Michael Winiarski: Polska regeringskrisen på väg att lösas

Det är en chansning om Kaczynski går in i regeringen. Visserligen formellt som vice premiärminister, men ingen lär tveka om vem som har sista ordet under regeringsmöten framöver: Kaczynski är Polens ”starke man”, som annars brukar låta andra vara ansiktet utåt medan han själv dra i alla trådar i kulisserna. I regeringen blir han mer synlig, och får ett mer direkt ansvar för regerandet.

Senast han var med i regeringen var 2006–2007, då som premiärminister. Det slutade inte bra. Regeringen splittrades och i det följande valet förlorade PIS sin majoritet.

Interna förhandlingar har pågått sedan förra veckan inom högerkoalitionen, som förutom PIS består av två småpartier. Det är främst det ena av dem, Solidarna Polska, SP, och dess ledare, justitieminister Zbigniew Ziobro, som har ställt till problem för Kaczynski.

I slutet på förra veckan gick Ziobros parti, med 16 parlamentsledamöter, mot två lagförslag som ligger Kaczynski mycket varmt om hjärtat: det ena gällde stopp för pälsdjursfarmer och det andra att ge straffrihet för politiker som har överträtt lagen i samband med coronapandemin. Den senare lagen var specialskriven för att rädda premiärminister Mateusz Morawiecki, som fattade en rad beslut om poströstning i presidentvalet i våras utan att ha laglig grund för det.

Ziobro motsatte sig detta, vilket var ett försök från hans sida att komma åt Morawiecki, vars stol han gärna skulle vilja överta.

I uppgörelsen mellan PIS och SP ingår att Ziobro får släppa fram de två lagförslagen, i lätt reviderat form. Hans ställning inom regeringen blir också försvagad. Nu förlorar hans parti miljödepartementet, men Ziobro får stanna i den dubbla rollen som justitieminister och riksåklagare. Det är en besvikelse för de som fruktar att Ziobro har skaffat sig en alldeles för stor makt över hela rättsväsendet.

PIS-blocket med Kaczynski vid sidan av Morawiecki kommer att få en större tyngd mot Ziobro. Bland annat ska Ziobro och hans justitiedepartement enligt uppgift inte längre få ta självständiga initiativ i ”livsåskådningsfrågor”. Det är oklart hur det ska tolkas, men det blir knappast ett stopp på attackerna mot homosexuella, eller som man framställer det, ”hbtq-ideologin”. På den punkten är Kaczynski och Ziobro, liksom president Andrzej Duda, helt överens.

En annan del av avtalet är att Jaroslaw Gowin, ledare för det andra mindre koalitionspartiet Porozumienie, återkommer som vice premiärminister. Gowins parti får också en styrelseplats i den regeringskontrollerade televisionen TVP.

Hela uppgörelsen började manglas fram sent i måndags under ett fyra timmar långt enskilt möte mellan Kaczynski och Ziobro, och nu utlovades ett slutgiltigt besked på onsdagseftermiddagen. Ännu sent på onsdagskvällen satt de båda herrarna i nytt ”sista möte” igen.