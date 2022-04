Misstänkt för skottlossning i tunnelbanan i New York gripen

Vid halv nio-tiden på tisdagsmorgonen öppnade en man eld i en tunnelbanevagn i Brooklyn, New York – mitt under morgonrusningen.

Flera personer i en av tågvagnarna träffades av skotten. När tåget anlände till perrongen, tog mannen på sig en gasmask och tog fram en behållare ur en väska varpå vagnen fylldes med en grönaktig rök. Mannen fortsatte skjuta folk även på perrongen och gav sig sedan iväg från platsen.

Under onsdagen lyckades polisen identifiera den misstänkte skytten som en 62-årig man. Han har varit eftersökt under dagen. Enligt NBC-News fastnade 62-åringen på en övervakningskamera på väg in i tunnelbanan strax före attacken på tisdagsmorgonen. Filmen, tillsammans med vittnesmål om hur skytten såg ut, hjälpte polisen att till slut gripa honom.

– Vi lyckades krympa hans värld ganska rejält, det fanns ingenstans för honom att ta vägen, säger polischefen Keechant L Sewell på en presskonferens på onsdagen.

Hon säger också att 62-åringen greps utomhus, på en gata efter ett tips från allmänheten. Han kommer att åtalas för en rad brott, bland annat användande av farligt vapen med uppsåt att skada och döda passagerare och anställda i tunnelbanan. Enligt åklagaren Breon Peace riskerar han nu livstids fängelse.

29 personer skadades under skottlossningen, ingen av dem fick livshotande skador.

Motivet till dådet är i nuläget okänt men polisen misstänker inte att det skulle röra sig om ett terrorbrott.

– Mina kära New York-bor. Vi har honom. Jag kan inte nog tacka de män och kvinnor från New York-polisen som gjort detta möjligt, sa New Yorks borgmästare Eric Adams under onsdagskvällens presskonferens.