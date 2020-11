Nathan Shachar: 25 år efter mordet på Rabin är fredsprojekt dött och begravet

Yitzhak Rabin (1922-95)

Israels förste infödde premiärminister. Hans mor Rosa var en känd arbetarledare. Rabin studerade jordbruk samtidigt som han tjänstgjorde i Palmach, det judiska Palestinas militära elitstyrka. Under kriget 1947-49 hade han ansvaret för att hålla vägen mellan Jerusalem och Tel Aviv öppen. Efter sin roll som överbefälhavare under sexdagaskriget 1967 blev han nationalhjälte - och ambassadör i Washinton. 1974 blev han premiärminister, men avgick tre år senare, sedan det uppdagats att hans fru hade ett bankkonto i USA, dåförtiden förbjudet. Han var försvarsminister under det första palestinska upproret, vilket övertygade honom om att en fredlig uppgörelse var nödvändig. 1992 valdes han till premiärminister, och i slutet av samma år inleddes i hemlighet förhandlingar med palestinierna.