Michael Winiarski: Rysslands grepp om södra Ukraina i gungning

Det pågår hårda strider på både den södra och östra fronten sedan offensiven inleddes i slutet av augusti, men sparsamt med säker information kommer ut. Västliga analytiker, som amerikanska ISW (Institute for the study of war) menar att Ukrainas motoffensiv är framgångsrik, och att de ukrainska styrkorna avancerar längs flera avsnitt i västra delen av Chersonregionen.

Den ukrainska armén har återtagit en hel del terräng. Men det militära målet med Ukrainas motoffensiv i Chersonregionen är inte enbart, eller i första hand, att erövra mark. Orden för dagen är ”degradering” och ”decimering”, alltså att slå ut så mycket som möjligt av Rysslands trupper, försörjningsleder, ammunitionsdepåer och krigsmateriel. Ukrainarnas offensiv i söder sänker enligt ISW påtagligt den ryska stridsförmågan.

Källa: ISW (Institute for the study of war)

Den ukrainske militärexperten Oleh Zjdanov säger till Kyiv Post att Ukrainas väpnade styrkor först riktar sin motoffensiv mot Nova Kachovka, och avser att först senare att avancera mot staden Cherson.

– Offensiven har radikalt förändrat den ryska militärens planer. De tvingas övergå till defensiven, säger Zjdanov.

Det är inte bara på den södra fronten som den ukrainska framryckningen pågår. Även i Charkiv och i Donbass har Ukraina tagit tillbaka ockuperade områden. Det betyder att den order som Putin enligt den ukrainska generalstaben har gett, att de ryska styrkorna ska ha erövrat de båda regionerna Donetsk och Luhansk till den 15 september, blir svår att uppfylla.

Ukrainska soldater gräver skyttegravar i Donetsk-regionen i slutet av augusti i år. Foto: Justin Yau/TT

Ukraina har nu kunnat inkassera ett första politiskt resultat av offensiven i Cherson: Den riggade folkomröstning som Moskva planerade till den 11 september om att ansluta Chersonregionen och de ockuperade delarna av Zaporizjzja till Ryssland blir inte av.

Den ryske samarbetsmannen Kirill Stremousov, som Kreml har installerat som vice guvernör i Chersonregionen, hävdar att man ”tagit en paus” i förberedelserna för en folkomröstning, ”på grund av de pågående händelserna”. Han syftade på den ukrainska motoffensiv som rullar fram mot regionens huvudstad Cherson. Det går helt enkelt inte att genomföra en omröstning på ett säkert sätt, inte ens en som är manipulerad med ett förutbestämt resultat.

Det ryska greppet om Cherson är alltså i gungning. Inga kollaboratörer kan känna sig säkra där. Det kom i blixtbelysning i förra veckan då Kirill Stremousov sände ut ett videobudskap där han slog fast att Ukrainas offensiv hade misslyckats och att ”Ryssland är i Cherson för alltid”. Pinsamt nog visade det sig att filmen inte spelats in i Cherson. I själva verket befann sig Stremousov på betryggande avstånd på ett lyxhotell i den sydryska staden Voronezj.

Rök stiger vid frontlinjen nära Mykolajiv i Ukraina, 30 augusti 2022. Foto: Dimtar Dilkoff/AFP

Att en förfalskad ”folkomröstning” inte blir av, i varje fall inte nu, måste betraktas som en politisk framgång för Ukraina. Cherson är den enda regionhuvudstad som Ryssland har erövrat efter mer än sex månaders krig. Den ligger också i ett strategiskt nyckelområde, varifrån en vidare rysk erövring av hela Svartahavskusten, inklusive storstäderna Mykolajiv och Odessa, måste utgå.

De två sidorna ger helt motstridiga uppgifter om krigsutvecklingen. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har uppgett att de ryska styrkorna har tvingats bort från flera byar i regionerna Cherson och Donetsk. I helgen hissades en ukrainsk flagga i byn Vysokopilja i Chersonregionen.

– De ukrainska flaggorna har återvänt dit de hör hemma, sade Zelenskyj.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1566459067547242497?s=20&t=esKyxP4vkIkvr8YLtQbfUA

Från rysk sida hävdas att tusentals ukrainska soldater har dödats under offensiven, vilket tillbakavisas från ukrainskt håll.

Just nu råder en sorts informations-”blackout”. Journalister tillåts inte att komma i närheten av fronten. Ukrainas militärledning har beordrat största möjliga tystnad om offensiven.

