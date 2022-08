Myndigheternas anlagda ”brasa” blev historiens värsta skogsbrand

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

När mörkret faller kommer björnen. Den vandrar nedför det utbrända berget till gården i dalen. En kväll står den på bakbenen vid den stora glasdörren.

Den bryr sig inte om krucifixen eller de svartvita fotografierna därinne i den stora salen. Den försöker bara nå ett getingbo vid taknocken. Den är utsvulten.

– Det finns ingen mat och det finns inget vatten i bergen. Så björnen kommer ned till vår bäck, säger ranchägaren Francisco Meléndez på gården vid berget i Holman i Mora County.

Han och hans hustru får be viltvårdarna om hjälp att gillra en fälla.

– Vi vågar inte gå ut om kvällarna, säger han.

Det är efter katastrofen. Eller före. Mitt i.

Röken pyr efter vad som blev den största skogsbranden i New Mexicos historia. Foto: Eva Tedesjö

Det var meningen att människan skulle styra elden.

I Nordamerika finns traditioner bland urbefolkningen av att bränna mark under kontrollerade former. Numera är det den nationella skogsmyndigheten som sätter fyr på mindre områden, för att förhindra större skogsbränder och få balans i ekosystemet.

Men vid en kontrollerad brand i norra New Mexico i april i år gick något snett. Det var blåsigt och elden spred sig. Efter några veckor förenade den sig med flammorna från en annan kontrollerad brand som legat och pyrt.

Det blev den största och mest förödande skogsbranden som någonsin dokumenterats i delstaten. Den drabbade ett av de fattigaste områdena i USA.

Francisco Meléndez försöker fortfarande bearbeta traumat.

– När man ser berget stå i brand och ser hur flammorna täcker himlen, då är man bara en liten mexikansk grabb säger han.

Han kan inte dölja sin ilska. Han vill inte heller.

– Det kändes som om vi var i kriget i Ukraina. Fast det var den amerikanska regeringen som bombade oss med branden i stället. Samma regering som alltid. Samma förtryck som alltid.

Francisco Meléndez samlar på krucifix i sitt vackra hem i Holman, norr om Mora. Foto: Eva Tedesjö

Francisco Meléndez hus nåddes aldrig av lågorna. Men växthusen i trädgården ligger söndertrasade. De klarade elden, men förstördes av blåsten.

– De var min hobby. Nu vet jag inte om jag ska bygga upp dem igen, säger han.

En bil svänger in på gården. Lucy Mares kommer med dagens lunch från hemtjänsten. Moradalen är avfolkningsbygd och en stor del av befolkningen är äldre. De har bott i byarna i nordöstra New Mexico i generationer.

– Många har varit oroliga och deprimerade, men nu börjar de bli mer arga, säger hon.

Francisco Meléndez konstaterar att skogsmyndigheten tände en eld på den blåsigaste dagen i fastan.

– Alla som har bott här och minsta barn vet att man inte kan starta en brand då. Jag tror att de försökte bli av med oss. Åtminstone var det en oerhörd vårdslöshet, säger han.

”De som startade branden bryr sig inte om mänskligt liv”

Grusvägarna runt gården är dammiga, vattenståndet i bäcken är lågt och ängarna skiftar mellan gult och grönt. Enligt forskarna har delar av sydvästra USA drabbats av den värsta torkan på 1 200 år. Det bidrar med bränsle till elden.

Allt är människans fel, tycker Francisco Meléndez.

– De som startade branden bryr sig inte om mänskligt liv. De tycker inte att vi är människor. Det är samma personer som inte tror på klimatförändringarna. Samma filosofi.

Hans vrede har djupa rötter. Konflikterna mellan myndigheterna och lokalbefolkningen går att spåra nästan två sekel tillbaka i det som i dag är sydvästra USA, bland så kallade hispanics med spanskt och latinamerikanskt påbrå.

De spanska och mexikanska kolonisatörerna kom till New Mexico i slutet av 1500-talet, långt innan det fanns något Förenta staterna i Nordamerika. Staden Santa Fe grundades 1610.

Olika stammar av nomadfolk hade rört sig i området i långa tider, och det uppstod strider runt kolonierna. Men så småningom övergick konfrontationerna i fredlig samexistens, med handel och familjebildningar.

