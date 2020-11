Mitch McConnell - en slug maktspelare som vet att Biden behöver honom

USA-valet 2020

Att vinna nästa val - det sägs att det är det enda Mitch McConnell har för ögonen. Senatens ledare kommer från Louisville, Kentucky, har varit politiskt aktiv i hela sitt vuxna liv. Om Republikanerna behåller majoriteten i senaten kommer McConnell att fortsätta leda arbetet där.

Där är han en nyckelperson: den nyvalde presidenten Joe Biden blir då beroende av Republikanernas stöd för att få igenom lagar och utnämningar. Hur det går återstår att se:

På måndagen gav McConnell i ett tal på senatsgolvet sitt stöd till president Trumps försök att utmana valresultatet.

– Det ligger till 100 procent inom president Trumps rättigheter att undersöka anklagelser om oegentligheter, och överväga de juridiska alternativen.

Uttalandet kom efter några dagars tystnad.

– Om Demokraterna har rent mjöl i påsen har de väl ingenting att vara rädda för.

Den inställningen delas av många republikaner.

President Donald Trump och Mitch McConnell på ett kampanjmöte i Lexington i Kentucky i november 2019. Foto: Susan Walsh/AP

”Mitch McConnell gjorde precis vad vi visste att han skulle göra”, twittrade Norman Ornstein, statsvetare verksam vid den konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute, och en som länge varnat för svagheterna hos den amerikanska demokratin. Han har känt McConnell i många år.

Det är så Mitch McConnell är känd: som slug och skicklig, en som kan det politiska spelet väl. Utnämningarna till Högsta domstolen visar väl hur det fungerar.

När Antonin Scalia avled i februari 2016 – nio månader före valet – var det McConnell som vägrade släppa fram dåvarande presidenten Barack Obamas förslag. Motivet var att väljarna under ett valår skulle få säga sitt. Reaktionerna på McConnells taktik var kraftiga, men agerandet låg i linje med hur han som senatsledare bemött Obama: klackarna i backen.

När domaren Ruth Bader Ginsburg dog i september 2020, bara sju veckor före valet, lät det annorlunda från Mitch McConnell, som då snabbt såg till att den nya domaren Amy Coney Barrett kunde godkännas, och säkra en konservativ majoritet.

Det politiska spelet om makten har alltid varit hans drivkraft, enligt de som kommit Mitch McConnell nära; en biografi över McConnell av journalisten Alec MacGillis har titeln ”Cynikern.” Mitch McConnell insåg tidigt vikten av att veta vartåt de politiska vindarna blåser.

Efter en uppväxt som ensambarn i Alabama, under ett par år sjuk i polio, blev han en ung lokalpolitiker i Louisville, Kentucky som tillhörde det republikanska partiets mitt. Han stod bakom medborgarrättslagarna på 1960-talet, var för rätten till fri abort och fackets rätt att förhandla kollektivt. Han tyckte att Ronald Reagan stod för långt åt höger, och röstade mot honom i Republikanernas primärval 1976 och 1980.

Men när Mitch McConnell själv första gången valdes in i senaten 1984 var det med en hårsmån. I sin eftervalsanalys konstaterade han att partiet och väljarna var på väg högerut – och att det var bäst att hänga med.

Det har varit en framgångsrik väg: han firar 36 år i senaten, på väg mot 42.

Under många av de åren har han varit kollega med Joe Biden, som blev senator 1972. De två har samarbetat genom åren och ska ha en fungerande personkemi.

Kanske, menar en del, bådar det gott för möjligheterna att komma överens nu. Säkert är det dock inte: mycket har förändrats sedan de var likvärdiga senatorer, och partipolitiken i Washington har blivit kompromisslöst cementerad.

Journalisten Jane Mayer, som under lång tid följt McConnell för tidskriften The New Yorker, har beskrivit Mitch McConnell som en farlig politiker, en ryggradslös man utan andra principer än makten.

Högsta domstolen i Washington. Domstolsväsendet är ett av de områden Mitch McConnell intresserat sig mest för under Trumps presidentskap. Foto: Patrick Semansky/AP

Under de senaste åren tycks han ha brytt sig om två områden: kampanjfinansiering och domstolsväsendet. McConnell har arbetat konsekvent för att lyfta alla begränsningar för hur stora belopp som kan skänkas för politiska ändamål, ett mål som definitivt nåddes i och med ett domstolsavgörande 2010.

Under åren med Trump har Mitch McConnell lagt sitt fokus på domstolsväsendet. Där har över 200 konservativa domare godkänts, i hög grad McConnells förtjänst.

Om Mitch McConnell blir den som leder senaten under de kommande två åren är inte klart ännu. Hur det blir beror på två val i Georgia, där båda senatsplatserna varit uppe till omval, och har gått till andra omgången som avgörs i januari.

Allt står på spel för båda partierna i Georgia – Demokraterna behöver vinna båda för att ta kontroll över senaten. Mitch McConnell kommer inte att vara passiv, och hans inflytande i Södern ska inte underskattas.