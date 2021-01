Mordhot mot republikaner efter stormningen

Hoten mot de republikaner som inte såg ut att ge sitt stöd till president Donald Trump blev tydligt redan innan stormningen av kongressen inleddes den 6 januari. Detta sedan de visat att de ansåg presidentvalet avgjort på ett säkert sätt och utan fusk.

En av dem som utsatts för hård kritik för att han inte ”gav sitt stöd” till Trump är presidentens lojala vicepresident, Mike Pence, som under attacken mot kongressen kallades ”förrädare” av bland andra den republikanske Marylandpolitikern Dan Cox.

Peter Meijer är en av de republikaner i kongressen som hotats. Foto: Sipa.

En av de tio republikaner som gick på Demokraternas linje och röstade för att ställa president Donald Trump inför riksrätt säger på torsdagen att han och de övriga förväntar sig att någon kan komma att försöka döda dem.

– Jag har kollegor som nu reser med beväpnade vakter. Många av oss ändrar våra rutiner och jobbar på att skaffa oss skyddsvästar, säger Peter Meijer till MSNBC.

– Vi förväntar oss att någon kan komma att försöka döda oss.

Enligt The Hill har ett stort antal kongressledamöter tagit emot mordhot sedan den 6 januari. Enligt en av kongressledamöterna kan hoten komma att innebära att en rad av ledamöterna kommer att gå i tidig pension och lämna politiken.

Flera av dem som tog sig in i byggnaden har gripits. Och bevisläget har varit gott då mängder av bilder och filmer som visar vad som hände har publicerats i såväl vanliga medier som sociala medier. På torsdagen greps en man som tagit med sig en konfederationsflagga sedan han sökts av FBI och onsdagen före greps en 56-årig man som bar en t-tröja med texten ”Camp Auschwitz – Work brings freedom” i Virginia. På ryggen stod det: ”Staff” – anställd.

På torsdagen åtalades också den amerikanske dubble OS-guldmedaljören Klete Keller för att ha deltagit i stormningen. 38-åringen anklagas också för att ha gjort motstånd mot polis, skriver New York Times. Keller tog guld i Aten 2004 och Peking 2008. 2000 tog han silver i Sydney-OS.

Fler gripanden kommer sannolikt att äga rum då FBI tagit emot mer än 126.000 bilder och videor från tipsare de senaste dagarna, skriver New York Times. En federal åklagare uppger för tidningen att han räknar med att flera hundra kommer att kunna knytas till olika former av brott under de timmar som stormningen ägde rum.

– Vi undersöker flera allvarliga brott knutna till upplopp och konspiration, säger chefen för FBI:s kontor i Washington DC, Steven D’Antuono till tidningen.

Flera amerikanska medier har också kunnat visa hur stormningen inte var en stundens ingivelse utan planerad av en grupp som ingick i den. Dagen före stormningen hade FBI:s kontor i Virginia utfärdat en varning om att extremister planerade att resa till Washington för att starta ”krig”, skriver Washington Post som tagit del av dokument som visar detta.

FBI-rapporten visar också hur gruppen bakom stormningen hade tillgång till ritningar över tunnlar under Kapitolium och på videor som publicerats av CNN hörs hur några av ledarna ropar ut order om vilka vägar som är lättast att ta sig in, vägar som rekognoserats dagarna innan.