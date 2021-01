Mysteriet i Djatlovpasset ett steg närmare sin lösning

Efter 62 år är frågetecknen ännu många om vad som hände de nio ungdomar från Urals Polytekniska institut som mitt i natten vandrade mot sin egen död. En händelse som fött spekulationer om utomjordiska angripare, dödsstrålar, svartsjukedrama och vilda djur som slitit några av ungdomarna i stycken.

När ryska myndigheter i juli förra året publicerade en utredning om vad som hänt blev slutsatsen att de nio dött till följd av ”naturens spontana kraft”. Myndigheterna pekade ut en lavin i kombination med den starka kylan.

Men trots slutsatsen lyckades inte myndigheterna övertyga de efterlevande och många frågade sig hur det var möjligt att en lavin kunde ha legat bakom tragedin då det berg de slagit läger vid bara lutade 28 grader, något som ansågs för lite för att sätta snön i rörelse.

Det var någon gång på natten mellan den 1 och 2 februari 1959 som de nio ungdomarna från dåvarande Sverdlovsk plötsligt övergav sitt tält och trotsade mörker och 25 gradig kyla för att tunt klädda fly från något okänt. Gruppen hade varit på väg på skidor under 16 dagar och slagit läger för natten.

Här gräver ungdomarna ned sitt tält i skydd. Något som an ha utlöst lavinen. Foto: Dyatlovpass.com

När räddningsmanskapet hittade de första döda kropparna i slutet av februari var flera av dem svårt sargade. En kvinna saknade tunga och läppar och på en man var ögonen borta. Andra hade svåra skador på huvud och hals och några hade revbenen brutna. Kläderna på flera av dem uppvisade spår av radioaktivitet.

Tältet som gruppen sovit i hade skurits upp från insidan som om de nio snabbt tvingats ta till flykten.

Efter att ha vandrat på rad ut i mörkret verkar gruppen ha splittrats och ungdomarnas döda kroppar hittades över ett större område och först efter fyra månader hade samtliga nio återfunnits. Några verkar ha dött medan de var i färd med att ta sig tillbaka mot tältet. Två av männen låg avklädda inte långt från en eld de verkade ha gjort upp för att värma sig.

Ungdomarnas tält var nedtryckt av snö men inte så mycket att det kunde förklara de skador som de nio fått.

Nu för forskarna Alexander Puzrin vid Institute for geotechnical engineering i Zürich och Johan Gaume vid Institute for snow and avalanche research i Davos fram en teori som visar hur tältet träffades av en minilavin. Deras arbete publiceras i tidskriften Nature Communications Earth & Environment på torsdagen.

Det är alltså inte första gången som någon har föreslagit att det var en lavin som fick ungdomarna att lämna tältets relativa säkerhet för den iskalla natten. Men tidigare har det ansetts som mindre sannolikt att en lavin skulle ha kunnat utlösas eftersom lutningen på platsen inte var särskilt stor. Lutningen var mindre än 30 grader och när räddningsmanskapet kom fram efter 26 dagar hittades inga tecken på en lavin.

Nu menar Puzrin och Gaume att den starka vinden byggt upp ett lager med snö över den plats där de nio grävt ned tältet för att söka skydd. När gruppen grävde ut skyddet försvagades också lagret av snö ovanför dem. Här menar Johan Gaume att snön hade packats i olika lager som när man gör en tårta med olika bottnar och grädde och sylt mellan dem.

Och det var detta lilla lager som gjorde den meterhöga snövallen instabil.

En bild ur forskarnas rapport som visar hur tältet var placerat och hur snön ovanför det byggdes på för att till slut skapa en minilavin. Foto: Nature

Tältet var också placerat i en liten sänka som gjorde det mer skyddat från vinden men också mer utsatt för ett eventuellt snöras. Och i takt med att vinden drev mer och mer snö på toppen av den skyddande vallen desto högre blev belastningen på de underliggande lagren. Till slut släppte det mellanliggande lagret och hårt packad snö började glida, menar forskarna.

En minilavin uppstod och träffade tältet med en hastighet av två meter per sekund. Den utlösande faktorn var det sätt som de nio hade grävt ned sitt tält genom att göra en vertikal vägg i snön, något som syns på en av de bilder som finns bevarade från expeditionen, skriver forskarna.

Flera ton tungt packad snö slog in i tältet och skadade några av de nio svårt men inte dödligt då de träffades i sömnen.

Att skadorna blev så svåra berodde enligt forskarna på att flera av ungdomarna naglades fast mot tältets golv istället för att som vid en vanlig lavin svepas med. Trycket mot deras kroppar blev stort då flera hundra kilo tunga snöblock träffade dem. Detta skulle bland annat förklara de skador på halsen och huvudet som flera av dem fick.

I sin rapport konstaterar forskarna att de simuleringar de gjort visar ”att en relativt liten snöklump kunde ha lett fram till svåra men inte dödliga skador på luftstrupar och huvuden”, något som obduktionen av flera av kropparna också kunde visa. Men forskarna är trots allt inte säkra. I rapporten skriver de att det inte kan uteslutas att skadorna på luftstruparna också kan ha uppstått om en minilavin träffat några av de nio då de sökt sig till en näraliggande ravin efter att ha lämnat tältet.

Alexander Puzrin och Johan Gaume konstaterar också att det är en lång väg kvar för att kunna förklara hela mysteriet:

”Att lösa mysteriet i Djatlovpasset är en enorm uppgift som ligger långt bortom den här rapporten. Vi hoppas dock att vårt arbete kan bidra till att bestämma sannolikheten för lavinhypotesen”, skriver de.

”Vi förklarar dock inte de övriga kontroversiella delar som finns i utredningen som spåren av radioaktivitet på offrens kläder, varför de nio betedde sig som de gjorde efter att de lämnade tältet, var deras kroppar hittades och det tillstånd de då befann sig i och så vidare”

– Personligen tror jag inte att det här mysteriet någonsin kommer att lösas helt, säger Johan Gaume i en film som publiceras samtidigt som studien.