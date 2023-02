Michael Winiarski: Ökad risk för att Belarus dras in i kriget

Det var i söndags morse som kraftiga explosioner hördes vid den militära flygbasen Minsk-Matjulisjtjy. Enligt flera uppgifter var det ett ryskt radar- och signalspaningsplan av typ Beriev A-50 som hade träffats och fått mindre skador.

Företrädare för exiloppositionen hävdar att belarusiska partisaner genomförde sabotageaktionen, den hittills mest framgångsrika mot Rysslands militär i Belarus sedan den ryska invasionen i Ukraina i februari 2022.

– Detta var drönare, och de som utförde operationen var belarusier, sade Aliaksandr Azarau, som leder den regeringsfientliga organisationen BYPOL på sin Telegramkanal.

Inga bekräftelser på angreppet har kommit från officiellt håll i Belarus och Ryssland.

Men enligt Franak Viacorka, rådgivare till Belarus oppositionsledare Svjatlana Tsichanouskaja, var det ett ryskt militärplan, som beräknas vara värt 330 miljoner dollar, som träffats.

Organisationen BYPOL klassas som terrorgrupp av regimen i Belarus och består av tidigare poliser och officerare i säkerhetstjänsten som har gått i opposition efter det riggade presidentvalet i augusti 2020. Valfusket utlöste massdemonstrationer, men de krossades brutalt av kravallpolisen och tusentals demonstranter greps. Praktiskt taget alla belarusiska oppositionspolitiker är inspärrade i fängelser eller har, som Tsichanouskaja, flytt utomlands.

BYPOL erkänner inte Lukasjenko som landets president, utan anser att Svjatlana Tsichanouskaja - som lever i exil i Litauen – är Belarus legitima statschef. Målet är att störta Lukasjenkos regim.

Partisangrupper har sedan ett år genomfört dussintals sabotageaktioner i Belarus, särskilt mot järnvägar i närheten av landets sydgräns mot Ukraina, som syftar till att störa transporter av ryska soldater och vapen till anfallskriget mot Ukraina.

Tsichanouskaja välkomnade aktionen på Twitter och skrev att hon är ”stolt över belarusier som fortsätter att motstå den ryska hybridockupationen av Belarus och slåss för Ukrainas frihet”.

Vid angreppet skadades enligt BYPOL flera delar av planet, däribland den roterande radarskärmen. Det ryska A-50-planet – som motsvarar vad som i väst kallas för AWACS (Airborne Warning and Control System) – spelar en viktig roll i kriget mot Ukraina. Dels kan det övervaka luftrummet och 60 mål i taget på upp till 240 kilometers avstånd, dels fungerar det som en flygande stridsledningscentral i samband med robotkriget mot Ukraina, men också markoperationer.

Det är oklart hur många A-50-plan Ryssland disponerar, hur snabbt det skadade planet kan ersättas eller repareras. Det är otvivelaktigt ett avbräck för krigföringen mot Ukraina.

Vilken ytterligare betydelse för kriget i Ukraina som sabotageaktionen får vet vi ännu inte. Hittills har Lukasjenkos regim, som Putin alltmer har i sitt grepp, främst upplåtit sitt territorium för den ryska militären.

Först som startpunkt för anfallet mot Kiev den 24 februari i fjol, och därefter för utbildning och samövning med belarusiska soldater.

Ryssland och Belarus är sedan årtionden – på papperet – en union, och processen att smälta ihop de två länderna under Moskvas styre har tagit fart de senaste tre åren. Belarus militär är på väg att integreras under ryskt kommando, och under de närmaste åren är planen att även det politiska systemet uppgår i Ryska federationen.

Att ett ryskt militärplan skadas utanför Minsk kan vara ett varningstecken för Kreml: Belarus är inte en säker plats för rysk militär.

Ryska militärbloggare har anklagat Ukraina för att ligga bakom sabotaget. Det skulle kunna fungera som ett rättfärdigande för att Lukasjenkos har backat upp det ryska anfallskriget, men så långt undvikit att gå in med egna trupper.

En faktiskt eller påstådd ukrainsk attack skulle kunna få Lukasjenko att ge upp sitt hittillsvarande motstånd mot att skicka belarusiska soldater till kriget.

Tidigare i februari varnade Lukasjenko för att han var ”redo att kriga vid sidan av Ryssland” om Belarus blir angripet av Ukraina. Lukasjenko har inte kommenterat sabotaget utanför Minsk, men vid ett möte med sina säkerhetschefer krävde han att KGB och polisen tar till ”strängast möjliga disciplin” vid landets gränser.