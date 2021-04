Moskva varnar väst: Inga trupper till Ukraina

Ryssland anklagas av Kiev-regeringen för att samla sin militär i gränsområden, efter att de båda länderna under veckan beskyllt varandra för upptrappat våld mellan statliga styrkor och Moskvatrogna upprorsmän i östra Ukraina.

Ukraina har legat i konflikt med separatister och miliser sedan 2014. Under den gångna veckan har våldet åter intensifierats i östra Ukraina, trots att parterna förra året slöt ett avtal om eldupphör. Kiev rapporterade under veckan att rysk militär haft aktivitet på den av Ryssland annekterade Krimhalvön och i gränsområden nära territorier som kontrolleras av separatister såsom Donetsk and Luhansk.

USA:s utrikesdepartement säger i ett uttalande att man är mycket oroad över den senaste tidens provokationer från Ryssland i östra Ukraina och att USA:s styrkor i Europa har höjt sin beredskap. USA har också lovat att stå vid Ukrainas sida om Ryssland blir ”aggressivt”.

Det var det senare som föranledde reaktionen från Moskva. På fredagen sade Kremls talesperson Dmitrij Peskov att Ryssland kommer att tvingas ”svara” om USA skulle sända styrkor till Ukraina.

– Det är ingen tvekan om att att sådant scenario skulle leda till ökade spänningar i närheten av den ryska gränsen. Givetvis skulle det kräva att ytterligare åtgärder vidtas från rysk sida för att se till att upprätthålla säkerheten, sade Peskov.

Han ville inte specificera vilka åtgärder det kan röra sig om, men betonade att Ryssland inte hotar Ukraina.

Moskva har tidigare hävdat att man inte skickat militär för att stötta separatisterna i östra Ukraina, men att man har rätt att förflytta sin militär som man önskar inom sitt eget territorium.

Enligt Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ska 20 medlemmar av den ukrainska militären ha dödats och 57 skadats sedan början av året. Zelenskyj anklagar Moskva för att vilja skapa ”en hotfull stämning”, medan Ukraina vill återuppta eldupphöret. I ett uttalande säger den ukrainska underrättelsetjänsten att man inte utesluter att de ryska trupperna kommer att försöka ta sig ”djupt in i ukrainskt territorium”. Från Kiev hörs också önskemål om gemensamma militärövningar med Nato för att skapa stabilitet i regionen.

Under ett telefonsamtal med Zelenskyj på fredagen uttryckte USA:s president Joe Biden att landet stöttar Ukraina. Vita huset skriver i ett uttalande att Biden ”bekräftade USA:s orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet i mötet med Rysslands pågående aggression i Donbass och Krim”.

Bidens besked kom samma dag som Ryssland meddelat att en militärövning med omkring 15 000 soldater ska hållas vid Ukrainas gräns.

President Zelenskyj skriver på Twitter att han uppskattar USA:s stöd.

”Vi står sida vid sida när det kommer till bevarandet av våra demokratier,” skriver han och fortsätter: ”Det amerikanska partnerskapet är avgörande för ukrainare”.

