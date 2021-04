Misstänkta för giftgasattack i Syrien kan dömas i Sverige

Fakta. OPCW har bidragit till att 90 procent av världens kemvapen förstörts

Organisationen för förbud mot kemiska vapen, med förkortningen OPCW (efter det engelska namnet Organisation for the prohibition of chemical weapons) har varit verksam i drygt 20 år.

Under den tiden har man bidragit till att över 90 procent av världens kemiska stridsmedel har förstörts.

Konventionen om förbud mot kemiska vapen trädde i kraft 1997. Det är det internationella vapenfördrag som flest nationer anslutit sig till. Länderna som skriver under avtalet, något som automatiskt ger medlemskap i OPCW, förbinder sig att respektera ett totalförbud för kemvapen.

Det är bara Angola, Israel, Egypten, Nordkorea och Sydsudan som står utanför OPCW. Syrien anslöt sig till OPCW 2014.