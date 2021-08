Motståndsrörelsen mobiliserar i mytomspunna Panjshirdalen

Det är lunchtid. På träningslägret i provinshuvudstaden Bazarak, mitt i den grönskande Panjshirdalen, är det 28 grader varmt. Muhammad sitter och tar igen sig i skuggan när DN når honom på telefon.

– Tack för att vi kunde ta det nu. Igår var vi ute på manöver hela dagen. Men i dag är det lite lugnare.

En bit bort brusar den glittrande floden, med bergen i bakgrunden.

Muhammad har varit här i tio dagar. Det är träning varje dag, och han har fått lära sig att skjuta med ryska kalasjnikovgevär och amerikanska automatkarbiner av typen M-16. Det är ovant, erkänner han. Han har aldrig tidigare varit soldat.

Socialarbetaren Muhammad, 32, anslöt sig till motståndsrörelsen för tio dagar sedan. Foto: Privat

– Fram tills för bara en dryg vecka sedan jobbade jag som socialarbetare i Kabul. Men det går inte att leva kvar under talibanerna, de tillåter inte någon frihet alls. Så två dagar innan de intog Kabul bestämde jag mig för att åka hit till Panjshir och gå med i motståndsrörelsen, säger Muhammad, 32.

För att skydda honom och hans familj från repressalier publicerar DN inte hans efternamn. Men Muhammad är inte ensam. Hundratals afghanska män har gjort resan till Panjshir den senaste veckan. Även vicepresident Amrullah Saleh har flytt till denna provins, sedan president Ashraf Ghani lämnat landet.

– Enligt Afghanistans författning ska vicepresidenten bli president om den sittande presidenten dör eller flyr utomlands. Jag är kvar i landet och har laglig och legitim rätt till posten, skrev Amrullah Saleh på Twitter den 17 augusti.

Afghanistans vicepresident Amrulla Saleh har också han flytt till Panjshir. Foto: Rahmat Gul/AP

Han har gjort gemensam sak med Ahmed Massoud, son till den legendariska upprorsledaren Ahmed Shah Massoud, som Amrullah Saleh länge var rådgivare till. Upp till några tusen man kan stå under deras befäl. Och deras självklara hem och högkvarter är Panjshir. Ett högkvarter som är laddat med stort historiskt symbolvärde.

Panjshirdalen ligger bara två-tre timmar med bil från den afghanska huvudstaden, men är omgärdad på alla sidor av berg. Huvudvägen till ”de fem lejonens dal”, som den också kallas, ringlar mellan stora bergsmassiv och branta bergspass intill en gråblå flod.

På ett ställe smalnar vägen av och är inte mer än sex meter bred, medan bergssidor reser sig i 90 grader upp på båda sidor. När jag färdades genom passet ett par år efter USA:s invasion fick jag en lite kuslig känsla av att man kunde se oss från utsiktsplatserna, 200–300 meter upp – medan vi var fångade som små insekter nere i klyftan.

Ryska, urblåsta stridsvagnar stod och rostade i bergspassen, som ett slags krigstroféer. Under ockupationen på 1980-talet lyckades Sovjetunionen aldrig ta kontroll över Panjshirdalen, trots att man ibland flög in specialtrupper med helikopter. De tvingades alltid retirera efter veckor av strider. Inte heller talibanerna lyckades kuva dalens invånare under åren de satt vid makten, 1996–2001.

Men nu är dalens invånare illa ute. På söndagskvällen uppgav talibanerna, enligt nyhetsbyrån AFP, att de skickat ”hundratals” krigare mot dalen för att försöka inta den.

– Vi är i stort behov av vapen och förnödenheter. Vi har bara ett tjugotal vapen för 150 man här i mitt träningsläger. Många arméförband har också tagit sig till Panjshir de senaste veckorna, eftersom det är den enda provins som inte fallit. Men det är ont om mat och förnödenheter, och en del soldater tar av sig uniformen, klär sig civilt och försöker ta sig ut, säger Muhammad.

