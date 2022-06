Mount Everests basläger måste flyttas när glaciären smälter

Baslägret ligger på en höjd av 5 364 meter ovanpå den smältande Khumbuglaciären. Under vårsäsongen från mars till maj, då förutsättningarna för att bestiga Mount Everest är bäst, besöktes lägret av mer än 1 500 klättrare från hela världen.

Glaciärisen vid baslägret tunnas ut med en hastighet av en meter per år, visar en studie från Leeds University 2018, som refereras av The Independent. Glaciären, som förlorar 9,5 miljoner kubikmeter vatten om året, har destabiliserats och klättrare vittnar om sprickbildning under nätterna, skriver BBC.

– På morgnarna har många av oss en obehaglig känsla att vi kunde ha ramlat ned i sprickorna under natten. Sprickor utvecklas så ofta att det är ganska riskabelt, säger en officer från Nepals armé, som städar baslägret efter säsongen, till BBC.

Krisen har skyndats på av att issmältningen bildar en bäck som går rakt igenom mitten av lägret på dagtid, även om den fryser till på natten. Glaciärströmmen blir större för varje år.

Det finns också rapporter om höga ljud som orsakas av förskjutningar i isen och sönderfall av stora stenar.

Den mänskliga närvaron förvärrar läget, bland annat påverkas issmältningen av matlagning och uppvärmning, säger forskare till BBC.

En ny möjlig lägerplats, som inte är täckt av is året runt, hittats några hundra meter längre ned än den befintliga, enligt Taranath Adhikari, chef för turistnäringen i Nepal.

– Vi har börjat förbereda flytten och kommer att samråda med alla berörda, säger Taranath Adhikari till BBC.

– Det handlar i grunden om att anpassa sig till de förändringar vi nu ser i baslägret så att själva bergsbestigningsverksamheten blir hållbar.

Vattenpölar har setts på klippor så högt som på 8 000 meter, enligt klättrare som bestigit Mount Everest.