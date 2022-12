Musk vänder kring avstängda Twitter-konton

Det började med att det konto som i realtid spårade Twitterägaren Elon Musks privatjetplan, @elonjet, stängdes ned.

Därefter stängdes även flera journalisters konton och plattformens regler uppdaterades, så att det blev förbjudet att dela var någon befinner sig. Exakt vad som gjort att journalisterna stängts av är oklart.

Efter en omröstning på Twitter – där 3,6 miljoner röster har lagts – meddelar nu Musk att ”folket har talat”, och att kontona ska återställas.

De journalister som stängts av har fått sina konton tillbaka, enligt Reuters. Det rör sig om journalister från The New York Times, CNN and The Washington Post. Kontot @elonjet var dock fortfarande avstängt på lördagsmorgonen svensk tid.

https://twitter.com/elonmusk/status/1603982891179839488

Doxing innebär att via internet undersöka, kartlägga och sprida privat information om en person eller organisation.

Att konton stängts ned kommenterades av FN:s generalsekreterare António Guterres på fredagen:

– Medieröster bör inte tystas på en plattform som säger sig vara en plats för yttrandefrihet, sade hans talesperson Stéphane Dujarric.

Läs mer: Flera journalister avstängda från Twitter