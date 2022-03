Michael Winiarski: Ryska trupper förstör – men vinner lite ny mark

Utöver det förödande flyg- och robotkrig som Ryssland bedriver mot ukrainska skolor, sjukhus och bostadshus – som syftar till att framkalla en humanitär katastrof som knäcker ukrainarnas motståndsvilja – har den ryska krigsoperationen inte lyckats vinna mycket mark den senaste veckan.

Den för Moskva bistra verkligheten är i stället att tusentals ryska soldater har dödats, däribland fem generaler. Enligt ukrainska uppgifter handlar det om 14 000 stupade ryssar, medan amerikanska källor stannar vid 7 000, även det senare är en extremt hög siffra efter bara 25 dagar av krigföring.

Många analytiker i USA tror att förlusterna har medfört att den ryska armén börjar få underskott på trupper att sända in i strid. Många av de stupade ryssarna tillhör inte ens den reguljära armén, utan tillhör Rosgvardija (Putins eget gendarmeri) eller kravallpolisen OMON. Dessutom kvarstår de stora problemen med logistiken; att få in proviant, ammunition och bränsle till Ukraina – leveranserna angrips ständigt i ukrainska bakhåll.

En man i Moskva grips av polis då han demonstrerat mot Rysslands invasion av Ukraina, 13 mars 2022. Foto: Anatoliy Zhdanov/TT

Från officiellt ryskt håll anges inga egna förluster. Senaste uppgiften som försvarsministeriet publicerade var den 3 mars, då det hette att nära 500 ryska soldater stupat i strid. Men även i Ryssland tränger verkligheten igenom den soliga bilden av en framgångsrik ”specialoperation” som de statsstyrda medierna målar upp.

Men även i Ryssland tränger verkligheten igenom den soliga bilden av en framgångsrik ”specialoperation” som de statsstyrda medierna målar upp.

En avvikande röst är Igor Strelkov, den högerextrema före detta FSB-officeren och försvarsministern i den separatistiska ”folkrepubliken Donetsk”, som är kritisk mot hur Ryssland bedriver kriget. På sin blogg skriver Strelkov (alias Igor Girkin) att de ryska befälen ”blöder ryska styrkor”, och att Rysslands armé ”sitter fast överallt”.

Igor Strelkov under en pressträff i Moskva, 28 februari 2022. Foto: Igor Ivanko/TT

Han skriver: ”Utan mobilisering är en seger över det så kallade Ukraina omöjlig”, och han tillägger att de ukrainska väpnade styrkorna snart kommer att få tiotusentals nya soldater, och de kommer inom några månader att uppgå till 200 000-300 000.

Och sedan få moderna vapen från ”sina kära västliga partners”. Strelkov fortsätter: ”Det dröjer inte länge innan det ukrainska kommandot kommer att beordra kontraattack mot våra styrkor. Och då står det allt mer klart att Kreml inte längre planerar att slåss till segern.”

En vägspärr har upprättats på en huvudgata i Kiev, 19 mars 2022. Foto: Matthew Hatcher/TT

Han får indirekt stöd av Institute for the Study of War i USA, som i helgen konstaterade att ”ukrainska styrkor har övervunnit den inledande krigskampanjen”.

Det är dessa bakslag som gör att Ryssland flyttar trupper som är stationerade i Armenien till den ukrainska fronten. Av samma skäl hämtas syriska legosoldater, den Kreml-stödda privatarmén Wagner och en tjetjensk styrka för att sättas in i kriget.

Mer kritiskt ur ukrainsk synvinkel är om Aleksandr Lukasjenko i Belarus bestämmer sig för att skicka sina styrkor in i västra Ukraina. De farhågorna har ökat sedan Belarus ambassadpersonal i Ukraina har kallats hem till Minsk.

Mer kritiskt ur ukrainsk synvinkel är om Aleksandr Lukasjenko i Belarus bestämmer sig för att skicka sina styrkor in i västra Ukraina. De farhågorna har ökat sedan Belarus ambassadpersonal i Ukraina har kallats hem till Minsk.

Oleksij Arestovytj, rådgivare i Ukrainas presidentkansli, har en optimistisk prognos, och skriver på sin Telegramkanal att ”den aktiva stridsfasen vid Kiev och Charkiv är på väg att avslutas: ”Även om de skrapar ihop några reserver, och försöker gå till attack, kommer det ändå att sluta med deras nederlag… det finns bara ett slut, de har förlorat strategiskt, och förlorar operativt.”

Ukrainska brandmän arbetar med att släcka ett bostadshus som fattat eld efter ett ryskt raketanfall i Charkiv, 14 mars 2022. Foto: Pavel Dorogoy/AP

Arestovytj tror till och med att mot mitten eller slutet av april kan de Kievbor som gett sig av återvända hem.

Vilka slutsatser Putin drar av det svåra militära läget i Ukraina får vi kanske veta inom de närmaste veckorna. I och med att det var Putins personliga beslut att gå till anfall mot Ukraina kommer allt som framstår som ett ryskt militärt nederlag att undergräva hans maktställning.

Som varje rysk despot måste han känna fasa inför tanken på att förlora makten efter ett förlorat krig. Och som den hobbyhistoriker Putin är vet han mycket väl några av sina företrädares oblida öden när de har förlorat makten.

Som varje rysk despot måste han känna fasa inför tanken på att förlora makten efter ett förlorat krig. Och som den hobbyhistoriker Putin är vet han mycket väl några av sina företrädares oblida öden när de har förlorat makten.

En kvinna i Kiev tar sig fram genom bråtet som ligger på Kievs gator. Foto: Ceng Shou Yi/TT

Många har också påmint om hur Rysslands öde har kastats om efter militära nederlag. Krimkriget, som slutade dåligt för Ryssland 1856, utlöste en liberalisering och fick tsar Alexander II att 1861 avskaffa livegenskapen. Det rysk-japanska kriget 1904 ledde till en revolution i Ryssland följande år (1905), som ledde till att den ryska statsduman, en sorts parlament, inrättades.

Nederlaget i första världskriget fick till följd att tsar Nikolaj II störtades 1917 och senare tog bolsjevikerna makten i en statskupp (”oktoberrevolutionen”). Även det sovjetiska nederlaget i 1980-talets krig i Afghanistan anses ha haft stor betydelse för att Sovjetunionen kollapsade 1991.

Om det blir en förhandlingsuppgörelse måste Kreml således sälja den till det ryska folket som en seger, eller åtminstone framställa det som att kriget var värt alla uppoffringar i form av ett stort antal stupade ryska soldater och den ekonomiska krasch som drabbat vanliga ryssar.