Hemma hos Franscisco Meléndez. Lucy Mares från hemtjänsten kommer på besök med mat. Foto: Eva Tedesjö

Dalgångarna runt Mora, söder och öster om Sangre de Cristo-bergen och Klippiga bergen, etablerades som gemensam mark för bosättarna. Det var bördig terräng för boskapsuppfödning och odlingar. Ranchägarna fann sig väl tillrätta.

– De etablerade en särskild livsstil och den har format vår förståelse för sydvästra USA. Cowboykulturen kommer härifrån. Hatten, bootsen, bältena. Självständiga och självförsörjande människor, säger Gabriel Meléndez, pensionerad professor i amerikanska studier i Albuquerque, och släkting till Francisco Meléndez.

Människorna i byarna runt Mora levde i gemenskap med varandra, i samklang med naturen. De byggde bland annat särskilda system med kanaler och diken för att fördela vattnet från bergen i norr.

När New Mexico införlivades i USA blev det konflikter om naturresurserna. I början på 1900-talet nationaliserades skogen. Successivt blev det svårare för människorna i Mora att hämta virke och bränsle därifrån.

Gabriel Meléndez hävdar att vi ser resultatet 2022.

– Det är både klimatförändringar och en alltför nitisk naturvård som har skapat de här bränderna. Lokalbefolkningen har inte fått lov att hämta ved i skogen eller ta hand om timmer. En krutdurk har byggts upp, säger han.

Han är mycket orolig för vad som ska hända med kulturen och traditionerna i Moradalen.

– Det kommer inte att räcka med pengar för att återställa dessa platser. Jag tror att invånarna undrar hur de någonsin ska bli hela igen.

Johnny och Beatrice Trujillo sörjer skogen. Foto: Eva Tedesjö

Vid ett hus härjar den hungriga björnen. Vid ett annat hemsöks invånarna av tankarna på hunden.

Johnny Trujillo spejar i askan på tomten, tillsammans med den vuxna dottern Beatrice Trujillo. Det är utbrända bilvrak, husgrunder och skräp.

Så plötsligt en sotig liten porslinsfigur.

– Den måste ha tillhört farmor, säger han.

Beatrice Trujillo kan inte hålla tillbaka ett leende när hon hittar en eldgaffel vid det som var hennes mosters uteplats. Ingen behöver den nu.

Beatrice och Johnny Trujillo med en liten skatt i askan - en porslinsfigur som tillhörde Johnnys mamma och Beatrices farmor. Foto: Eva Tedesjö

Vi kan bara ana hur vackert det måste ha varit att sitta där, med utsikten över ängarna i dalen och skogen uppe i bergen.

Nu är bergen svarta och brända.

– Vi är fattiga. Men vi har ändå känt oss rika, säger Johnny Trujillo.

Han – och många andra bybor – vägrade att låta sig evakueras när branden nådde dalarna runt Mora. Han lyckades rädda sitt eget hus och dotterns hus, men systerns bostad och en lada och ett garage förstördes.

– Vi kämpade hela natten, min fru och jag. Vi hade nästan inget vatten men vi skyfflade jord, berättar han.

Han arbetade som brandman när han var yngre och visste vad han skulle göra. Ändå plågas han av tankarna på allt som han inte hann med.

Hunden som stod surrad vid systerns hus.

Nu ligger ett utbränt lik i askan.

– Jag skulle släppt lös henne, men jag hann inte. Jag hade fullt upp med att se till att all gas var avstängd. Och jag antar att jag ville rädda mitt eget liv i stället, säger han.

De flesta i familjen hade gått med på att låta sig evakueras. Beatrice Trujillo befann sig på en trygg plats, med sina två barn. Mobilnätet var utslaget och det tog tid innan hon fick kontakt igen med sin pappa.

– Det första dygnet visste jag inte om mina föräldrar hade klarat sig, berättar hon.

Beatrice Trujillo med barnen Damon, 5, och Renesmee, 8, är tillbaka i hemmet efter evakueringen. Foto: Eva Tedesjö

Hon och hennes pappa är lika förbluffade som Francisco Meléndez över att myndigheterna kunde tända fyr på skogen i blåsten i april. Men de ser också konsekvenserna av klimatförändringarna.