Det gör att militäranalytiker får pussla ihop en bild genom att sammanställa de uppgifter som går att få; från ukrainska och ryska källor och inte minst sociala medier.

Det var den 29 augusti som Ukraina inledde sin offensiv längs en 20 mil lång front i Chersonregionen. Offensiven hade förberetts genom artilleribeskjutning av ammunitionslager och flodövergångar - bland annat den stora Antonovskijbron över Dnjepr - och hade annonserats i flera veckor. Ändå tycktes den ha kommit oväntat för ryssarna.

Antonovskijbron över Dnjepr har utsatts för artilleribeskjutning. Foto: Sergei Bobylev/TASS

De ryska förbanden ska enligt uppgift ha drivits tillbaka på flera platser, och ukrainarna har tagit sig österut. En blick på kartan säger att det kan bli än värre för den ryska krigsmakten. Med reträtt- och försörjningsvägarna avskurna riskerar en stor arméstyrka väster om Dnjepr att bli inringad.

Moskva erkänner inte att Ryssland har åsamkats stora förluster. Men om man läser mellan raderna kan man förnimma att kriget inte går som det ska. För två veckor sedan förklarade till exempel den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu: ”Ryssland har beslutat att dra ned tempot i den speciella militära operationen för att undvika offer bland civilbefolkningen”.

Det för tankarna till Kremls tidigare taffliga försök att bortförklara militära bakslag. När den ryska armén tvingades retirera från det ockuperade området norr om Kiev i april presenterades det som ”en gest av god vilja”. Och när den ryska garnisonen på den ukrainska Ormön i Svarta havet i juni gav upp kontrollen efter hårda ukrainska angrepp, kallade Moskva även det för ”goodwill-gest”.

Volontärer i Butja, nära Kiev, arbetar med att städa upp i rasmassorna efter ett hus som utsatts för en rysk missilattack, 1 september 2022. Foto: Oleksii Chumachenko/TT

Det är på slagfältet som kriget, och därmed Ukrainas överlevnad, avgörs. Den insikten har till slut sjunkit in i omvärlden. Därför har USA, Storbritannien, Polen och en del andra länder - efter inledande återhållsamhet – ökat sina leveranser av moderna vapen. Det har sannolikt räddat Ukraina från att bli krossat, men det är inte givet att det som hittills har levererats är tillräckligt.

Michail Chodorkovskij, tidigare en av Rysslands rikaste män, som Putin lät spärra in i fängelse i tio år och nu befinner sig i exil i Storbritannien, ser inte ljust på Ukrainas utsikter. Han varnar för att de västliga vapensändningarna är otillräckliga.

– Om de hade sänt vapen för 50 miljarder dollar till Ukraina, så skulle situationen för såväl Ukraina som Putin vara mycket annorlunda. Vi måste förstå att det finns lägen då frågan bara kan lösas med våld, sade han till Financial Times.

– Om du frågar mig hur väst ska hjälpa Ukraina? Jag svara med ett ord: vapen. På den nuvarande nivån av vapenleveranser är det ganska troligt att Ukraina kan förlora detta krig. Det inser Putin mycket väl.

Michail Chodorkovskij, tidigare en av Rysslands rikaste män, som Putin lät spärra in i fängelse i tio år och nu befinner sig i exil i Storbritannien, ser inte ljust på Ukrainas utsikter. Foto: Bernd von Jutrczenka/TT

Det är också en kapplöpning med tiden. Chodorkovskij konstaterar att de ständigt höjda energipriserna är väldiga kostsamma för de europeiska länderna och tär på deras vilja att hålla en stram linje mot Ryssland. Det är enligt Chodorkovskij en anledning till att Ukrainas bundsförvanter bör påskynda vapentillförseln, så att kriget avslutas så fort som möjligt.

Ett ur Ukrainas synpunkt mer optimistiskt perspektiv kommer från Igor Girkin (alias Igor Strelkov), en före detta rysk FSB-officer som var försvarsminister i ”Folkrepubliken Donetsk” 2014. Girkin skriver i sin Telegramkanal att han inte väntar sig några ryska framgångar de närmaste två tre månaderna. De kan bara komma ”om Kreml törs se sanningen i vitögat och börjar kriga på riktigt”, det vill säga proklamerar krigstillstånd och allmän mobilisering.

– Om inte, kommer kriget att fortsätta tills Rysslands fullständiga nederlag.