Minst sex döda när höghus rasade ihop i Nigeria

Höghuset med över 20 våningar var under uppbyggnad och kollapsade på måndagseftermiddagen i ett bostadsområde i Nigerias största stad. Byggnaden var en av tre likadana höghus.

Fyra personer har räddats ur rasmassorna, enligt myndigheterna, och räddningsarbetet pågick hela natten. Flera personer har skadats.

Hur många som befann sig i huset är oklart. Vittnen säger till Reuters att det kan ha varit upp till 100 personer.

En av byggnadsarbetarna vid huset. Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP

Presidenten Muhammadu Buhari har uppmanat myndigheterna att intensifiera räddningsarbetet.

Det är inte helt ovanligt att hus kollapsar i Nigeria, eftersom reglerna kring byggen inte alltid efterlevs och byggmaterial är av dålig kvalitet. 2019 rasade en skola samman och 20 personer dog. Tre år tidigare omkom minst 34 personer när ett hus under uppbyggnad kollapsade, skriver The New York Times.

Läs mer:

”Fasaden smälte” i höghusbranden i Milano

Fler fastigheter döms ut efter husraset i Florida – boende tvingas lämna sina lägenheter