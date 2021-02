Missnöje med globala fördelningen av vaccin: ”Inte rättvist”

Antal givna vaccindoser, i miljoner.

USA, 52,4.

Kina, 40,5.

Storbritannien, 15,8.

Indien, 8,7.

Israel, 6,6.

Brasilien, 5,3.

Förenade arabemiraten, 5,1.

Tyskland, 4,3.

Turkiet, 4,2.

Ryssland, 3,9.

Italien, 3,0.

Frankrike, 2,9.

Spanien, 2,6.

Chile, 2,1.

Polen, 2,1.

Marocko, 1,7.

Indonesien, 1,6.

Kanada, 1,3.

Rumänien, 1,2.

Bangladesh, 1,1.

Serbien, 1,0.

Mexiko, 0,7.

Grekland, 0,6.

Källor: Financial Times, Our World in Data.