Michael Winiarski: Ryssland bereder sig för åratal av krig

Det ryskortodoxa nyåret, eller Gamla Nyåret, firades i lördags, den 14 januari. Det är traditionellt först efter det långa jul- och nyårsuppehållet som det ryska samhället kommer igång. Men redan under helgvilan fick vi en försmak av vad som väntar: Putin lät göra en förändring av det ryska militära kommandot.

De ryska väpnade styrkornas generalstabschef Valerij Gerasimov fick en ny uppgift; han utsågs till ny befälhavare för det som Kreml betecknar som ”den speciella militära operationen” i Ukraina.

Det betydde att general Sergej Surovikin petades ned från samma post, efter bara tre månader. Ökänd som ”slaktaren från Aleppo” för sin brutalitet under terrorbombningarna i Syrien, hade han satts in för att få ordning på den ryska krigföringen. Ryssland hade just drabbats av en serie ryska motgångar, främst den panikartade reträtten från Charkivregionen.

Sergej Surovikin 2017. Foto: Pavel Golovkin/AP

När Surovikin repriserade Syrien med en bombkampanj mot Ukrainas infrastruktur fick han applåder från ryska ultranationalister. Men det Surovikin främst kom att förknippas med var att organisera reträtten från Cherson. Det framställdes som en taktisk framgång, men måste ses som ett politiskt-strategiskt bakslag, eftersom Cherson var den enda regionhuvudstaden som den ryska krigsmakten hade ockuperat. För Putin bör det ha varit särskilt plågsamt, då Ryssland därmed förlorade kontrollen över en av de regioner som Kreml proklamerat som ”för evigt” ryska.

Vad betyder då degraderingen av Surovikin och upphöjelsen av Gerasimov? Med all sannolikhet är svaret att någonting viktigt är på gång. Rysslandsanalytikern Mark Galeotti skriver på Twitter att ommöbleringen bekräftar att en ny storoffensiv är på väg. Han anser också att det är ett tecken på att Moskva ser kriget som långsiktigt.

Valerij Gerasimov utsågs av president Putin till ny befälhavare för kriget i Ukraina. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

Det är dags för omvärlden att vänja sig vid tanken att kriget i Ukraina verkligen blir mångårigt. Det är helt logiskt med tanke på att Europas stora krig under 1900-talet, såväl det första som andra världskriget, liksom kriget i det forna Jugoslavien, pågick mellan fyra och sex år.

Ingenting tyder på att Putin har andra avsikter än att fortsätta länge till, eftersom han inte har givit upp sina ambitioner att lägga under sig hela Ukraina. Kreml styrs helt av den förvridna världsbild som Putins säkerhetsrådschef Nikolaj Patrusjev nyligen presenterade:

”Västs plan är att splittra Ryssland och till slut utradera landet från den politiska världskartan. Med hjälp av den speciella militäroperationen befriar Ryssland sina regioner från ockupation och måste sätta stopp för västvärldens blodiga experiment för att förstöra det broderliga ukrainska folket”.

Att Putin nu lyfter upp Rysslands högste militär till att vara operativ ledare för Ukrainakriget kan på ett sätt tyckas märkligt. Det var trots allt Gerasimov som har varit den högste militärt ansvarige under krigets alla motgångar.

Men länge fick inget Putin att ta sin hand ifrån honom. Inte de första dagarnas ryska kollaps utanför Kiev, inklusive massakern på ryska elitförband vid flygfältet Hostomel, inte flaggskeppet Moskvas undergång i Svarta havet, inte den förnedrande ”omgrupperingen” från Charkivregionen, inte heller den kaotiska mobiliseringen i höstas. Och Zelenskyj har inte likviderats, utan är starkare än någonsin.

Och nu ersätts ändå Surovikin av den av många inkompetensförklarade Gerasimov. Det finns flera skäl till det. Ett är att Putin, vilket framhålls av Oleksij Danilov, sekreterare i Ukrainas säkerhetsråd, har fått nog av förluster.

Jevgenij Prigozjin. Foto: AP

Ett annat att Putins behov av att balansera mellan två fraktioner inom de väpnade styrkorna, där Surovikin får plikta för att han står nära de två krigsherrarna Jevgenij Prigozjin, chef för legoarmén Wagner, och Ramzan Kadyrov, ledare för den tjetjenska republiken.

Nu blir dessutom Gerasimov den som får ta på sig ansvaret för kommande misslyckanden. Putin ser som vanligt till att inte ställas till svars för någonting.

Det kanske mest förvånande i denna härva är att båda två har tillåtits att leda militära privatförband och manifestera politiska ambitioner, vilket tidigare varit tabu i Putins Ryssland. Förmodligen gick de för långt, och Putin gick på arméledningens och försvarsministern Sergej Sjojgus linje.

Det finns dock en viktigare sida av saken än palatsintriger: Gerasimovs nya uppdrag signalerar att kriget går in i ett nytt skede.

Såväl Ryssland som Ukraina förbereder sig för nya storoffensiver. Ryssland har fyllt på med manskap med 300 000 nya rekryter från höstens mobilisering, vilket har haft effekt på slagfältet.

Fronten har stabiliserats och ryssarna har kunnat hålla uppe trycket mot Bachmut och tränga in i Soledar. Men det har varit dyrköpt: Tusentals av de Wagner-soldater som Prigozjin har sänt in har dödats. Amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War skriver att det ”i bästa fall varit en pyrrhusseger”.

En sårad ukrainsk soldat evakueras inte långt från Soledar, en mindre stad i östra Ukraina där hårda strider pågår. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Ukraina blir samtidigt mer och mer förstört av ryska bomber. Snart är tunga stridsvagnar och andra avancerade vapen från väst på väg, där Storbritannien börjar med att sända Challenger 2-tanks. Men det dröjer månader innan de finns på plats.

Det är tiden fram till dess som enligt ukrainskt synsätt kan bli avgörande för krigsutvecklingen.

Allt mer talar för att Kreml inom kort proklamerar en ny stor mobilisering. Enligt obekräftade uppgifter kommer det kungöras redan till den 20 januari.

Då kan det handla om att mobilisera uppemot 500 000 soldater, med målet att utöka Rysslands väpnade styrkor till 2 miljoner man.

Från ukrainska underrättelsekällor sägs att Putin också förbereder att proklamera krigstillstånd. Det skulle tillåta att hela Ryssland sätts på krigsfot. Ekonomin ska omorganiseras till förmån för det militärindustriella komplexet, och fler kategorier av ryska män kommer att omfattas av mobiliseringen till krigstjänst.