I Panjshirdalen – det enda område i Afghanistan som det är bekräftat att talibanerna inte kontrollerar – börjar en motståndsrörelse växa fram. Foto: Ahmad Sahel Arman/AFP

Han hävdar ändå att stridsmoralen är god.

– Dalen är helt omringad av talibanerna. Men folk här tänker försvara sig. Jag är tadzjik, som många här, men vi har även pashtuner, hazarer och andra i våra led. Vi har upprättat baser vid gränsen till provinserna Takhar, Baghlan, Badakhshan och Nurestan, och vi är redo för krig, säger Muhammad.

Enligt en annan källa inom motståndsrörelsen som DN talat med är en av de största utmaningarna att hitta förläggningar till de soldater som anländer till Panjshir.

– En del av de reguljära soldater som anländer har dessutom sålt eller gett bort sina vapen och fordon till talibanerna i utbyte mot fri lejd. Men vi har iallafall fått kontroll över ett antal stridsvagnar och helikoptrar, säger källan.

I helgen kom uppgifter om att motståndsrörelsen återtagit delar av Baghlanprovinsen, väster om Panjshir. Ändå kan det bli svårt för motståndsrörelsen att bryta sig ur talibanernas belägring, tror Afghanistankännaren Anders Fänge.

– Som det ser ut nu har talibanerna kontrollen över 99 procent av Afghanistan, och det är väldigt svårt att se hur de ska släppa den. Under 1980- och 90-talen hade Panjshir alltid sina logistiska linjer till Tadzjikistan i norr och Pakistan i öster, där de fick in förnödenheter, vapen och ammunition. Har du inte det, så har du en väldigt svag motståndsrörelse, säger Anders Fänge.

Ahmed Shah Massoud mördades av al-Qaida 2001. Hans son Ahmed Massoud har inte samma självklara auktoritet på hemmaplan. Han talar god engelska, är utbildad på universitet i Europa, och umgås friktionsfritt med företrädare för västmakterna. Men trots det – och trots att han den senaste veckan vädjat om stöd i såväl amerikansk som fransk press – har gensvaret varit dåligt.

Ahmed Massoud, son till framlidna upprorsledaren Ahmed Shah Massoud, talar till anhängare i Paris vid ett besök i mars 2021. Han är flankerad av Afghanistans före detta utrikesminister Abdullah Abdullah som nu deltar i förhandlingar med talibaner, och Paris borgmästare Anne Hidalgo. Foto: Christophe Archambault/AP

– Att vädja till USA är lönlöst. Joe Biden kommer att stoppa allt sådant stöd. Fransmännen har haft ett särskilt beundrande öga till Ahmed Shah Massoud, och sonen var i Paris nyligen. Men hur ska de få in någon hjälp, om de nu skulle vilja det? Just nu är Panjshir isolerat. Talibanerna måste ha förutsett det, för de tog ju de norra områdena först, säger Fänge.

Att dalen är ett slags naturlig, ointaglig bergsfästning, som motståndsrörelsen gärna vill göra gällande, menar Anders Fänge också är något av en sanning med modifikation.

– Det är sant att bergsklyftan där huvudinfarten finns kan blockeras. Men det finns andra, lägre bergspartier runt omkring, där de kan få svårt att försvara sig om talibanerna väljer att attackera, säger Fänge.

Han har också hört berättelserna om unga män från Kabul som reser till Panjshir för att ta värvning.

– Det här tilltalar en hel del unga människor, och inte minst de som är välutbildade och som är starkt oppositionella mot det nyinrättade talibanstyret. Det är dem som vi ser demonstrera med republikens flagga. Men urbana människor är sällan duktiga på att föra gerillakrig. Och det som gjorde Panjshir så starkt tidigare var att det var hårdfört folk från bergen, säger Fänge.

– Nu är det i stället ofta grabbar som levt ett rätt gott liv, haft bilar, fått utbildning och skaffat sig bra jobb. Jag har svårt att se att de skulle utgöra kärnan i ett effektivt motstånd, säger Anders Fänge.