– Jag är inte utbildad och vet inget om vetenskap. Men jag kan säga så här: Det är mycket varmare på sommaren nu än när jag var ung. Då behövde man ta på sig en jacka om det regnade eller när solen gick ned. Och de säger att det är den globala uppvärmningen, säger han.

Beatrice Trujillo, som är född på 90-talet, har också sett förändringarna.

– Jag minns att vi hade vatten i ån och att ängarna var gröna och att det fanns massor av blommor när jag var liten. Så är det inte längre.

Det är hemskt, tillägger hon.

– Jag vill att vår vackra dal i Mora ska vara grön igen. Jag vill att våra fruktträd ska blomma. Men med den här torkan och den här branden får jag aldrig tillbaka det.

Bränder i New Mexico per brandsäsong, sedan 2002 Ackumulerade siffror. Källa: NY Times, Nasa FIRMS*. Grafik: Maria Westholm. *Bränder detekterade av satelliten MODIS med en tillförlitlighet på över minst 95procent.

Det brinner i skog och mark på så många platser på jordklotet. Ena året härjas Australien, andra året Grekland och Italien. I USA har delstater som Kalifornien och Oregon drabbats av omfattande bränder på senare år. I Sverige Västmanland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg.

När klimatet förändras blir extremväder med hetta och torka allt vanligare. Skogsbränderna blir fler och mer intensiva och brandsäsongen blir allt längre. Dessutom ökar risken för åska och blixtnedslag som bokstavligen eldar på utvecklingen. Samtidigt bidrar bränderna till växthuseffekten genom att frigöra stora mängder kol. Det blir en ond cirkel.

Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är globala och lokala.

Ett hus brinner ned till grunden, ett landskap blir aldrig detsamma. En värld går förlorad, en skogsdunge i sänder.

Krismöte i Mora. Invånarna är behärskade, men trötta och irriterade, Foto: Eva Tedesjö

De människor som vi möter i New Mexico talar om la querencia - det är ett uttryck som syftar på kärleken till hembygden.

Vi finner den överallt, bland invånare som har bott i trakten i många generationer, och bland nykomlingar som sörjer sitt paradis.

En eftermiddag vid landsvägen lägger vi märke till oväntad rörelse bland de utbrända ponderosatallarna: Det är två flickor och en pojke hoppar studsmatta, mitt på det svarta berget.

Hoppställningen är ny och blank.

– Det var det första som vi skaffade när vi kom tillbaka efter evakueringen. Vår förra studsmatta försvann i branden, säger Lark Uehlein, som är mamma och moster till barnen.

”Jag hade aldrig trott att detta skulle drabba oss”

Hennes boningshus klarade branden tack vare fasaden i metall. Getterna, hundarna, katterna och kaninerna klarade sig.

Men hönsen dog i lågorna. Vattentanken smälte. Och hennes mammas hus brann ned till grunden.

– Jag hade aldrig trott att detta skulle drabba oss. Men jag hoppas att det ska göra mig bättre och inte bitter. För människor har varit så snälla mot oss. I hela mitt har jag aldrig upplevt så mycket vänlighet, säger Lark Uehlein.

Lark och Katherine Uehlein finner styrka i varandra och i stödet från grannarna efter branden. Foto: Eva Tedesjö

Hon och hennes släktingar flyttade till skogen i norra New Mexico från Santa Fe för 13 år sedan. De försörjde sig genom att tillverka och sälja moderna så kallade jurtatält för andra människor som vill leva nära naturen. Butiken och varorna försvann i branden. Och Lark Uhlein och hennes familj har fått lära sig att de måste hålla större avstånd till träden om de bygger nytt i skogen.

De har pratat om att bryta upp.

– För mig skulle det vara lätt eftersom allt brann upp, säger Katherine Uehlein, som är mamma till Lark och mormor till barnen på studsmattan.

Någonstans har hon ändå börjat planera för återuppbyggnaden, och för hur familjen ska undvika nästa katastrof.

Under sommaren drar skyfallen in över New Mexico. Men de är ingen lättnad för den hårt prövade befolkningen. Nu kan vatten vara lika farligt som eld.

