Misstänkt för Oslodåd blir tvångsinlagd

Zaniar Matapour, 43, greps kort efter skottlossningen på två barer i centrala Oslo där två människor sköts till döds och fler därtill skadades. Han häktades kort därpå.

Av rättshandlingar har det framkommit att Matapour tidigare har diagnostiserats med paranoid schizofreni. Han har hittills vägrat att samarbeta med polisen, bli förhörd eller låta sig undersökas av sakkunniga.

De experter som har i uppgift att bedöma hur tillräknelig 43-åringen är anser sig inte ha fått möjlighet att göra detta ordentligt. Därför läggs han under tvång in på en psykiatrisk avdelning på Haukeland universitetssjukhus för ett särskilt slags observation under upp till åtta veckors tid.

Oslo tingsrätt har fattat beslut om det då det anses vara nödvändigt, rapporterar Nettavisen.

Dådet i Oslo ägde rum den 25 juni. Utöver de två personer som dödades skadades 21 personer. Zaniar Matapour misstänks för terrorbrott och i ett tidigt skede gick den norska polisen ut med att dådet misstänktes vara islamistiskt motiverat. Säkerhetspolisen PST hade varit i kontakt med 43-åringen bara några veckor tidigare då han sades ha visat intresse för olika yttringar som upplevdes som kränkningar av islam.