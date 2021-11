Migranter vittnar om misshandel vid gränsen

I fredags hittades en ung syrisk man i 20-årsåldern död i ett skogsområde i närheten av byn Wolka Terechowska vid den polsk-belarusiska gränsen. Mannen är det senaste kända dödsoffret i migrantkrisen, där minst nio personer nu har dött, enligt The Guardian. Men enligt Röda korset befaras minst tio människor ha dött i kylan längs den hundra mil långa gränsen mellan Belarus och grannländerna Polen, Litauen och Lettland.

EU anklagar Belarus för att flyga in migranter och pressa dem att ta sig in i Polen illegalt, i syfte att sätta tryck på unionen att lyfta sanktioner som infördes i spåren av nedslagen av demonstrationerna i samband med presidentvalet 2020. Migranterna får inte komma in i Polen och motas tillbaka av belarusiska gränsvakter, men som läget är nu befinner sig människor på båda sidorna av gränsen.

Hjälp- och människorättsorganisationer uppger att de nekas tillträde till gränsområdet. Röda korset i Belarus har stundtals släppts in i zonen, där uppskattningsvis 2 000 människor bor i tillfälliga läger. Michal Mikolajczyk som är styrelseledamot i polska Röda korset är förfärad över situationen.

– Någon sade till dem ”ge allt ni har” så kommer vi att transportera er till himlen, paradiset – det ligger bakom den lilla skogen. Tusentals människor blev lurade på ett så elakt sätt, säger han till DN.

Röda korset jobbar på att få fullt tillträde till zonen för att förse migranterna med förnödenheter. Det viktigaste just nu är varm dryck, energirik mat, varma torra kläder och skor. I dagsläget måste migranterna på den polska sidan förlita sig på hjälp från invånare i gränszonen – som även förmedlar hjälp från Röda korset, enligt Michal Mikolajczyk.

– Människor i området har startat ”Green light Initiative”. De tänder gröna lampor som tecken på att man kan söka sig dit för att få mat, vatten, kläder och värme.

Kylan utgör ett av de största hoten, det är redan minusgrader på nätterna och vintern närmar sig. Enligt Michal Mikolajczyk har människor frusit ihjäl och han förväntar sig fler dödsfall om man inte lyckas lösa situationen. Han vill inte tänka på vad som kan hända när snön börjar falla.

– Det här är den kallaste delen av Polen. Temperaturerna kan bli riktigt, riktigt låga. Tusentals människor är fast i kalla, fruktansvärda och redan hopplösa situationer. Situationen kommer att förvärras dag för dag. De måste få humanitär hjälp oavsett vilka länder de kommer från och vilken juridisk status de har.

Människor har satt upp ett tillfälligt läger vid gränsposteringen Bruzgi i närheten av polska Kuznica. Foto: Leonid Shcheglov/AFP

En del migranter behöver medicinsk vård eftersom de är frusna och har ont i fötterna efter att ha gått i timmar. Det finns även rapporter om misshandel.

– Deras sår ser ut som att de har blivit slagna. De säger att de har blivit knuffade och slagna av maskerade personer på den belarusiska sidan, säger Michal Mikolajczyk.

En del personer har transporterats till sjukhus på den polska sidan av gränsen och tre barn har varit inlagda på sjukhus i Grodno i Belarus, enligt Röda korset.

Amnesty Sveriges sakkunniga på frågor som rör flykting och migration, Madelaine Seidlitz, ser allvarligt på situationen. Hon menar att människorättsorganisationen gärna skulle vara på plats för att dokumentera vad som händer. Det handlar om att ta upp vittnesmål från personer som sitter fast vid gränsen, gränsvakter och poliser för att se om det begås några brott mot mänskliga rättigheter.

– Det begås uppenbarligen brott, eftersom människor stoppas vid gränsen, men hur människor behandlas är av oerhört stor betydelse, säger hon.

Madelaine Seidlitz menar att både Polen och Belarus är skyldiga att släppa in människor som uppger att de har skyddsbehov så att de kan söka asyl och få sin sak prövad. Även EU-kommissionen har ett stort ansvar att se till att reglerna följs.

– Alla situationer som inkluderar utsatta människor och spända konflikter mellan människor är oroande och kan innebära stora risker för människor som befinner sig där. Så det är väldigt väldigt allvarligt.