En junidag besöker president Joe Biden delstatshuvudstaden Santa Fe i New Mexico med löften om kompensation. Katastrofmyndigheten Fema ska täcka alla kostnader för att rensa och återställa brandområdet

I Mora är människorna redan upptagna med förberedelserna för nästa hot.

En av många skyltar längs vägarna i Mora. Foto: Eva Tedesjö

Under de närmaste åren råder stor risk för översvämningar i brandkatastrofens spår. Utan skogen finns inget motstånd för vattenmassorna. Häftiga skyfall riskerar att skapa jordskred och floder med lera, stenblock och trädrester.

Så när myndigheter och krisorganisationer kallar till möte i Moradalen är syftet inte bara att informera om röjningsarbetet efter elden eller möjligheterna att söka skadestånd. De måste också varna för regnperioden och dess konsekvenser.

Linda Vigil och Anette Velasquez har varsitt paraply som skydd mot solen, medan de lyssnar på budskapen från tjänstemännen.

De är oroliga och behärskat arga.

– Ska vi packa våra väskor igen? Kommer någon och knackar på vår dörr den här gången också? Vart ska vi ta vägen? Ska vi ta in på hotell? Hur ska vi överleva? Det finns ingen tydlig plan, säger Linda Vigil.

Hon förstår inte hur de fattiga människorna i Mora ska klara ännu en påfrestning.

– Har vi överlevt elden bara för att drunkna i floden, undrar hon.

”Jag vet inte vart vi ska ta vägen, säger Diane Trujillo. Foto: Eva Tedesjö

Medan informationsmötet pågår har personalen på äldrecentret i Mora fullt upp med att serva besökarna. Tortilla, kött, smörgåsar.

Diane Trujillo har satt på sig sitt rödaste läppstift inför arbetsdagen. Ingen som möter henne kan ana att hon förlorat allt utom kläderna hon står och går i.

Hon är Lucy Mares kollega och Johnny Trujillos syster och hon har inte inget hem.

– Vi evakuerades några dagar innan lågorna nådde huset. Men jag såg röken från Mora. Jag tänkte, det var det, mitt hus brinner ned, berättar hon.

Hon och hennes man flyttade tillbaka till barndomsbyn för 15 år sedan. Mot alla odds kunde de hitta försörjning. Som så många i byn saknar hon försäkringar.

– Det är svårt att få, eftersom vi eldar med ved. Men vi har inte råd att värma våra hus med gas, säger hon.

Nu bor hon och hennes familj hos en dotter i Las Vegas, New Mexico. Hon pendlar fem mil enkel resa till sin arbetsplats.

En äldre dam kommer fram. Hon vill skänka en soffa till familjen.

– Det är så många som har velat hjälpa oss.. Men vi har ju ingen plats där vi kan förvara gåvorna,

Brandförloppet var våldsamt. Hoppet släcks långsamt.

När blir det omöjligt att leva i dalarna i norra New Mexico?

Diane Trujillo kan inte svara.

– Jag älskar den här platsen. Träden. Människorna. Men vi vet inte om vi kan stanna här. Skogen är borta. Om det kommer en översvämning så tar den med sig allt.

Bild 1 av 3 Johnny Trujillo och Beatrice Trujillo saknar sina gröna dalar och skogar. Foto: Eva Tedesjö Bild 2 av 3 Krossad kaffeservice hos Trujillos. Foto: Eva Tedesjö Bild 3 av 3 Utbränd skog. Foto: Eva Tedesjö Bildspel

Brodern Johnny Trujillo fasar för skyfallen. Vattnet kan förorena hans privata brunn. Han vet inte hur han ska ha råd med det.

– Jag flydde inte elden, men jag kan inte simma så jag kommer att fly vattnet, säger han.

Ändå är han övertygad om att han alltid kommer att ha sitt hem i trakterna runt Mora.

– Jag väste upp här och jag kommer att dö här. Det är la querencia, säger han.

Francisco Meléndez kommer till krismötet i Mora med en nyhet: Björnen har fastnat i fällan.

Ett problem är borta. Så många andra återstår. Det är efter katastrofen, det är före, det är mitt i.