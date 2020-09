Miljöaktivister blockerade tryckerier – brittiska tidningar försenade

På fredagskvällen meddelade Extinction Rebellion att omkring 80 aktivister blockerat vägarna till två tryckerier i England – ett i Broxbourne nordöst om London och ett i Knowsley nära Liverpool.

Bilder från Broxbourne visar att aktivisterna använt bambukonstruktioner och bilar för att stoppa trafiken till och från verksamheten i ett försök att hindra lördagens upplagor från att nå läsarna. Protesterna fortsatte under lördagen och vid 06-tiden hade leveranser inte kunnat lämna området, skriver Sky News.

https://twitter.com/pritipatel/status/1302149080869679104

Tryckerierna ägs av mediemagnaten Rupert Murdoch och trycker fem brittiska tidningar.

– Vi ber uppriktigt om ursäkt till alla läsare av The Sun, The Times, the Daily Mail, the Daily Telegraph och the Financial Times som kanske inte kommer kunna köpa sin vanliga tidning på morgonen på grund av försenade leveranser, säger en talesperson för tryckerierna enligt Reuters.

Aktivisterna är kritiska till tidningarnas rapportering om klimatkrisen, vilket ska ha föranlett blockaderna, som är en av flera aktioner aktivistorganisationen ligger bakom i veckan.

Avspärrningarna tvingade tidningarna att tillfälligt flytta produktionen till andra platser. På lördagsförmiddagen fördömde den brittiska inrikesministern Priti Patel aktionen i ett Twitter-inlägg. Hon kallade blockaderna för en attack på den fria pressen och demokratin.

Polisen har gripit 42 personer i samband med blockaden i Broxbourne. Enligt polisen i Merseyside 21 personer gripits i Knowsley.