Michael Winiarski: ”Rysskommission” nytt hårt slag mot Polens demokrati

Logga in

Logga in

Den nya kommissionen bildas för att undersöka Rysslands inflytande i Polen, hävdar den polske presidenten Andrzej Duda och det regerande partiet Lag och rättvisa (PIS).

Det skulle i vanliga fall inte vara någonting kontroversiellt, om det inte vore för att den så uppenbart är konstruerad för att avlägsna oppositionsledaren Donald Tusk, som tidigare var såväl polsk premiärminister som ordförande i Europeiska rådet, från möjligheten att kandidera i höstens ödesmättade parlamentsval.

Det tog inte lång tid från att det polska parlamentet i fredags med knapp majoritet röstade igenom lagen, innan den blixtsnabbt signerades av president Duda, och därmed omedelbart trädde i kraft.

Presidentens viktigaste funktion är att vara grundlagens vakthållare, men denna ”Lex Tusk” bryter enligt kritikerna mot författningen på flera punkter. Till exempel ersätts de rättsliga organen, som består av domstolar, åklagare och domare, av ett rent administrativt organ. Dess beslut kan inte överklagas – en rätt som garanteras i författningen.

Den polske oppositionsledaren Donald Tusk. Foto: Vadim Pacajev/Sipa/TT

Oppositionen anser att det är det grövsta försöket att eliminera politiska motståndare från det offentliga livet sedan 1989, då Polens demokrati återföddes.

Kommissionen bedöms av en stor mängd rättsliga experter vara ett brott mot författningen. Den som inte inställer sig inför kommissionen kan bötfällas med 20 000–50 000 zloty (50 000–125 000 kronor).

Partichefen Kaczynski, president Duda och premiärministern Mateusz Morawiecki har alla länge beskyllt Tusk för att under dennes tid som premiärminister (2007–2014) ha gynnat ryska intressen.

Regeringstrogna politiker jublar, eftersom man med hjälp av polarisering kan skaka liv i en valrörelse som hittills gått trögt.

Beslutet har däremot utlöst ett ramaskri från oppositionens sida, som samfällt har förklarat att den kommer att bojkotta den nya kommissionen, som ska bestå av nio personer, utsedda av parlamentets majoritet, det vill säga PIS.

Några talar om en ”konstitutionell statskupp”, och andra om ett stort steg i byggandet av en auktoritär stat i den ryske presidenten Vladimir Putins och den ungerske premiärministern Viktor Orbáns efterföljd. Och metoden att eliminera en huvudkonkurrent är hämtad från den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, som förra året lät döma Istanbuls populäre borgmästare Ekrem Imamoglu till två års fängelse, som gjorde att han inte kunde kandidera i årets presidentval.

PIS partiledare Jaroslaw Kaczynski. Foto: Damian Burzykowski/TT

Regeringens starke man, PIS partiledare Jaroslaw Kaczynski, har inte gjort något för att dölja att kommissionens syfte är att få bort Tusk, som är ledare för det liberala partiet Medborgarplattformen (PO), från politiken. Enligt interna mätningarna som PIS har gjort har partiet svårt att mobilisera väljare, och löper stor risk att förlora valet. Det skulle betyda att PIS, som styrt landet sedan 2015, inte får en tredje regeringsperiod.

Det är Donald Tusk som utpekas som den förste att ställas inför de anklagades bänk. Och kommissionen kan beröva en person som ”stått under ryskt inflytande” och missgynnat den polska republikens intressen, möjligheten att fullgöra offentliga uppdrag under tio år. Det vill säga: om Tusk fälls kan han inte bli minister eller väljas in i parlamentet.

Det finns de som påpekar att det finns en ironi i att PIS-regeringen bildar en specialkommission som ska utreda ryska inflytandeagenter samtidigt som den bildar en regimstyrd skendomstol, som vore den direkt hämtad från Putins sätt att styra Ryssland. Om någon har inspirerats av Kremls ideologi – i fråga om hbtq-förföljelser, ultranationalism, EU-fientlighet och strävan efter total mediekontroll – är det Kaczynskis parti PIS och inte Tusks parti PO. Och det var premiärminister Morawiecki (PIS) – inte Tusk – som just före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina samlade Putins bästa vänner i Europa (den franska högernationalisten Marine Le Pen och Ungerns ledare Viktor Orbán) till ett toppmöte.

Publicisten Adam Michnik kallar i sin tidning Gazeta Wyborcza lagen för Kaczynskis projekt för ”det nya putinistiska och orbánistiska Europa” och ett ”fördummat och förslavat Polen”. Han varnar för att bagatellisera lagen så som många gjorde på 1930-talet med Tredje rikets Nürnberglagar och med Stalins skådeprocesser i Sovjet, som förebådade den stora terrorn. Och han tillägger: ”Alla måste säga till sig själva: Jag måste stoppa denna mardrömslika blandning av fascism och bolsjevism”.

Läs mer:

Hospis för nyfödda tar emot polska kvinnor som tvingas bära livsodugliga foster

Aborträttsaktivist i Polen döms för att ha hjälpt kvinna med abortpiller

Polens regerande högerparti tappar i stöd