Åtta av tio fullvaccinerade i Portugal - bland den högsta andelen i världen

Köerna utanför vaccinationscentralen är borta. De enda som sitter i väntrummet är ungdomar mellan 12 och 17 år.

– Nästan alla andra har vaccinerats, säger sjuksköterskan Ana Gonçalves.

Hon leder in ungdomarna till vaccinationslokalen som inretts i en gymnastiksal som tillhör Escola Politécnica, Lissabons före detta yrkesskola. Ett hundratal vita stolar står utplacerade på golvet. Nästan alla är tomma.

Ana Gonçalves säger att de flesta portugiser varit angelägna om att vaccinera sig.

– Nästan ingen har gett uttryck för någon konspirationsteori.

Under en period var det Malta som hade flest vaccinerade mot covid-19, men i förra veckan gick Portugal om. Enligt lördagens siffror från Our World in Data hade 87 procent av befolkningen vaccinerats, varav 81,82 procent fått båda doserna. Inte ens Förenade Arabemiraten, som tidigare legat i topp i vaccinationsstatistiken, hade då vaccinerat fler fullt ut.

En stor del av framgången i Portugal tillskrivs flottans viceamiral Henrique Gouveia e Melo. Han har koordinerat militärens insatsstyrka som på uppdrag av regeringen organiserat vaccineringen av befolkningen.

– För mig är han en hjälte. Han har pekat med hela handen, säger ambulansföraren Pedro Veloso.

I Portugal litar befolkningen på militärer, säger han.

– Det var militärer som störtade diktaturen och gav demokrati åt folket under Nejlikerevolutionen. De står på vår sida.

En annan sak som lett till att flottans 61-årige viceamiral fått med sig befolkningen är att han är en före detta ubåtskapten.

– Ingen inom flottan åtnjuter större respekt än de inom ubåtsflottiljen. Folk lyssnar på en ubåtskapten, säger polisen Rui Rações som bevakar ingången till vaccinationscentralen.

När nyheten släpptes i veckan att Portugal är det land i världen som lyckats övertyga störst del av befolkningen att vaccinera sig kom flottans viceamiral med ett uttalande.

– Vi har vunnit första slaget. Med intelligens och försiktighet fortsätter vi nu kampen. Än är inte kriget över, sa Henrique Gouveia e Melo, enligt Público, Portugals största dagstidning.

Jimena Roevros, 16, har precis fått sin andra dos mot covid-19. Foto: Henrik Brandão Jönsson

I slutet av september kommer 85 procent av befolkningen ha fått båda sina doser mot covid-19, enligt Henrique Gouveia e Melo. Då kommer regeringen att upphäva alla kvarvarande restriktioner mot pandemin. Redan i förra veckan släppte myndigheterna kravet att bära munskydd utomhus. Restauranger, barer och klubbar får hålla öppet till två på natten och kulturarrangemang tillåts ta emot 75 procent av sin publikkapacitet. Att en sådan stor del av befolkningen fått båda sprutorna gör att många turister söker sig till Portugal.

– Turisterna känner sig säkrare här än i länder där det finns många vaccinmotståndare. Vi har nästan lika många turister som innan pandemin, säger taxichauffören Miguel Correia.

Han menar att anledningen till att portugisen valt att tro på myndigheterna och inte lyssnat på konspirationsteorier om vaccinens farlighet är att Portugal länge var ett auktoritärt land med den längsta diktaturen i Europa under förra seklet.

– Folk lyder myndigheterna här, säger han.

En bidragande orsak till Portugals framgång är att många ungdomar valt att vaccinera sig.

– Jag gör det inte för mig själv utan i solidaritet med samhället. Ju fler som vaccinerar sig desto bättre, säger Jimena Roevros, 16, som tog sin andra dos i lördags.