Mutskandalen Qatargate fortsätter att skaka EU-parlamentet

Fakta. Huvudpersonerna i muthärvan

Pier Antonio Panzeri

EU-parlamentariker 2004-2019, därefter grundare och chef för organisationen Fight Impunity i Bryssel. Förmodas vara spindeln i nätet i upplägget där Qatar och Marocko köpt politiskt inflytande i EU-parlamentet. Panzeris fru och dotter har gripits i Italien och ska utlämnas till Belgien.

”EU-tjänstemannen”

Tidigare Pier Antonio Panzeris assistent i EU-parlamentet, därefter assistent åt italienske S-ledamoten Andrea Cozzolino. Har ett förhållande med Eva Kaili. Han förmodas ha varit Panzeris högra hand i mutupplägget. Han har erkänt i förhör.

Eva Kaili

Grekisk EU-parlamentariker (S), en av parlamentets 14 vice ordföranden. Hon anklagas också för deltagande i en kriminell organisation, penningtvätt och korruption, men nekar.

Marc Tarabella

Belgisk EU-parlamentariker (S) som häktades i helgen. Han nekar till brott. I parlamentet är han bland annat vice ordförande i EU-parlamentets delegation för relationerna till länderna på den arabiska halvön.

Andrea Cozzolino

Italiensk EU-parlamentariker (S), bland annat ordförande i parlamentets delegation för förbindelser med Nordafrika. Greps i Italien i helgen och ska utlämnas till Belgien. Cozzolino nekar till brott.

”Organisatören”

Italiensk man som är ordförande för organisationen No Peace Without Justice. Han misstänks ha slussat pengar från Qatar och/eller Marocko till sin organisation, via olika föreningar och företag som han kontrollerar, de flesta av dem med samma Brysseladress som Panzeris organisation.

Luca Visentini

Generalsekreterare för den internationella fackliga samorganisationen Ituc. Misstänks ha fått pengar från Qatar, i utbyte mot mildare facklig kritik mot migrantarbetares arbetsvillkor. Visentini har erkänt att han tagit emot en donation från Panzeri, men att den inte inneburit någon motprestation.