvändigt att hänga ‘kocken’ för upproret och för att ha mördat våra officerare om vi ska rädda vår armé och stat.”

Nu sitter Girkin bakom galler och Prigozjin är tillfälligt oskadliggjord. Men de grundläggande motsättningarna inom den ryska militären om hur kriget i Ukraina ska skötas är fortfarande olösta.