Nästa minister ger sig in i kampen om att efterträda Boris Johnson

Kampen om vem som ska efterträda Boris Johnson är i full gång och hittills har nio högt uppsatta politiker meddelat att de är redo att ta över.

I fredags meddelade före detta finansminister Rishi Sunak att han kandiderar som ny partiledare för det konservativa partiet Tories – och genom det även bli landets nästa premiärminister. På lördagen kom transportminister Grant Shapps och finansminister Nadhim Zahawi med samma besked.

På söndagen meddelade även handelsminister Penny Mordaunt att hon kandiderar till posten. Mordaunt sågs redan innan hon offentliggjorde sin kandidatur som en av de stora favoriterna att efterträda Johnson, och har toppat flera brittiska bettingsajters listor under de senaste dagarna.

”Ledarskapet måste förändras. Det måste handla mindre om ledaren och mer om skeppet”, skriver hon i ett inlägg på sociala medier.

49-årige Mordaunt tillhör inte kabinettet, som består av de främsta ministrarna, utan har en mer lättviktig post i regeringen. Däremot har hon tjänstgjort på flera tunga platser under både Theresa May och Boris Johnson, bland annat som försvarsminister under kort tid 2019.

Mordaunt var för Brexit, men tillhör partiets vänsterfalang i andra frågor, och ses därför som möjligt enande kraft inom partiet. Just att partiet måste hålla ihop är något som Penny Mordaunt själv betonar på sin nyöppnade kampanjsida.

”Vi måste vinna nästa val. Vi måste vara värdiga att göra det. Vi får inte misslyckas”, skriver hon.

Förutom ministrarna har även de konservativa parlamentsledamöterna Jeremy Hunt, Sajid Javid, Kemi Badenoch, Suella Fernandes och Tom Tugendhat annonserat sina kandidaturer.

Källor säger till brittiska tidningar uppger att utrikesminister Liz Truss kommer att offentliggöra sin kandidatur. Enligt Sky News väntas ett besked inom 24 timmar.

Däremot har en av de andra favoriterna, försvarsminister Ben Wallace, meddelat att han inte kommer kandidera.

”Efter noga övervägande och samtal med kolleger och familj, har jag beslutat att inte delta i tävlingen om att leda det konservativa partiet. Jag är mycket tacksam till alla mina parlamentskollegor och partimedlemmar som har stöttat mig”, skriver Ben Wallace på Twitter.

Wallace har tidigare fått beröm för sin hantering av Ukrainakriget och har legat i topp i interna mätningar bland Torypartiet.

