Michael Winiarski: Putin lär inte släppa Donbass

De senaste dagarna har Zelenskyj i en serie intervjuer sagt att han kan överväga ”neutralitet” - närmare bestämt att ge upp Ukrainas strävan efter medlemskap i Nato - kombinerat med effektiva säkerhetsgarantier för Ukraina.

Men dessa garantier för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet får inte vara något värdelöst papper, som Ryssland tidigare har skrivit på, men sedan brutit mot, understryker Zelenskyj.

Vem ska då ge sådana säkerhetsgarantier som är lika hållbara som Nato ger i försvarspaktens artikel 5? Är det USA? Och varför skulle det i så fall vara lättare för Ryssland att acceptera än ett ukrainskt medlemskap i Nato?

Zelenskyj sade sig alltså vara beredd att diskutera detta, liksom Donbass status, men på villkor att Ryssland först drar tillbaka sina styrkor från Ukraina.

Det kan låta som upprepningar av kända ståndpunkter. Men det finns några nya nyanser hos Zelenskyj: Han säger sig förstå att det är omöjligt att befria allt territorium med militär styrka, ”det skulle betyda ett tredje världskrig”. Ukraina kan gå med på en fredslösning om den ryska militären drar sig tillbaka till stilleståndslinjerna från 2014-2015, alltså de områden som var under rysk kontroll före invasionen den 24 februari.

Det skulle betyda att Ukraina - mot vapenstillestånd - skulle acceptera att såväl delar av Donbass och Krim tills vidare fortsätter att vara behärskade av Ryssland. Statusen för dessa områden är Zelenskyj därefter beredd att dryfta separat.

Det blir en hård nöt att knäcka. Före den 24 februari kontrollerade Ryssland en tredjedel av av Donbass, där en stor del av invånarna fått ryska pass och den ryska rubeln var gällande valuta. Men det Ryssland har erkänt är ”folkrepublikerna” Donetsk och Luhansk inom de två länens hela territorium. Därutöver har rysk militär den senaste månaden besatt andra delar av Ukraina, såväl i norr som i söder. Finns det anledning att tro att Putin är redo att släppa erövrat område?

*Områden som ISW bedömer att ryska styrkor har opererat i eller inlett attacker mot, men inte kontrollerar.

Grafik: DN Källa: Institute for the Study of War (senast publicerad rapport från Söndag 27 mars)